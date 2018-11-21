Армия США закупит антиинфракрасный камуфляж ULCANS от Saab Barracuda
Для нужд американской армии решили заказать камуфляжные сетки у шведского производителя. Речь идёт о заказе у компании SAAB Defense&Security ультралёгких камуфляжные сетей ULCANS - Ultra Lightweight Camouflage Net Systems.
Заказ рассчитан на несколько видов камуфляжных сеток, среди которых лесные и пустынные варианты. Общая сумма сделки, по меркам Пентагона, не велика. Составляет около 66 млн долларов.
Здесь нужно отметить, что созданием камуфляжных сеток займутся в американском филиале шведской компании Saab Barracuda, который располагается в Лиллингтоне (штат Северная Каролина). Об этом сообщает портал DefenseWorld. Камуфляжные сетки, которые закупаются для американской армии, разработаны, исходя из тех потребностей, которые определило командование. Причём разработка велась американскими специалистами.
Сетки производства Saab Barracuda, как заявлено, имеют «особые уровни многоспектральной защиты от любой возможной угрозы». Это не только защита командных пунктов, блиндажных и окопных коммуникаций в полевых условиях, но и камуфляж для военной техники, находящейся в статичном состоянии на той или иной местности, или же в движении.
Поставки камуфляжных сеток в американскую армию планируют начать в 2019 году. А в 2020 году контракт будет полностью завершён.
В самой компании сетки ULCANS называют не иначе как "революцией в сфере маскировки". Утверждается, что сетки обеспечивают защиту не только от визуального, но и от инфракрасного обнаружения. И даже от радиолокационного мониторинга.
Заказ рассчитан на несколько видов камуфляжных сеток, среди которых лесные и пустынные варианты. Общая сумма сделки, по меркам Пентагона, не велика. Составляет около 66 млн долларов.
Здесь нужно отметить, что созданием камуфляжных сеток займутся в американском филиале шведской компании Saab Barracuda, который располагается в Лиллингтоне (штат Северная Каролина). Об этом сообщает портал DefenseWorld. Камуфляжные сетки, которые закупаются для американской армии, разработаны, исходя из тех потребностей, которые определило командование. Причём разработка велась американскими специалистами.
Сетки производства Saab Barracuda, как заявлено, имеют «особые уровни многоспектральной защиты от любой возможной угрозы». Это не только защита командных пунктов, блиндажных и окопных коммуникаций в полевых условиях, но и камуфляж для военной техники, находящейся в статичном состоянии на той или иной местности, или же в движении.
Поставки камуфляжных сеток в американскую армию планируют начать в 2019 году. А в 2020 году контракт будет полностью завершён.
В самой компании сетки ULCANS называют не иначе как "революцией в сфере маскировки". Утверждается, что сетки обеспечивают защиту не только от визуального, но и от инфракрасного обнаружения. И даже от радиолокационного мониторинга.
- Использованы фотографии:
- https://saab.com
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