Минобороны Франции подтвердило потерю БПЛА MQ-9 Reaper в Африке

Французское Министерство обороны официально подтвердило потерю беспилотника дальнего действия MQ-9 Reaper во время антитеррористической операции "Бархан" на севере Африки, сообщает "ВП" со ссылкой на Defence Blog.Франция участвует в антитеррористической операции "Бархан", проходящей на территории Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера, Чада в регионе Сахель, с 2014 года. В свою очередь "Бархан" является продолжением операций Epervier и "Сервал", проводимых французской армией на севере Африки. Задачей называется борьба с группировками исламистского толка.Отмечается, что во время антитеррористической операции в Африке французы использовали четыре из шести имеющихся на вооружении армии БПЛА MQ-9 Reaper. После потери одного из дронов, у французов осталось всего пять беспилотников дальнего радиуса действия. Аппарат потерпел катастрофу в ночь на 17 ноября в пустыне, на расстоянии в несколько километров от авиабазы Ниамей в Нигере. Причины инцидента не установлены, ведется расследование. Не сообщается, было ли на дроне установлено вооружение или он выполнял наблюдательный полет.MQ-9 Reaper (Жнец) - разведывательно-ударный БПЛА производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems. Время нахождения в воздухе составляет 27 часов, максимальная скорость - 400 километров в час, потолок - 13 тыс. метров.