США объявили «неуклюжие» санкции
Вашингтон объявил о введении санкций против тех российских компаний, которые Соединёнными Штатами подозреваются в поставках иранской нефти в Сирию. Соответствующий список опубликован на сайте Минфина США.
В чёрный список вошли, в частности, российские компании Global Vision Group и ФГУП «Промсырьёимпорт». Под санкции также попал первый заместитель гендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев. Кроме того, санкционный режим изменён в отношении российского «Мир Бизнес Банка».
«Мы будем противодействовать сложной схеме, которую Иран и Россия используют для укрепления режима Башара Асада, мы намерены сорвать финансирование террористических организаций иранским режимом», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он утверждает, что эти поставки Башар аль-Асад оплачивает миллионами долларов США, «которые оседают на счетах Корпуса стражей Исламской революции», а в дальнейшем используются для финансирования ХАМАС и «Хезболлы».
Иран тратит сотни миллионов долларов «на разжигание террора», в то время как собственное население страдает от коррупции, отсутствия водоснабжения, электричества и нехватки пищи, с пафосом заявляют в американском министерстве финансов.
Также на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов появился список танкеров, которые перевозили иранскую нефть в Сирию в «обход американских санкций». Список содержит 35 судов, часть из которых являются российскими. В их число вошли такие танкеры, как Almetyevsk, Motivator, Volga и Yaz. При этом представители американского минфина подчеркивают, что это далеко не полный перечень судов, занимавшихся перевозкой нефтепродуктов в Сирийскую Арабскую Республику с 2016 года.
Все это подается как вскрытие некоей глубоко законспирированной тайной схемы, выполняющей зловещие задачи.
Однако ничего особо тайного в этой «схеме» не было. Общеизвестно, что «Промсырьеимпорт» является уполномоченной правительством РФ организацией по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары». В 2017 году Иран и министерство энергетики России вполне официально подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через «Промсырьеимпорт» в объеме до 5 млн. тонн. Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены.
Так что для «разоблачения преступной схемы» было достаточно просто ознакомиться с официальными документами, находящимися в открытом доступе. Следует также напомнить, что Россия не признает санкций США против Сирии и Ирана, возобновленных после выхода Америки из атомной сделки.
МИД России, комментируя введение новых санкций, уже «ставших рутиной», констатировал, что попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, вооруженные силы которой борются с терроризмом восьмой год, выглядят как заявление о поддержке террористов и как стремление помешать восстановлению страны, многие жители которой лишены тепла и света.
Не выдерживает критики и обвинение Ирана в поддержке терроризма. Отметим, что эта страна совместно с Россией и сирийским правительством самоотверженно борется с международными террористическими организациями, финансируемыми Западом и «нефтяными монархиями».
И в этой борьбе Иран потерял уже немало своих лучших сынов, в том числе бойцов и офицеров КСИР. То же самое можно сказать и о ливанской организации сопротивления «Хезболле», воины которой на протяжении всей войны в Сирии сражаются с боевиками запрещенных в России террористических организаций: ИГ, Джебхат ан-Нусра и других бандформирований джихадистов.
Зарекомендовав себя при этом, как свидетельствуют российские военнослужащие, как отважные, опытные, стойкие бойцы и надежные союзники.
Отметим также, что «Хезболла», которую США непонятно на основании чего обвиняют в терроризме, — одна из немногих на Ближнем Востоке организаций, которая последовательно защищает христиан, в том числе и от официально финансируемой американцами «умеренной оппозиции».
Напомним также, что КСИР – совершенно официальная структура Ирана, и получает средства так же, как подчиненное ему народное ополчение – Басидж, финансируется из государственного бюджета. И никакие «тайные схемы» Тегерану для этого не нужны.
В упомянутом комментарии российского внешнеполитического ведомства указывается, что основные причины введения рестрикций «кроются во внутриполитическом раздоре» в США, при котором каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. «В итоге получается неуклюже», — подчеркнули в МИД России.
В этом ключе и следует понимать это действительно довольно неуклюжее «разоблачение тайной российско-иранской схемы».
