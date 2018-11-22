Наёмники требуют защиты от государства
Наши "добрые друзья" из "Радио Свобода" внезапно озаботились судьбой российских наемников. Уже несколько дней этот голос свободы в страшном российском Гулаге публикует материалы о мерзких и подлых россиянах в лице, конечно же, кремлевских политиков, которые не хотят признать наемников из различных ЧВК (частных военных компаний) военнослужащими нашей армии.
А что? Логика-то есть. Тоже в форме, тоже с оружием, тоже иногда стреляют... Стреляют за деньги. Правда, есть одна разница. И она довольно весомая такая. К государству наемники не имеют никакого отношения. Сборная интернациональная "солянка" "диких гусей".
Обычные наемные работники в частном бизнесе, выполняющие не совсем законные, согласно законодательству большинства стран, действия. Убивающие, если угодно, за деньги. И погибающие за деньги. Не за Родину, не по приказу Родины, а за простые бумажки, которых всегда не хватает.
Мы привыкли называть ЧВК компаниями. Не наемниками, а компаниями. Компания по производству детских игрушек и компания по производству трупов в чужой стране. Ничего личного. Просто бизнес. Это толерантность? Человеколюбие? Способность понять и простить? Возможно...
Но вернемся к нашим "друзьям".
"Бойцы российских частных военных компаний, ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио «Свобода» председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев".
Обратили внимание на состав бойцов, перечисленных в заявлении?
Бойцы ЧВК, ветераны вооруженных сил и участники боевых действий! Ну что, уважаемые ветераны ВС и участники БД, согласны находиться в одном списке с наемными убийцами? Ой нет, с бойцами ЧВК?
А мы обратили внимание и на личность Самого! Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания (!) Евгений Шабаев. Это вам не какой-нибудь подполковник или полковник танковых войск, или инженер. Это, наверное, генерал! Если честно, найти реальное воинское звание Шабаева нам не удалось. Видимо, руки не совсем прямые у нас. Но судя по тому, что, по его же словам, он попал в Чечню по призыву...
Что мы там видим? Первый секретарь Всероссийской общественной организации "Поколение победы" (именно так пишется название организации, с маленькой буквы «победа») и атаман хуторского казачьего общества Ховрино.
Именно с этими "титулами" Шабаев рассказывал о сотнях погибших наемников весной этого года в интервью RTVI. Растет "генерал". От хуторского атамана с московской северной окраины до председателя комитета ООС.
Дальше — больше. Странно, но нам не удалось найти саму организацию. Нет такой общественной организации — "Общероссийское офицерское собрание". Юридически нет. Проверено нашими далеко не простыми "сыщиками". Нет не только официальной регистрации, но и других положенных для организации вещей — сайта, контактов, ничего этого нет.
По нашим данным, этот подпольный кружок ветеранов военного и похоже военного дела действует под эгидой известнейшей в России партии "Партии дела". Мы когда-то писали об этой партии и её амбициях. Партия ни о чем, зовущая в никуда...
Интересно, а кто из офицеров подписал иск? Первым следует генерал-полковник Леонид Ивашов, член Генерального совета "крышующей" ООС партии. Говорить о личности и заслугах генерала не наше дело.
Следующая подпись более интересна. Принадлежит она полковнику Владимиру Петрову. Петров является председателем оргкомитета международной общественной организации "Честь и Родина". Как оказалось, Петров слыхом не слыхивал не только о собственной подписи, но и вообще об ООС. Об этом рассказали наши коллеги с телеканала "Царьград".
Ну и третья подпись — от Шабаева. Тут комментировать не будем. Выше все сказано.
Интересно буквально каждое слово в сообщении "друзей". Интересно и действительно вызывает кучу вопросов. Как вам такое:
"Ветераны российских ЧВК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства".
Особенно грустно выглядит "без официального признания со стороны российского государства".
Прощения просим, а признания в качестве кого? Откроем секрет коллегам из «Радио Свобода»: в России нет частных военных компаний. Почти, а де-юре — фактически. Поэтому нет и не может быть официальных сотрудников ЧВК...
