Почтовые ракеты Энрике Фунеса (Куба)
В начале тридцатых годов в Австрии были проведены первые успешные запуски т.н. почтовых ракет – специальных изделий, несущих в качестве полезной нагрузки письма и открытки. Такие новости вдохновили энтузиастов в разных регионах и странах. Один из энтузиастов, желавших развивать новое направление, жил и работал на Кубе. В конце того же десятилетия свои запуски ракет собственной конструкции выполнил Энрике Фунес.
Сама идея ракетной почты была достаточно простой и могла быть реализована даже с применением не самых совершенных устройств. Так, первые изделия такого рода изготавливались из боевых ракет Конгрива, которые, впрочем, не показывали высоких характеристик. Первые успешные опыты с пересылкой почты ракетами были осуществлены в начале тридцатых годов в Австрии. Новости о таком успехе разошлись по миру и стали стимулом для появления новых проектов. С определенным опозданием тематикой ракетной почты заинтересовался кубинец Э. Фунес.
Один из конвертов с ракеты, запущенной 1 октября 1939 г. Фото Stampcircuit.com
К сожалению, сохранилось не слишком много сведений о проекте Э. Фунеса. Предыстория проекта неизвестна, а сведения о технических решениях крайне скудны и носят отрывочный характер. В то же время, имеется подробная информация о тестовых и «боевых» запусках почтовых ракет. Кроме того, филателистическое сообщество Кубы и других стран смогло сохранить некоторые материалы, имеющие прямое отношение к экспериментальной ракетной почте. Все это позволяет составить достаточно подробную картину.
По всей видимости, в конце тридцатых годов Э. Фунес заинтересовался успешными зарубежными проектами ракетной почты и в связи с этим решил создать свою систему аналогичного назначения. Как долго энтузиасту пришлось искать помощь – неизвестно. Отсутствует информация и о сроках разработки проекта. Так или иначе, все основные работы были завершены не позднее сентября 1939 года. Вскоре после этого состоялись все запланированные пуски.
Согласно сохранившимся данным, почтовые ракеты Э. Фунеса отличались простотой конструкции. Они имели цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем, разделявшийся на два отсека. В головной части помещалась полезная нагрузка, а все прочие объемы отдавались под твердотопливный двигатель. Тип двигателя и его топлива неизвестен. В хвостовой части на ракете закреплялись Х-образные стабилизаторы большой длины. Общая длина ракеты не превышала 2 м. Диаметр – несколько десятков сантиметров. Стартовая масса ракет неизвестна, но из габаритов следует, что она не превышала 8-10 кг. По расчетам, ракета по баллистической траектории могла пролететь несколько километров. Какие-либо средства управления, по очевидным причинам, отсутствовали.
Запуск следовало осуществлять с простейшей пусковой установки, оснащенной рельсами-направляющими. К сожалению, неизвестно, как именно выполнили это изделие. Возможно, установка была выполнена стационарной, хотя и могла разбираться для транспортировки.
С определенного времени конструктор-энтузиаст пользовался поддержкой официальных организаций. Реализации проекта помог Кубинский филателистический клуб, работавший при Департаменте связи. Эта организация помогла Э. Фунесу с разработкой и реализацией проекта, а также приняла участие в организации запусков. Наконец, Клуб предоставил необходимые филателистические материалы, которые должны были стать полезной нагрузкой ракет.
Первый запуск почтовой ракеты Э. Фунеса был запланирован на 1 октября 1939 года. При этом речь пока шла лишь о летных испытаниях. Никто не был уверен в реальных возможностях ракеты, и потому сначала следовало провести серию тестовых запусков. Только показав свои реальные возможности, ракета могла бы поступить в эксплуатацию. Как оказалось впоследствии, для проверки и доводки ракеты понадобилось три испытательных пуска.
