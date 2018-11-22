Глобальная мафия против России
Мы должны знать и осознать полную правду, горькую, трагическую, чудовищную, но правду. Глобальная мафия, т. н. глобальная закулиса, реально правящая миром, приняла решение о «кризисе перенаселения Земли» и планомерно, целенаправленно проводит политику истребления русского народа и всего населения планеты.
Срок разрешения «кризиса перенаселения», кризиса биосферы (экологического кризиса), кризиса человечества – его деградация, инволюция, кризиса капитализма и западного проекта, кризиса белой расы, кризиса библейского проекта – 2030-2050-е годы. Процесс глобализации и цифровизации есть процесс создания «нового мирового порядка», глобальной невольничьей цивилизации, «цифрового концлагеря», когда «избранные» получат полный контроль над рабами-потребителями, включая контроль над рождаемостью. Глобальная мафия осознала, что может выжить только уничтожив большую часть народонаселения Землю. Уничтожив именно физически.
Правда в том, что к концу II тысячелетия полностью сформировалась космополитическая, вненациональная, внегосударственная «суперэлита», включающая в себя местные национально-государственные кланы вроде арабских элит, которые выполняют роль надсмотрщиков, надзирателей за своим «стадом». И главная цель глобальной мафии – тотальная власть над человечеством и массированное истребление «избыточного» народонаселения планеты.
Глобальная мафия осознала, что для её выживания и продолжения паразитирования на теле человечества необходимо разрешить «кризис перенаселения». Для этого необходимо: 1) сократить потребление сырьевых ресурсов планеты за счёт сокращения населения: с 7 млрд. до 1—2 млрд. (более радикальный сценарий – до нескольких сотен миллионов людей) путем войн, межнациональных, религиозных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, алкоголя и т. д.; 2) сократить потребление основной (и оставшейся) части населения, сохранив при этом сверхпотребление для «элиты»; 3) провести новое перераспределение ресурсов; 4) законсервировать часть запасов планеты и некоторые регионы, восстановив экологию планеты путем уменьшения потребления, сокращения населения и уменьшения промышленного производства; 5) исключить возможность глобальной катастрофы, в которой погибнет и глобальная мафия, за счёт сокращения химического, биологического и ядерного оружия, и установление полного контроля над оставшимся оружием массового поражения. Это касается в первую очередь России, и только после этого других стран и США. Поэтому глобальная мафия очень трепетно относится к возможности появления и расширения запасов ОМУ в Иране, КНДР и других странах. А также к развитию атомных технологий.
Дело в том, что ошибки в управлении привели к глобальному кризису, своего рода «кризису-матрешке», в котором скрываются сразу несколько глобальных кризисов. Это экологический кризис, ведущий к планетарной катастрофе. На планете преобладает общество потребления, истребления и самоистребления. Люди в этом обществе ведут себя как «вирус», паразит, безудержно потребляя, уничтожая вокруг себя все живое (леса, озера, реки, моря, океаны, почву и т.д.), оставляя вокруг горы мусора и грязи. Мы видим, к чему ведёт такое общество с господством деградационно-паразитических потребностей на примере России. В довольно короткие сроки, по меркам истории, России столкнулась с чудовищным экологическим кризисом. И это при резкой деградации промышленного потенциала. То есть тысячи заводов и фабрик закрылось, были разворованы, разграблены, в стране стало намного грязнее, экология ухудшилась по сравнению с Советским Союзом. Целые города и поселки задыхаются от мусора. Даже огромные просторы России уже не спасают. Всё это последствия победы общества потребления. Если мир продолжит жить по этой модели, то уже вскоре Земля будет «обглодана» человечеством.
Частью глобального кризиса также является кризис капитализма, западного проекта развития. Его суть – постоянное расширение, захват и грабеж территорий, увеличение рабов-потребителей. Однако после гибели СССР и социалистического лагеря расширяться больше некуда. Поэтому хозяева Запада начали демонтаж капитализма, его время заканчивается. Как и либерализма. Их заменит новая рабовладельческая цивилизация. Местами это страшное будущее, которое нам практически открыто показывают в западных фантастических фильмах (проектирование и программирование будущего), уже наступило. К примеру, нынешние войны, конфликты, развал стран на религиозные, национальные, племенные, политические государственные образования, голод, эпидемии, миллионы мигрантов на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, да и части русской земли, Малой России-Руси, – это и есть будущее, которое строит глобальная мафия.
Хозяева Запада как ядро глобальной мафии, как обычно, решают свои проблемы за счёт других, чужих ресурсов, развязывают войны, революции, конфликты на периферии капиталистического мира (в неё входят и русские государства – Украина, РФ, Белая Русь). Хозяева ядра капиталистической системы сбрасывают последствия кризиса, хаос на окраины. Это ведёт к непрерывным войнам, восстаниям, революциям, разрушению социально-экономической инфраструктуры, миллионы людей остаются без крыши над головой, работы, куска хлеба и воды. К примеру, в Йемене на фоне войны местных сил и конфликта региональных держав тысячи людей умирают из-за нехватки воды и пищи. Сопутствующим фактором становится кризис биосферы, проблемы природно-климатического характера – длительные засухи, страшные пожары, землетрясения, наводнения, ливни, потопы, снегопады там, где их ранее не было и пр. Земля как живая, разумная система показывает людям, что пора становится человеками, обрести разум и совесть, перестать жить одним днем.