Многие, наверное, помнят многочисленные сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера весной этого года. Тогда именно хуторской атаман рассказывал прессе об этажах госпиталей, просто забитых ранеными вагнеровцами. Только вот странно, доказательств этого никто не представил.
Оно и понятно: контракт, по которому у человека заклеивается рот. Что-то рассказывать можно только строго определенным людям. Иначе денег не получишь. Прекрасная отговорка. По словам источника, другой источник, брат которого знает третий источник, узнал через тот источник, что этот источник врет. А источник я тебе не назову. Закон жанра!
Есть ещё одна интереснейшая коллизия в этом сообщении. Наемники почему-то называются добровольцами. Так вот нагло и неприкрыто смешиваются понятия. Доброволец едет на вроде бы чужую войну, чтобы помочь одной из сторон победить. Но, по сути, он идет на войну, которая становится его войной согласно морально-этическим убеждениям.
На Украине с обеих сторон достаточно добровольцев из России и других стран. Доброволец едет именно в конкретную страну на конкретную войну, не рассчитывая на социальные гарантии, денежные выплаты и иные бонусы по итогам.
Собственно, как и получилось с 99% российских добровольцев на Донбассе.
Сотрудник ЧВК едет зарабатывать деньги. Иногда даже не зная, в какую страну. Более того, его зачастую не интересует победа в этой войне. Чем дольше и активнее она будет вестись, тем больше зарплата будет у наемника. И, соответственно, наоборот. Как, к примеру, сегодня происходит в Афганистане. Боевые действия так активно не ведутся, оклады резко снизили. Наемники из числа молодых практикантов практически "работают за еду".
«Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что "участников ЧВК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве».
О том, что деятельность ЧВК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наёмничество" и "Организация незаконного вооружённого формирования", стыдливо так умалчивается. Но ведь не о том речь ведется.
И в чем тут противоречие? Наемник всегда был вне закона. Доброволец — нет. И солдат в категорию эту не попадает.
Наоборот, наш народ всегда уважал именно тех, кто защищал Родину, кто защищал обиженных. Но никогда не уважал убийц.
"Ветераны военных конфликтов пишут, что "состоящие из "нелегалов" подразделения (ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнер" и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО "Евро Полис") заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров"".
Так при чем тут Россия? Это правительство отправляет наемников в Африку или Азию? А контракты с компаниями действительно заключают государственные органы стран, где находятся интересы компаний? Россия тут с какого бока? Частный прииск охраняет частная компания. Охраняет согласно договору. И где тут государство?
"С российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры".
"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях. Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – "насильственное исчезновение людей".
А в определении вышеупомянутого Статута "арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени".
Вот и всё стало понятно. То есть по букве наемники – это не бравые парни, которые пошли за полновесные доллары воевать на дальние берега. Это белые такие овечки, которых то ли насильственным методом, то ли обманом вывезли бог весть куда и заставили воевать.
А потому этих овечек просто обязательно надо окружить заботой и теплотой. На основании этого Статута. Который, кстати, Россия подписала 13 сентября 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его. А 16 ноября 2016 года президент Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.
Нет, Крым и все с ним связанное совершенно не при делах. Но вот на что рассчитывают господа наемники, пытаясь уповать на букву закона МУС, который нелегитимен в России, сказать сложно.
Скорее всего: а вдруг прокатит? И тогда наемник в одночасье станет гражданином, выполнявшим тяжелую и опасную работу где-то там… Достойный не уголовного преследования, а почестей, наград, льгот, пенсии…
Стоп. Вот оно. Пенсия.
Ну так при чем тут мой кошелек? При чем тут мои налоги, которые я плачу на содержание сирот, на пенсии старикам, на медицину, на образование? Почему я обязан внять настойчивым мольбам наемников, которые считают себя «обычными людьми», и распахнуть им врата рая за свой счет?
Наемники едут убивать за деньги. Едут убивать или быть убитыми. Деньги платят за риск. В том числе и за риск быть осужденным судом за наемничество по возвращении. И хорошие деньги.
Все очень логично.
Резюмируя все выше написанное, хочется сказать только одно. Не надо мешать кислое, мягкое и горячее. Наемники были и будут вне закона. Это люди, живущие за счет смерти других людей. Кровососы.
