Израильские ВВС получат дополнительную эскадрилью истребителей F-15IA

Израиль принял решение о приобретении дополнительной эскадрильи усовершенствованных многофункциональных истребителей F-15IA, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Ynetnews.com.Как пишет издание, израильское правительство уже одобрило сделку, а поступление первого самолета ожидается в 2023 году. При этом уточняется, что ВВС Израиля не планирует отказываться от дальнейшего приобретения истребителей пятого поколения F-35A (израильская версия F-35I "Адир").Сообщается, что США поставят Израилю 25 усовершенствованных F-15IA (эскадрилья) с увеличенным сроком эксплуатации и дополнительными функциями, включая широкоэкранный дисплей в кабине пилота. Стоимость всего пакета составит около 4 млрд. долларов и будет профинансирована в рамках 10-летнего пакета военной помощи США Израилю.В настоящее время на вооружении ВВС Израиля находится 25 полученных в 1998-1999 гг. F-15I, которые в дальнейшем будут модернизированы до стандарта дополнительной партии F-15IA и 12 F-35I "Адир", количество которых к 2024 году должно увеличиться до 50 (две эскадрильи по 25 машин).Ранее сообщалось, что командование ВВС Израиля выбирало между покупкой или третьей эскадрильи F-35I, или дополнительной эскадрильи F-15.