Несмотря на его тестовый характер, первый полет состоялся с полноценной полезной нагрузкой на борту ракеты. В грузовой отсек изделия уложили 60 конвертов со специальной маркировкой. На конвертах наклеили служебные марки кубинской почты номиналом в 25 сентавос. На марках присутствовала надпечатка «Primer cohete aereo 1939» – «Первая воздушная ракета 1939 г.» Конверты также были погашены круглым штемпелем «Pre-ensayo del primer cohete postal aereo» с указанием места и даты, а также испытательного предназначения запуска.
В назначенный день на одной из площадок вблизи Гаваны состоялся первый испытательный пуск почтовой ракеты. Впервые в истории Кубы и Южной Америки в целом состоялся запуск ракеты с почтой на борту. К сожалению, ракета не оправдала ожиданий. Испытатели запустили двигатель, но он не смог отправить ракету в желаемый полет. Изделие упало в нескольких метрах от пусковой установки и получило некоторые повреждения. Э. Фунес и его коллеги занялись выяснением причин аварии и подготовкой к следующему пуску.
Марка для единственного "официального" запуска ракеты. Фото Stampcommunity.org
Второй тестовый старт запланировали на 3 октября. Вероятно, на этот раз использовалась другая ракета. Вновь в грузовой отсек поместили корреспонденцию. Нагрузкой стали конверты с иной маркировкой. На них наклеили виньетки белого цвета с синей каймой, имевшие номинал 25 сентаво. Кроме того, было произведено гашение. Оно осуществлялось при помощи того же штемпеля, что и ранее, но с иной датой.
Второй запуск тоже не мог считаться успешным. Ракета удалилась от пусковой установки на несколько десятков метров, но фактическая дальность полета была куда меньше желаемой. Кроме того, при падении ракета получила повреждения. В имеющемся виде она вряд ли могла использоваться на практике для пересылки корреспонденции между населенными пунктами. Энтузиасты вернулись к работе, чтобы через несколько дней доставить на «полигон» новую ракету с новым грузом.
8 октября на пусковую установку поместили очередную опытную ракету. В ее головной части лежало 16 конвертов с виньетками достоинством 25 сентаво. Этот почтовый знак имел белый цвет с красной каймой. Представители филателистического клуба вновь использовали имеющийся штемпель, на котором тройку заменили восьмеркой.
Третий тестовый пуск оказался самым удачным. Ракета пролетела 200 м, после чего упала на землю. По всей видимости, изделие разрушилось, а кроме того, нанесло существенные повреждения полезной нагрузке. Возможности ракеты, в целом, были подтверждены. В то же время, фактические итоги испытаний были гораздо хуже ожидаемых.
Разработчик и кураторы проекта решили, что почтовая ракета все же соответствует основным требованиям и может быть использована, как минимум, для демонстрационного полета и увеселения почтенной публики. Открытый показ нового средства связи запланировали на 15 октября. Из четвертого пуска предполагалось устроить массовое мероприятие. Кроме того, для него подготовили новую партию почтовых знаков, а также организовали сбор корреспонденции для первой официальной пересылки при помощи ракеты. Отправления предлагалось загрузить на ракету, выполнить пуск, а затем передать «обычной» почте Кубы.
За считанные дни создатели ракетной почты получили 2581 письмо от желающих. Специально для будущего полета кубинское почтовое ведомство подготовило 1000 особых конвертов, открытки и специальную марку номиналом 10 сентаво. Имеющуюся марку авиапочты зеленого цвета дополнили надпечаткой «Experimento del cohete postal Año de 1939» – «Эксперимент с ракетной почтой, 1939 год». Таким образом, Куба стала одной из первых стран, выпустивших официальную марку ракетной почты. На открытке изобразили кубинский пейзаж с летящей ракетой. Вокруг рисунка присутствовали поясняющие надписи с датой старта. Также перед первым «боевым» запуском подготовили новый прямоугольный штемпель с изображением летящей ракеты, датой и соответствующей подписью.
По очевидным причинам, почтовая ракета Э. Фунеса не могла взять на борт все присланные письма. В связи с этим организаторы мероприятия случайным образом выбрали всего полсотни отправлений, которые вскоре должны были совершить полет. Выбранные для загрузки на ракету письма никак не помечались. После запуска ракеты их вместе с оставшейся корреспонденцией отправили в почтовое отделение для дальнейшей пересылки. Отличить летавшие конверты от прочих невозможно.
