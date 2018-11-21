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Коалиция снова применила фосфорные бомбы в Сирии

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Официальное информационное агентство Сирии “SANA” сообщает, что военно-воздушные силы коалиции США применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор при ударе по Дейр-эз-Зору.

Коалиция снова применила фосфорные бомбы в Сирии



Воздушному удару подвергся город Хаджин. По данным “SANA”, авиация атаковала форпост ИГИЛ (запрещенная в России организация). Также под удары попали жилые кварталы, в результате чего погибли и были ранены мирные жители, точное количество не уточняется.

Сирия призывает ООН принять меры и остановить незаконное пребывание коалиции на их территории.

США, в свою очередь, отрицает применение запрещенного оружия коалицией. Западные СМИ обвиняют в использовании белого фосфора и кассетных боеприпасов авиацию Асада и российские ВКС.

Хаджин и близлежащие деревни не в первый раз подвергаются авиаударам коалиции. О жертвах среди мирного населения и применении белого фосфора сирийские СМИ сообщали неоднократно.

Так, 10 ноября в результате бомбардировки города Хаджин погибло по меньшей мере 26 мирных жителей. 11 ноября при авиаударе погибли еще 4 человека.

12 ноября коалиция нанесла авиаудар по деревне Шаафа, из-за чего погибло 60 человек.

15 ноября в результате авиаудара погибли 23 жителя деревень Бу-Бадран и ас-Суса.

17 ноября бомбардировке коалиции подверглась деревня аль-Букаан, погибло 40 мирных жителей.
Использованы фотографии:
SANA
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Коалиция США опять применила белый фосфор при ударе по Сирии
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