В своем построении Минфин США попытался воспроизвести подобие той схемы, разоблачение которой произвело в американском обществе эффект разорвавшийся бомбы, и последствия того события вспоминают в Соединенных Штатах до сих пор. Речь идет о знаменитом деле «Иран-контрас».
Этот крупный политический скандал в США разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США и ЦРУ организовали тайные поставки вооружения в Иран (в вооруженных силах которого оставалось много американского оружия и военной техники), нарушая тем самым собственное оружейное эмбарго против этой страны.
Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских террористов – «контрас» в обход запрета конгресса США на их финансирование.
Строго говоря, ЦРУ всегда нуждалось во внебюджетных средствах, в том числе и для финансирования террористов и проведения тайной войны, в обход собственных законов. Так, известный американский военный корреспондент Робин Мур в своей документальной книге «Зеленые береты» описывал, как ЦРУ зарабатывало внебюджетные деньги на тайные операции в Индокитае, организуя наркотрафик.
Подобные схемы хорошо знакомы и привычны американскому обществу, и именно поэтому Минфин и пытался придумать нечто подобное для России и Ирана. Сделано это не только в контексте информационной войны против наших стран.
Отметим, что возобновленные Вашингтоном после его выхода из атомной сделки санкции против Ирана не признаются не только Москвой. С ними категорически не согласен и ряд других стран, в том числе и союзников США, которые намерены продолжить сотрудничество с Ираном, в том числе и закупая его энергоносители. И нынешняя декларация минфина США не только показательный акт устрашения, но и попытка увязать в мировом общественном сознании равнозначность покупки иранской нефти финансированию терроризма.
Если гоэто удастся достичь, то Вашингтон начнет интерпретировать свои абсолютно незаконные санкции как «борьбу с терроризмом».
И наконец, таким незатейливым образом руководство США пытается отвлечь внимание общества от крайне неприятного для него дела Хашогги и убедить его, что в регионе, где коварные Москва и Тегеран реализуют свои зловещие схемы, никак не обойтись без поддержки Эр-Рияда. Ради которой можно простить Дому Саудов такие «шалости».
В чёрный список вошли, в частности, российские компании Global Vision Group и ФГУП «Промсырьёимпорт». Под санкции также попал первый заместитель гендиректора «Промсырьёимпорта» Андрей Догаев. Кроме того, санкционный режим изменён в отношении российского «Мир Бизнес Банка».
«Мы будем противодействовать сложной схеме, которую Иран и Россия используют для укрепления режима Башара Асада, мы намерены сорвать финансирование террористических организаций иранским режимом», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. Он утверждает, что эти поставки Башар аль-Асад оплачивает миллионами долларов США, «которые оседают на счетах Корпуса стражей Исламской революции», а в дальнейшем используются для финансирования ХАМАС и «Хезболлы».
Иран тратит сотни миллионов долларов «на разжигание террора», в то время как собственное население страдает от коррупции, отсутствия водоснабжения, электричества и нехватки пищи, с пафосом заявляют в американском министерстве финансов.
Также на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов появился список танкеров, которые перевозили иранскую нефть в Сирию в «обход американских санкций». Список содержит 35 судов, часть из которых являются российскими. В их число вошли такие танкеры, как Almetyevsk, Motivator, Volga и Yaz. При этом представители американского минфина подчеркивают, что это далеко не полный перечень судов, занимавшихся перевозкой нефтепродуктов в Сирийскую Арабскую Республику с 2016 года.
Все это подается как вскрытие некоей глубоко законспирированной тайной схемы, выполняющей зловещие задачи.
Однако ничего особо тайного в этой «схеме» не было. Общеизвестно, что «Промсырьеимпорт» является уполномоченной правительством РФ организацией по покупке иранской нефти в сделке «нефть в обмен на товары». В 2017 году Иран и министерство энергетики России вполне официально подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через «Промсырьеимпорт» в объеме до 5 млн. тонн. Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года. Затем поставки были приостановлены. В сентябре 2018 года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что поставки иранской нефти возобновлены.