15 октября 1939 года на той же площадке возле Гаваны, что и ранее, состоялся первый публичный запуск почтовой ракеты Энрике Фунеса. На ее борту имелось 50 писем для разных адресатов. После старта изделие пролетело несколько сотен метров и упало на землю. Далее из ракеты извлекли письма и вместе с прочими передали сотрудникам почты. Вскоре корреспонденция добралась до своих адресатов.
Марка 1964 года, посвященная юбилею опытов Э. Фунеса. Фото Postalhistorycorner.blogspot.com
Специальные грузовые ракеты могли представлять большой интерес в контексте развития почтовой системы Кубы, однако эта идея не получила развития. Первый публичный запуск ракеты Э. Фунеса также оказался последним во всей серии. Возможно, энтузиасты подготовили новые ракеты, но следующие пуски не производились. Причины отказа от любопытной идеи неизвестны. Вероятно, проект лишился поддержки в связи с отсутствием реальных перспектив. Летно-технические характеристики и надежность предложенной ракеты оставляли желать лучшего, а кроме того, она имела ограниченную грузоподъемность. Как следствие, новая ракета могла использоваться только в массовых мероприятиях, что называется, «на потеху публике», но не представляла интереса для почтового ведомства.
Вероятно, в последних месяцах 1939 года Э. Фунес и его коллеги остановили работу, и на этом история ракетной почты Кубы закончилась. Новые запуски не производились. Новые проекты подобного рода на острове больше не появлялись. Кубинская почта продолжила использовать существующие наземные и воздушные транспортные средства. Самые смелые идеи не имели реального будущего.
Благодаря четырем запускам – трем экспериментальным и одному демонстрационному – на рынке появилось значительное число почтовых знаков, представляющих интерес для филателистов. Тем не менее, и в этой области не обошлось без проблем. Дело в том, что виньетки и марки первых для трех запусков не были официально признаны Департаментом связи, и по этой причине не вносились в каталоги. Вследствие этого они не имели широкой известности и не смогли сразу получить подобающую оценку.
Марка для единственного «официального» запуска оказалась более удачливой. В связи с этим событием кубинский Департамент связи выпустил 200 тыс. марок авиапочты с памятной надпечаткой. Будучи официальным почтовыми знаками, такие марки попали в каталоги, получили известность и разошлись по коллекциям. Схожим образом обстояло дело с конвертами, принятыми для пересылки ракетной почтой. Определенное количество этих изделий до сих пор присутствует на филателистическом рынке и привлекает коллекционеров.
Эксперименты Энрике Фунеса оказались первой и последней попыткой кубинских специалистов создать ракетную почту. Новые проекты такого рода на Кубе не создавались. Впрочем, единственный проект, фактически не имевший реального будущего, не был забыт. В 1964 году кубинская почта выпустила серию из 25 марок, посвященную 25-летию единственного «официального» запуска ракеты Э. Фунеса. Марки выпускались в виде листов с общим рисунком на космические темы. Кроме того, издали марку, повторявшую знак для единственного «официального» полета.
В свое время идея ракетной почты будоражила умы и рождала самые смелые прогнозы в контексте развития средств связи. В некоторых странах, в том числе на Кубе, были осуществлены эксперименты с запусками почтовых ракет, но фактические результаты были куда скромнее прогнозов. Так, кубинский проект Э. Фунеса остановился после четвертого запуска ракеты и более не возобновлялся. Несмотря на весь ажиотаж вокруг пусков, единственным реальным результатом проекта стало большое количество интереснейших марок, виньеток и конвертов, до сих пор привлекающих внимание коллекционеров. Впрочем, не самый удачный проект смог занять свое место в истории, обеспечив первый запуск почтовой ракеты в истории Латинской Америки.