Другими частями глобального системного кризиса является кризис человечества и человека, его деградация. Кризис белой расы, её вымирание. В частности, Россия, став частью капиталистического мира, его периферией, столкнулась с демографическим кризисом, началась депопуляция, вымирание значительной части коренных народов русской цивилизации и в первую очередь, русского суперэтноса – ядра цивилизации и русской государственности. Не спасает уже и массовая миграция из республик бывшего СССР, в последние годы процесс вымирания русских снова набирает обороты. Сокращение же коренного населения автоматически приведёт к потере территории и постепенному развалу государства. Историческая Россия в таких условиях обречена на исчезновение. Определён и рубеж такого процесса – 2030-2050 годы.
Ещё один масштабный кризис и часть общего кризиса западного проекта – это кризис библейской культуры, европейской цивилизации. Христианство уже не определяет развитие Европы. Национальные государства и крупные нации Европы находятся на стадии разложения и гибели. Постхристианская «культура», либерализация, мультикультурализм, толерантность убивают Старый Свет. Европейцы быстро стареют, перестали рожать, утратили волю к жизни и вымирают. Происходит замещение коренного населения мигрантами из Африки, арабского мира, Азии. Европа идёт по сценарию оформления мусульманских, арабо-африканских анклавов-протогосударств со своими законами, правилами, силовыми структурами. С одновременным развалом крупных национальных государств вроде Испании, Франции, Италии, Германии. К примеру, в Испании уже бурлит Каталония, на очереди Страна Басков и т. д. Также идёт выделение «зеленых», безопасных зон для богатых – кварталов, отдельных поселков, островов и т. д. На фоне роста миграционного кризиса, мировой нестабильности, роста экономических, социальных проблем уже сейчас происходит усиление позиций правых, националистических партий и движений. Не удивлюсь, что мы увидим даже возрождение Четвертого рейха. Правые, националистические диктатуры будут противостоять мигрантам и своим социальным низам. Таким образом, Европа стоит на пороге радикальных изменений. Возможно, возникнет «европейский фронт» — внутренний, где вымирающие европейцы попытаются отстоять свой дом от пришельцев-мигрантов, которые же будут всеми силами пытаться попасть в «рай» по сравнению со своими разрушенными странами и целыми регионами.
Продолжение следует…
Срок разрешения «кризиса перенаселения», кризиса биосферы (экологического кризиса), кризиса человечества – его деградация, инволюция, кризиса капитализма и западного проекта, кризиса белой расы, кризиса библейского проекта – 2030-2050-е годы. Процесс глобализации и цифровизации есть процесс создания «нового мирового порядка», глобальной невольничьей цивилизации, «цифрового концлагеря», когда «избранные» получат полный контроль над рабами-потребителями, включая контроль над рождаемостью. Глобальная мафия осознала, что может выжить только уничтожив большую часть народонаселения Землю. Уничтожив именно физически.
Правда в том, что к концу II тысячелетия полностью сформировалась космополитическая, вненациональная, внегосударственная «суперэлита», включающая в себя местные национально-государственные кланы вроде арабских элит, которые выполняют роль надсмотрщиков, надзирателей за своим «стадом». И главная цель глобальной мафии – тотальная власть над человечеством и массированное истребление «избыточного» народонаселения планеты.
Глобальная мафия осознала, что для её выживания и продолжения паразитирования на теле человечества необходимо разрешить «кризис перенаселения». Для этого необходимо: 1) сократить потребление сырьевых ресурсов планеты за счёт сокращения населения: с 7 млрд. до 1—2 млрд. (более радикальный сценарий – до нескольких сотен миллионов людей) путем войн, межнациональных, религиозных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, алкоголя и т. д.; 2) сократить потребление основной (и оставшейся) части населения, сохранив при этом сверхпотребление для «элиты»; 3) провести новое перераспределение ресурсов; 4) законсервировать часть запасов планеты и некоторые регионы, восстановив экологию планеты путем уменьшения потребления, сокращения населения и уменьшения промышленного производства; 5) исключить возможность глобальной катастрофы, в которой погибнет и глобальная мафия, за счёт сокращения химического, биологического и ядерного оружия, и установление полного контроля над оставшимся оружием массового поражения. Это касается в первую очередь России, и только после этого других стран и США. Поэтому глобальная мафия очень трепетно относится к возможности появления и расширения запасов ОМУ в Иране, КНДР и других странах. А также к развитию атомных технологий.
