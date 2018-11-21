В ведомстве Виктора Золотова рассказали о цели приобретения фургонов с лазерами
Сегодня в сети разгорелся спор относительно того, для каких целей Росгвардия заказала для себя пару фургонов с лазерным оборудованием. Отдельные СМИ поспешили проиллюстрировать эти материалы фотографиями боевых лазеров, которые не так давно были представлены министерством обороны.
На самом деле, речь идёт вовсе не боевых лазерах, а об установках, которые фактически призваны ослеплять или, как минимум, дезориентировать человека. В самом ведомстве Виктора Золотова утверждают, что фургоны с лазерными установками и системами свето-акустического воздействия будут применяться при выполнении контртеррористических операций.
Официальный представитель силовой структуры Валерий Грибакин:
По словам Грибакина, которые приводит РИА Новости, ни о каком боевом воздействии лазеров речи не идёт.
Представитель Росгвардии отметил, что был немало удивлён тому «лазерному шоу», которое по поводу закупки устроили отдельные средства массовой информации. По его словам, фургоны будут использовать лазерный луч при направлении его в помещение для дезориентации террористов и для ослепления.
Между тем, в социальных сетях предположили, что такие же лазерные установки силовики могут применить, например, и при разгоне демонстрантов.
Известно, что заказ автомобилей с упомянутыми установками обошёлся казне примерно в 65 миллионов рублей.
Нужно напомнить, что световое воздействие - нередко применяемый метод силовиками в тех же контртеррористических операциях.
В частности, речь идёт о спецщитах с фронтальными источниками света высокой яркости и настраиваемой частоты. Воздействие такого рода дезориентирует противника. При этом применяется метод обычно на финальной стадии операции, иначе бойцы спецназа световым воздействием могут позволить противнику себя легко обнаружить.
На самом деле, речь идёт вовсе не боевых лазерах, а об установках, которые фактически призваны ослеплять или, как минимум, дезориентировать человека. В самом ведомстве Виктора Золотова утверждают, что фургоны с лазерными установками и системами свето-акустического воздействия будут применяться при выполнении контртеррористических операций.
Официальный представитель силовой структуры Валерий Грибакин:
Данные автомобили не являются оружием, они предназначены для постановки акустических и иных помех.
По словам Грибакина, которые приводит РИА Новости, ни о каком боевом воздействии лазеров речи не идёт.
Представитель Росгвардии отметил, что был немало удивлён тому «лазерному шоу», которое по поводу закупки устроили отдельные средства массовой информации. По его словам, фургоны будут использовать лазерный луч при направлении его в помещение для дезориентации террористов и для ослепления.
Между тем, в социальных сетях предположили, что такие же лазерные установки силовики могут применить, например, и при разгоне демонстрантов.
Известно, что заказ автомобилей с упомянутыми установками обошёлся казне примерно в 65 миллионов рублей.
Нужно напомнить, что световое воздействие - нередко применяемый метод силовиками в тех же контртеррористических операциях.
В частности, речь идёт о спецщитах с фронтальными источниками света высокой яркости и настраиваемой частоты. Воздействие такого рода дезориентирует противника. При этом применяется метод обычно на финальной стадии операции, иначе бойцы спецназа световым воздействием могут позволить противнику себя легко обнаружить.
- Использованы фотографии:
- Росгвардия
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