Так что для «разоблачения преступной схемы» было достаточно просто ознакомиться с официальными документами, находящимися в открытом доступе. Следует также напомнить, что Россия не признает санкций США против Сирии и Ирана, возобновленных после выхода Америки из атомной сделки.
МИД России, комментируя введение новых санкций, уже «ставших рутиной», констатировал, что попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, вооруженные силы которой борются с терроризмом восьмой год, выглядят как заявление о поддержке террористов и как стремление помешать восстановлению страны, многие жители которой лишены тепла и света.
Не выдерживает критики и обвинение Ирана в поддержке терроризма. Отметим, что эта страна совместно с Россией и сирийским правительством самоотверженно борется с международными террористическими организациями, финансируемыми Западом и «нефтяными монархиями».
И в этой борьбе Иран потерял уже немало своих лучших сынов, в том числе бойцов и офицеров КСИР. То же самое можно сказать и о ливанской организации сопротивления «Хезболле», воины которой на протяжении всей войны в Сирии сражаются с боевиками запрещенных в России террористических организаций: ИГ, Джебхат ан-Нусра и других бандформирований джихадистов.
Зарекомендовав себя при этом, как свидетельствуют российские военнослужащие, как отважные, опытные, стойкие бойцы и надежные союзники.
Отметим также, что «Хезболла», которую США непонятно на основании чего обвиняют в терроризме, — одна из немногих на Ближнем Востоке организаций, которая последовательно защищает христиан, в том числе и от официально финансируемой американцами «умеренной оппозиции».
Напомним также, что КСИР – совершенно официальная структура Ирана, и получает средства так же, как подчиненное ему народное ополчение – Басидж, финансируется из государственного бюджета. И никакие «тайные схемы» Тегерану для этого не нужны.
В упомянутом комментарии российского внешнеполитического ведомства указывается, что основные причины введения рестрикций «кроются во внутриполитическом раздоре» в США, при котором каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. «В итоге получается неуклюже», — подчеркнули в МИД России.
В этом ключе и следует понимать это действительно довольно неуклюжее «разоблачение тайной российско-иранской схемы».
В своем построении Минфин США попытался воспроизвести подобие той схемы, разоблачение которой произвело в американском обществе эффект разорвавшийся бомбы, и последствия того события вспоминают в Соединенных Штатах до сих пор. Речь идет о знаменитом деле «Иран-контрас».
Этот крупный политический скандал в США разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США и ЦРУ организовали тайные поставки вооружения в Иран (в вооруженных силах которого оставалось много американского оружия и военной техники), нарушая тем самым собственное оружейное эмбарго против этой страны.
Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских террористов – «контрас» в обход запрета конгресса США на их финансирование.
Строго говоря, ЦРУ всегда нуждалось во внебюджетных средствах, в том числе и для финансирования террористов и проведения тайной войны, в обход собственных законов. Так, известный американский военный корреспондент Робин Мур в своей документальной книге «Зеленые береты» описывал, как ЦРУ зарабатывало внебюджетные деньги на тайные операции в Индокитае, организуя наркотрафик.
Подобные схемы хорошо знакомы и привычны американскому обществу, и именно поэтому Минфин и пытался придумать нечто подобное для России и Ирана. Сделано это не только в контексте информационной войны против наших стран.
Отметим, что возобновленные Вашингтоном после его выхода из атомной сделки санкции против Ирана не признаются не только Москвой. С ними категорически не согласен и ряд других стран, в том числе и союзников США, которые намерены продолжить сотрудничество с Ираном, в том числе и закупая его энергоносители. И нынешняя декларация минфина США не только показательный акт устрашения, но и попытка увязать в мировом общественном сознании равнозначность покупки иранской нефти финансированию терроризма.
Если гоэто удастся достичь, то Вашингтон начнет интерпретировать свои абсолютно незаконные санкции как «борьбу с терроризмом».
И наконец, таким незатейливым образом руководство США пытается отвлечь внимание общества от крайне неприятного для него дела Хашогги и убедить его, что в регионе, где коварные Москва и Тегеран реализуют свои зловещие схемы, никак не обойтись без поддержки Эр-Рияда. Ради которой можно простить Дому Саудов такие «шалости».
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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