Дело в том, что ошибки в управлении привели к глобальному кризису, своего рода «кризису-матрешке», в котором скрываются сразу несколько глобальных кризисов. Это экологический кризис, ведущий к планетарной катастрофе. На планете преобладает общество потребления, истребления и самоистребления. Люди в этом обществе ведут себя как «вирус», паразит, безудержно потребляя, уничтожая вокруг себя все живое (леса, озера, реки, моря, океаны, почву и т.д.), оставляя вокруг горы мусора и грязи. Мы видим, к чему ведёт такое общество с господством деградационно-паразитических потребностей на примере России. В довольно короткие сроки, по меркам истории, России столкнулась с чудовищным экологическим кризисом. И это при резкой деградации промышленного потенциала. То есть тысячи заводов и фабрик закрылось, были разворованы, разграблены, в стране стало намного грязнее, экология ухудшилась по сравнению с Советским Союзом. Целые города и поселки задыхаются от мусора. Даже огромные просторы России уже не спасают. Всё это последствия победы общества потребления. Если мир продолжит жить по этой модели, то уже вскоре Земля будет «обглодана» человечеством.
Частью глобального кризиса также является кризис капитализма, западного проекта развития. Его суть – постоянное расширение, захват и грабеж территорий, увеличение рабов-потребителей. Однако после гибели СССР и социалистического лагеря расширяться больше некуда. Поэтому хозяева Запада начали демонтаж капитализма, его время заканчивается. Как и либерализма. Их заменит новая рабовладельческая цивилизация. Местами это страшное будущее, которое нам практически открыто показывают в западных фантастических фильмах (проектирование и программирование будущего), уже наступило. К примеру, нынешние войны, конфликты, развал стран на религиозные, национальные, племенные, политические государственные образования, голод, эпидемии, миллионы мигрантов на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, да и части русской земли, Малой России-Руси, – это и есть будущее, которое строит глобальная мафия.
Хозяева Запада как ядро глобальной мафии, как обычно, решают свои проблемы за счёт других, чужих ресурсов, развязывают войны, революции, конфликты на периферии капиталистического мира (в неё входят и русские государства – Украина, РФ, Белая Русь). Хозяева ядра капиталистической системы сбрасывают последствия кризиса, хаос на окраины. Это ведёт к непрерывным войнам, восстаниям, революциям, разрушению социально-экономической инфраструктуры, миллионы людей остаются без крыши над головой, работы, куска хлеба и воды. К примеру, в Йемене на фоне войны местных сил и конфликта региональных держав тысячи людей умирают из-за нехватки воды и пищи. Сопутствующим фактором становится кризис биосферы, проблемы природно-климатического характера – длительные засухи, страшные пожары, землетрясения, наводнения, ливни, потопы, снегопады там, где их ранее не было и пр. Земля как живая, разумная система показывает людям, что пора становится человеками, обрести разум и совесть, перестать жить одним днем.
Другими частями глобального системного кризиса является кризис человечества и человека, его деградация. Кризис белой расы, её вымирание. В частности, Россия, став частью капиталистического мира, его периферией, столкнулась с демографическим кризисом, началась депопуляция, вымирание значительной части коренных народов русской цивилизации и в первую очередь, русского суперэтноса – ядра цивилизации и русской государственности. Не спасает уже и массовая миграция из республик бывшего СССР, в последние годы процесс вымирания русских снова набирает обороты. Сокращение же коренного населения автоматически приведёт к потере территории и постепенному развалу государства. Историческая Россия в таких условиях обречена на исчезновение. Определён и рубеж такого процесса – 2030-2050 годы.
Ещё один масштабный кризис и часть общего кризиса западного проекта – это кризис библейской культуры, европейской цивилизации. Христианство уже не определяет развитие Европы. Национальные государства и крупные нации Европы находятся на стадии разложения и гибели. Постхристианская «культура», либерализация, мультикультурализм, толерантность убивают Старый Свет. Европейцы быстро стареют, перестали рожать, утратили волю к жизни и вымирают. Происходит замещение коренного населения мигрантами из Африки, арабского мира, Азии. Европа идёт по сценарию оформления мусульманских, арабо-африканских анклавов-протогосударств со своими законами, правилами, силовыми структурами. С одновременным развалом крупных национальных государств вроде Испании, Франции, Италии, Германии. К примеру, в Испании уже бурлит Каталония, на очереди Страна Басков и т. д. Также идёт выделение «зеленых», безопасных зон для богатых – кварталов, отдельных поселков, островов и т. д. На фоне роста миграционного кризиса, мировой нестабильности, роста экономических, социальных проблем уже сейчас происходит усиление позиций правых, националистических партий и движений. Не удивлюсь, что мы увидим даже возрождение Четвертого рейха. Правые, националистические диктатуры будут противостоять мигрантам и своим социальным низам. Таким образом, Европа стоит на пороге радикальных изменений. Возможно, возникнет «европейский фронт» — внутренний, где вымирающие европейцы попытаются отстоять свой дом от пришельцев-мигрантов, которые же будут всеми силами пытаться попасть в «рай» по сравнению со своими разрушенными странами и целыми регионами.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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