Так было и так будет. И не надо нам внушать, что наемники "белые и пушистые". Не надо нам внушать, что ЧВК — это хорошо. Только государство имеет право на насилие в отношении своих граждан, преступивших закон. Всё остальное — от лукавого.
А что? Логика-то есть. Тоже в форме, тоже с оружием, тоже иногда стреляют... Стреляют за деньги. Правда, есть одна разница. И она довольно весомая такая. К государству наемники не имеют никакого отношения. Сборная интернациональная "солянка" "диких гусей".
Обычные наемные работники в частном бизнесе, выполняющие не совсем законные, согласно законодательству большинства стран, действия. Убивающие, если угодно, за деньги. И погибающие за деньги. Не за Родину, не по приказу Родины, а за простые бумажки, которых всегда не хватает.
Мы привыкли называть ЧВК компаниями. Не наемниками, а компаниями. Компания по производству детских игрушек и компания по производству трупов в чужой стране. Ничего личного. Просто бизнес. Это толерантность? Человеколюбие? Способность понять и простить? Возможно...
Но вернемся к нашим "друзьям".
"Бойцы российских частных военных компаний, ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио «Свобода» председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев".
Обратили внимание на состав бойцов, перечисленных в заявлении?
Бойцы ЧВК, ветераны вооруженных сил и участники боевых действий! Ну что, уважаемые ветераны ВС и участники БД, согласны находиться в одном списке с наемными убийцами? Ой нет, с бойцами ЧВК?
А мы обратили внимание и на личность Самого! Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания (!) Евгений Шабаев. Это вам не какой-нибудь подполковник или полковник танковых войск, или инженер. Это, наверное, генерал! Если честно, найти реальное воинское звание Шабаева нам не удалось. Видимо, руки не совсем прямые у нас. Но судя по тому, что, по его же словам, он попал в Чечню по призыву...
Что мы там видим? Первый секретарь Всероссийской общественной организации "Поколение победы" (именно так пишется название организации, с маленькой буквы «победа») и атаман хуторского казачьего общества Ховрино.
Именно с этими "титулами" Шабаев рассказывал о сотнях погибших наемников весной этого года в интервью RTVI. Растет "генерал". От хуторского атамана с московской северной окраины до председателя комитета ООС.
Дальше — больше. Странно, но нам не удалось найти саму организацию. Нет такой общественной организации — "Общероссийское офицерское собрание". Юридически нет. Проверено нашими далеко не простыми "сыщиками". Нет не только официальной регистрации, но и других положенных для организации вещей — сайта, контактов, ничего этого нет.
По нашим данным, этот подпольный кружок ветеранов военного и похоже военного дела действует под эгидой известнейшей в России партии "Партии дела". Мы когда-то писали об этой партии и её амбициях. Партия ни о чем, зовущая в никуда...
Интересно, а кто из офицеров подписал иск? Первым следует генерал-полковник Леонид Ивашов, член Генерального совета "крышующей" ООС партии. Говорить о личности и заслугах генерала не наше дело.
Следующая подпись более интересна. Принадлежит она полковнику Владимиру Петрову. Петров является председателем оргкомитета международной общественной организации "Честь и Родина". Как оказалось, Петров слыхом не слыхивал не только о собственной подписи, но и вообще об ООС. Об этом рассказали наши коллеги с телеканала "Царьград".
Ну и третья подпись — от Шабаева. Тут комментировать не будем. Выше все сказано.
Интересно буквально каждое слово в сообщении "друзей". Интересно и действительно вызывает кучу вопросов. Как вам такое:
"Ветераны российских ЧВК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства".
Особенно грустно выглядит "без официального признания со стороны российского государства".
Прощения просим, а признания в качестве кого? Откроем секрет коллегам из «Радио Свобода»: в России нет частных военных компаний. Почти, а де-юре — фактически. Поэтому нет и не может быть официальных сотрудников ЧВК...
Многие, наверное, помнят многочисленные сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера весной этого года. Тогда именно хуторской атаман рассказывал прессе об этажах госпиталей, просто забитых ранеными вагнеровцами. Только вот странно, доказательств этого никто не представил.