По материалам:
http://collectspace.com/
https://stampcommunity.org/
http://filatelist.narod.ru/
http://stampsportal.ru/
http://stampcircuit.com/
http://postalhistorycorner.blogspot.com/
Збарский И. Почтовая ракета // Филателия СССР, 1968. № 6.
Сама идея ракетной почты была достаточно простой и могла быть реализована даже с применением не самых совершенных устройств. Так, первые изделия такого рода изготавливались из боевых ракет Конгрива, которые, впрочем, не показывали высоких характеристик. Первые успешные опыты с пересылкой почты ракетами были осуществлены в начале тридцатых годов в Австрии. Новости о таком успехе разошлись по миру и стали стимулом для появления новых проектов. С определенным опозданием тематикой ракетной почты заинтересовался кубинец Э. Фунес.
Один из конвертов с ракеты, запущенной 1 октября 1939 г. Фото Stampcircuit.com
К сожалению, сохранилось не слишком много сведений о проекте Э. Фунеса. Предыстория проекта неизвестна, а сведения о технических решениях крайне скудны и носят отрывочный характер. В то же время, имеется подробная информация о тестовых и «боевых» запусках почтовых ракет. Кроме того, филателистическое сообщество Кубы и других стран смогло сохранить некоторые материалы, имеющие прямое отношение к экспериментальной ракетной почте. Все это позволяет составить достаточно подробную картину.
По всей видимости, в конце тридцатых годов Э. Фунес заинтересовался успешными зарубежными проектами ракетной почты и в связи с этим решил создать свою систему аналогичного назначения. Как долго энтузиасту пришлось искать помощь – неизвестно. Отсутствует информация и о сроках разработки проекта. Так или иначе, все основные работы были завершены не позднее сентября 1939 года. Вскоре после этого состоялись все запланированные пуски.
Согласно сохранившимся данным, почтовые ракеты Э. Фунеса отличались простотой конструкции. Они имели цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем, разделявшийся на два отсека. В головной части помещалась полезная нагрузка, а все прочие объемы отдавались под твердотопливный двигатель. Тип двигателя и его топлива неизвестен. В хвостовой части на ракете закреплялись Х-образные стабилизаторы большой длины. Общая длина ракеты не превышала 2 м. Диаметр – несколько десятков сантиметров. Стартовая масса ракет неизвестна, но из габаритов следует, что она не превышала 8-10 кг. По расчетам, ракета по баллистической траектории могла пролететь несколько километров. Какие-либо средства управления, по очевидным причинам, отсутствовали.
Запуск следовало осуществлять с простейшей пусковой установки, оснащенной рельсами-направляющими. К сожалению, неизвестно, как именно выполнили это изделие. Возможно, установка была выполнена стационарной, хотя и могла разбираться для транспортировки.
С определенного времени конструктор-энтузиаст пользовался поддержкой официальных организаций. Реализации проекта помог Кубинский филателистический клуб, работавший при Департаменте связи. Эта организация помогла Э. Фунесу с разработкой и реализацией проекта, а также приняла участие в организации запусков. Наконец, Клуб предоставил необходимые филателистические материалы, которые должны были стать полезной нагрузкой ракет.
Первый запуск почтовой ракеты Э. Фунеса был запланирован на 1 октября 1939 года. При этом речь пока шла лишь о летных испытаниях. Никто не был уверен в реальных возможностях ракеты, и потому сначала следовало провести серию тестовых запусков. Только показав свои реальные возможности, ракета могла бы поступить в эксплуатацию. Как оказалось впоследствии, для проверки и доводки ракеты понадобилось три испытательных пуска.
Несмотря на его тестовый характер, первый полет состоялся с полноценной полезной нагрузкой на борту ракеты. В грузовой отсек изделия уложили 60 конвертов со специальной маркировкой. На конвертах наклеили служебные марки кубинской почты номиналом в 25 сентавос. На марках присутствовала надпечатка «Primer cohete aereo 1939» – «Первая воздушная ракета 1939 г.» Конверты также были погашены круглым штемпелем «Pre-ensayo del primer cohete postal aereo» с указанием места и даты, а также испытательного предназначения запуска.
