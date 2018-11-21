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Китайцы рассказали о варианте гибкой брони для своей копии "Хаммера"

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Китайские производители заявляют, что они нашли дополнительное решение задачи по повышению защиты бронемашин без существенного увеличения их веса. Заявлено, что изначально для исследований было выбрано традиционное направление – защитные решётчатые металлические экраны. При этом среди прочих задач решалась и задача по снижению массы на фоне сохранения общей прочности.

Китайцы рассказали о варианте гибкой брони для своей копии "Хаммера"



В китайских СМИ отмечается, что представители оборонной промышленности КНР изучали американский Stryker, который в условиях боевых действий обрёл защитные экраны. При этом общая масса стальных решёток на применяемых в Ираке и Афганистане американских бронетранспортёрах достигала 2-х тонн (китайское заявление), и при выходе бронемашин из строя крайне затрудняла их снятие для последующего ремонта. Китайские производители решили, что нужно заменить материал, используемых для создания защитных экранов.

Было решено перейти к так называемой гибкой броне. В частности, подобные технологии применяются при выполнении миротворческой миссии ООН в Южном Судане.



Гибкая броня представляет собой проволочную решётчатую конструкцию, в узлах которой располагаются небольшие ромбовидные тела. Гибкая основа позволяет существенно снизить импульс боеприпаса, который выпущен по бронемашине, а упомянутые мини-тела заставляют боеприпас взрываться, не достигая корпуса. При этом такая решётка имеет относительно малый вес и достаточно легко снимается при необходимости выполнить текущий ремонт.

В китайской армии такие защитные экраны стали применять на аналоге американского "Хаммера" (или "Хамви") - FAW Dongfeng «Warrior».



Сообщается, что маневренности бронеавтомобиль не потерял, зато приобрёл надёжную и лёгкую защиту без необходимости повышения класса защиты брони корпуса.
Использованы фотографии:
CCTV
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