Оно и понятно: контракт, по которому у человека заклеивается рот. Что-то рассказывать можно только строго определенным людям. Иначе денег не получишь. Прекрасная отговорка. По словам источника, другой источник, брат которого знает третий источник, узнал через тот источник, что этот источник врет. А источник я тебе не назову. Закон жанра!
Есть ещё одна интереснейшая коллизия в этом сообщении. Наемники почему-то называются добровольцами. Так вот нагло и неприкрыто смешиваются понятия. Доброволец едет на вроде бы чужую войну, чтобы помочь одной из сторон победить. Но, по сути, он идет на войну, которая становится его войной согласно морально-этическим убеждениям.
На Украине с обеих сторон достаточно добровольцев из России и других стран. Доброволец едет именно в конкретную страну на конкретную войну, не рассчитывая на социальные гарантии, денежные выплаты и иные бонусы по итогам.
Собственно, как и получилось с 99% российских добровольцев на Донбассе.
Сотрудник ЧВК едет зарабатывать деньги. Иногда даже не зная, в какую страну. Более того, его зачастую не интересует победа в этой войне. Чем дольше и активнее она будет вестись, тем больше зарплата будет у наемника. И, соответственно, наоборот. Как, к примеру, сегодня происходит в Афганистане. Боевые действия так активно не ведутся, оклады резко снизили. Наемники из числа молодых практикантов практически "работают за еду".
«Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что "участников ЧВК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве».
О том, что деятельность ЧВК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наёмничество" и "Организация незаконного вооружённого формирования", стыдливо так умалчивается. Но ведь не о том речь ведется.
И в чем тут противоречие? Наемник всегда был вне закона. Доброволец — нет. И солдат в категорию эту не попадает.
Наоборот, наш народ всегда уважал именно тех, кто защищал Родину, кто защищал обиженных. Но никогда не уважал убийц.
"Ветераны военных конфликтов пишут, что "состоящие из "нелегалов" подразделения (ЧВК "Патриот", "ЧВК Вагнер" и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО "Евро Полис") заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров"".
Так при чем тут Россия? Это правительство отправляет наемников в Африку или Азию? А контракты с компаниями действительно заключают государственные органы стран, где находятся интересы компаний? Россия тут с какого бока? Частный прииск охраняет частная компания. Охраняет согласно договору. И где тут государство?
"С российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры".
"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях. Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – "насильственное исчезновение людей".
А в определении вышеупомянутого Статута "арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени".
Вот и всё стало понятно. То есть по букве наемники – это не бравые парни, которые пошли за полновесные доллары воевать на дальние берега. Это белые такие овечки, которых то ли насильственным методом, то ли обманом вывезли бог весть куда и заставили воевать.
А потому этих овечек просто обязательно надо окружить заботой и теплотой. На основании этого Статута. Который, кстати, Россия подписала 13 сентября 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его. А 16 ноября 2016 года президент Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте.
Нет, Крым и все с ним связанное совершенно не при делах. Но вот на что рассчитывают господа наемники, пытаясь уповать на букву закона МУС, который нелегитимен в России, сказать сложно.
Скорее всего: а вдруг прокатит? И тогда наемник в одночасье станет гражданином, выполнявшим тяжелую и опасную работу где-то там… Достойный не уголовного преследования, а почестей, наград, льгот, пенсии…
Стоп. Вот оно. Пенсия.
Ну так при чем тут мой кошелек? При чем тут мои налоги, которые я плачу на содержание сирот, на пенсии старикам, на медицину, на образование? Почему я обязан внять настойчивым мольбам наемников, которые считают себя «обычными людьми», и распахнуть им врата рая за свой счет?
Наемники едут убивать за деньги. Едут убивать или быть убитыми. Деньги платят за риск. В том числе и за риск быть осужденным судом за наемничество по возвращении. И хорошие деньги.
Все очень логично.
Резюмируя все выше написанное, хочется сказать только одно. Не надо мешать кислое, мягкое и горячее. Наемники были и будут вне закона. Это люди, живущие за счет смерти других людей. Кровососы.
Так было и так будет. И не надо нам внушать, что наемники "белые и пушистые". Не надо нам внушать, что ЧВК — это хорошо. Только государство имеет право на насилие в отношении своих граждан, преступивших закон. Всё остальное — от лукавого.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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