В назначенный день на одной из площадок вблизи Гаваны состоялся первый испытательный пуск почтовой ракеты. Впервые в истории Кубы и Южной Америки в целом состоялся запуск ракеты с почтой на борту. К сожалению, ракета не оправдала ожиданий. Испытатели запустили двигатель, но он не смог отправить ракету в желаемый полет. Изделие упало в нескольких метрах от пусковой установки и получило некоторые повреждения. Э. Фунес и его коллеги занялись выяснением причин аварии и подготовкой к следующему пуску.
Марка для единственного "официального" запуска ракеты. Фото Stampcommunity.org
Второй тестовый старт запланировали на 3 октября. Вероятно, на этот раз использовалась другая ракета. Вновь в грузовой отсек поместили корреспонденцию. Нагрузкой стали конверты с иной маркировкой. На них наклеили виньетки белого цвета с синей каймой, имевшие номинал 25 сентаво. Кроме того, было произведено гашение. Оно осуществлялось при помощи того же штемпеля, что и ранее, но с иной датой.
Второй запуск тоже не мог считаться успешным. Ракета удалилась от пусковой установки на несколько десятков метров, но фактическая дальность полета была куда меньше желаемой. Кроме того, при падении ракета получила повреждения. В имеющемся виде она вряд ли могла использоваться на практике для пересылки корреспонденции между населенными пунктами. Энтузиасты вернулись к работе, чтобы через несколько дней доставить на «полигон» новую ракету с новым грузом.
8 октября на пусковую установку поместили очередную опытную ракету. В ее головной части лежало 16 конвертов с виньетками достоинством 25 сентаво. Этот почтовый знак имел белый цвет с красной каймой. Представители филателистического клуба вновь использовали имеющийся штемпель, на котором тройку заменили восьмеркой.
Третий тестовый пуск оказался самым удачным. Ракета пролетела 200 м, после чего упала на землю. По всей видимости, изделие разрушилось, а кроме того, нанесло существенные повреждения полезной нагрузке. Возможности ракеты, в целом, были подтверждены. В то же время, фактические итоги испытаний были гораздо хуже ожидаемых.
Разработчик и кураторы проекта решили, что почтовая ракета все же соответствует основным требованиям и может быть использована, как минимум, для демонстрационного полета и увеселения почтенной публики. Открытый показ нового средства связи запланировали на 15 октября. Из четвертого пуска предполагалось устроить массовое мероприятие. Кроме того, для него подготовили новую партию почтовых знаков, а также организовали сбор корреспонденции для первой официальной пересылки при помощи ракеты. Отправления предлагалось загрузить на ракету, выполнить пуск, а затем передать «обычной» почте Кубы.
За считанные дни создатели ракетной почты получили 2581 письмо от желающих. Специально для будущего полета кубинское почтовое ведомство подготовило 1000 особых конвертов, открытки и специальную марку номиналом 10 сентаво. Имеющуюся марку авиапочты зеленого цвета дополнили надпечаткой «Experimento del cohete postal Año de 1939» – «Эксперимент с ракетной почтой, 1939 год». Таким образом, Куба стала одной из первых стран, выпустивших официальную марку ракетной почты. На открытке изобразили кубинский пейзаж с летящей ракетой. Вокруг рисунка присутствовали поясняющие надписи с датой старта. Также перед первым «боевым» запуском подготовили новый прямоугольный штемпель с изображением летящей ракеты, датой и соответствующей подписью.
По очевидным причинам, почтовая ракета Э. Фунеса не могла взять на борт все присланные письма. В связи с этим организаторы мероприятия случайным образом выбрали всего полсотни отправлений, которые вскоре должны были совершить полет. Выбранные для загрузки на ракету письма никак не помечались. После запуска ракеты их вместе с оставшейся корреспонденцией отправили в почтовое отделение для дальнейшей пересылки. Отличить летавшие конверты от прочих невозможно.
