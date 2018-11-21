Китайцы рассказали о варианте гибкой брони для своей копии "Хаммера"

Китайские производители заявляют, что они нашли дополнительное решение задачи по повышению защиты бронемашин без существенного увеличения их веса. Заявлено, что изначально для исследований было выбрано традиционное направление – защитные решётчатые металлические экраны. При этом среди прочих задач решалась и задача по снижению массы на фоне сохранения общей прочности.В китайских СМИ отмечается, что представители оборонной промышленности КНР изучали американский Stryker, который в условиях боевых действий обрёл защитные экраны. При этом общая масса стальных решёток на применяемых в Ираке и Афганистане американских бронетранспортёрах достигала 2-х тонн (китайское заявление), и при выходе бронемашин из строя крайне затрудняла их снятие для последующего ремонта. Китайские производители решили, что нужно заменить материал, используемых для создания защитных экранов.Было решено перейти к так называемой гибкой броне. В частности, подобные технологии применяются при выполнении миротворческой миссии ООН в Южном Судане.Гибкая броня представляет собой проволочную решётчатую конструкцию, в узлах которой располагаются небольшие ромбовидные тела. Гибкая основа позволяет существенно снизить импульс боеприпаса, который выпущен по бронемашине, а упомянутые мини-тела заставляют боеприпас взрываться, не достигая корпуса. При этом такая решётка имеет относительно малый вес и достаточно легко снимается при необходимости выполнить текущий ремонт.В китайской армии такие защитные экраны стали применять на аналоге американского "Хаммера" (или "Хамви") - FAW Dongfeng «Warrior».Сообщается, что маневренности бронеавтомобиль не потерял, зато приобрёл надёжную и лёгкую защиту без необходимости повышения класса защиты брони корпуса.