15 октября 1939 года на той же площадке возле Гаваны, что и ранее, состоялся первый публичный запуск почтовой ракеты Энрике Фунеса. На ее борту имелось 50 писем для разных адресатов. После старта изделие пролетело несколько сотен метров и упало на землю. Далее из ракеты извлекли письма и вместе с прочими передали сотрудникам почты. Вскоре корреспонденция добралась до своих адресатов.
Марка 1964 года, посвященная юбилею опытов Э. Фунеса. Фото Postalhistorycorner.blogspot.com
Специальные грузовые ракеты могли представлять большой интерес в контексте развития почтовой системы Кубы, однако эта идея не получила развития. Первый публичный запуск ракеты Э. Фунеса также оказался последним во всей серии. Возможно, энтузиасты подготовили новые ракеты, но следующие пуски не производились. Причины отказа от любопытной идеи неизвестны. Вероятно, проект лишился поддержки в связи с отсутствием реальных перспектив. Летно-технические характеристики и надежность предложенной ракеты оставляли желать лучшего, а кроме того, она имела ограниченную грузоподъемность. Как следствие, новая ракета могла использоваться только в массовых мероприятиях, что называется, «на потеху публике», но не представляла интереса для почтового ведомства.
Вероятно, в последних месяцах 1939 года Э. Фунес и его коллеги остановили работу, и на этом история ракетной почты Кубы закончилась. Новые запуски не производились. Новые проекты подобного рода на острове больше не появлялись. Кубинская почта продолжила использовать существующие наземные и воздушные транспортные средства. Самые смелые идеи не имели реального будущего.
Благодаря четырем запускам – трем экспериментальным и одному демонстрационному – на рынке появилось значительное число почтовых знаков, представляющих интерес для филателистов. Тем не менее, и в этой области не обошлось без проблем. Дело в том, что виньетки и марки первых для трех запусков не были официально признаны Департаментом связи, и по этой причине не вносились в каталоги. Вследствие этого они не имели широкой известности и не смогли сразу получить подобающую оценку.
Марка для единственного «официального» запуска оказалась более удачливой. В связи с этим событием кубинский Департамент связи выпустил 200 тыс. марок авиапочты с памятной надпечаткой. Будучи официальным почтовыми знаками, такие марки попали в каталоги, получили известность и разошлись по коллекциям. Схожим образом обстояло дело с конвертами, принятыми для пересылки ракетной почтой. Определенное количество этих изделий до сих пор присутствует на филателистическом рынке и привлекает коллекционеров.
Эксперименты Энрике Фунеса оказались первой и последней попыткой кубинских специалистов создать ракетную почту. Новые проекты такого рода на Кубе не создавались. Впрочем, единственный проект, фактически не имевший реального будущего, не был забыт. В 1964 году кубинская почта выпустила серию из 25 марок, посвященную 25-летию единственного «официального» запуска ракеты Э. Фунеса. Марки выпускались в виде листов с общим рисунком на космические темы. Кроме того, издали марку, повторявшую знак для единственного «официального» полета.
В свое время идея ракетной почты будоражила умы и рождала самые смелые прогнозы в контексте развития средств связи. В некоторых странах, в том числе на Кубе, были осуществлены эксперименты с запусками почтовых ракет, но фактические результаты были куда скромнее прогнозов. Так, кубинский проект Э. Фунеса остановился после четвертого запуска ракеты и более не возобновлялся. Несмотря на весь ажиотаж вокруг пусков, единственным реальным результатом проекта стало большое количество интереснейших марок, виньеток и конвертов, до сих пор привлекающих внимание коллекционеров. Впрочем, не самый удачный проект смог занять свое место в истории, обеспечив первый запуск почтовой ракеты в истории Латинской Америки.
По материалам:
http://collectspace.com/
https://stampcommunity.org/
http://filatelist.narod.ru/
http://stampsportal.ru/
http://stampcircuit.com/
http://postalhistorycorner.blogspot.com/
Збарский И. Почтовая ракета // Филателия СССР, 1968. № 6.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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