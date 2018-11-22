Учиться воевать сегодня – победить завтра
Всем известна затертая до дыр фраза о подготовке генералов ко вчерашней войне. Сказано это не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Действительно, процесс обучения военнослужащих базируется на боевых уставах. А сами уставы пишутся на основе анализа прошедшей войны.
Каждый военнослужащий, будь то генерал или офицер, сержант или солдат, слышал фразу о крови, которой пишутся БУ. И каждый понимал, что преподаватель прав. Действительно, уставы пишутся кровью и потом. Каждое слово оплачено чьей-то жизнью или здоровьем.
Но, с другой стороны, жизнь меняется сегодня достаточно динамично. События ускоряются. Изменения происходят во всех сферах, в том числе и в военной науке. Это почувствовали на себе солдаты и офицеры в Афганистане. С этим столкнулись бойцы в Чечне. С этим сталкиваются сегодня солдаты в Сирии.
То, что написано в "основном законе" командира — Боевом уставе, не работает в реальном бою. И вновь командиры учатся не в учебных классах, а под пулями противника. Согласитесь, обучение неестественное, связанное с чьей-то смертью или ранениями.
Попытки написать новые боевые уставы в российской армии предпринимаются достаточно давно, с 2005 года. Советские боевые уставы действовали именно до этого времени (БУ-89), основанные на изучении боевого опыта Афганистана. Но надо признать, не все, что тогда использовалось и было действительно удачной "находкой", в эти уставы было включено.
Следующий устав (БУ-2005) не сильно отличался от предыдущего, за исключением нескольких статей. Чисто декларативно были прописаны действия подразделений, частей и соединений в локальных конфликтах.
Дальше был многострадальный БУ Сердюкова, который невозможно было принять по причине многочисленных "реформ". В 2012-м приход нового министра Сергея Шойгу. Короче, в окончательном виде БУ появился в войсках только в 2014-м.
И вот новый, временный пока, БУ-2017. Точнее, полный комплект БУ. Все три части.
Пока что новый БУ можно увидеть только в электронном виде. В войска "бумажный вариант" еще не прибыл. Да и "временный" следует понимать не дословно, а как "с возможными изменениями и дополнениями". В принципе, любой боевой устав должен меняться через достаточно короткие промежутки времени.
Как-никак, операция в Сирии продолжается. Изучение боевого опыта не останавливается. Да и военные действия противостоящих сторон на Украине никто игнорировать не намерен. Учиться надо не только на своем опыте, но и на опыте других.
Огромную роль в жизни военнослужащих играет техника и вооружение. Последние годы в этом отношении уникальны. Практически не осталось видов или родов войск, где бы не наблюдались достаточно существенные изменения в этом плане. А новая техника диктует и новые способы её применения. Новое оружие дает бойцу новые возможности.
Вообще, новые БУ-2017 достаточно интересны с точки зрения изменений, которые произошли. Более того, по нашему мнению, новые уставы просто тянут за собой изменение штатной структуры армии. Командиры всех звеньев, от отделения и дальше, согласно новым БУ, имеют совершенно новые для себя обязанности.
Рассмотрим некоторые нововведения. Просто потому, что интересны именно эти аспекты нового БУ. Начнем с отделения.
Привычный нам порядок действий отделений "в линию" сохранен, но с оговоркой — "в случае необходимости". Теперь же командир отделения при штурме укреплений и при действиях в населенных пунктах делит отделение на группы.
Первая группа, состоящая из трех стрелков, маневренная. По названию группы читатели догадались, что действовать эта группа будет в первом эшелоне и уничтожать противника в ближнем бою. Маневр и решительные действия — вот основные преимущества этих бойцов.
Вторая группа, в составе гранатометчика с помощником, пулеметчика и второго номера расчета, является огневой. По названию группы понятно, что основная задача ОГ — это поддержка огнем маневренной группы.
Наличие у командира отделения такого огневого кулака достаточно серьезно усиливает отделение в целом, как показал опыт боев в сирийских городах. А маневренная группа, состоящая из опытных и обстрелянных бойцов, может сделать гораздо больше, чем целое отделение при атаке "в лоб".
Сразу возникает вопрос о самой личности командира отделения. Понятно, что теперь сержанту недостаточно знаний для самостоятельной организации боя. Значит, необходимо возвращаться к сержантским школам. И организовывать их не на базе воинских частей, а на базе военных учебных заведений. Как это сделано с прапорщиками.
Военные институты должны иметь три формы обучения. Офицер — полный курс обучения, высшее образование, прапорщик — 2-3-летний курс обучения, среднее специальное образование и годичная школа сержантов, специальное образование.
Совершенно меняется роль мотострелкового взвода в бою. Фактически мсв становится основной боевой единицей в бою. И именно командиру взвода придаются теперь все средства усиления. Как противотанковые, так и АГС и минометы.
Соответственно, командир взвода теперь командует не только "своими" солдатами и техникой, но и достаточно серьезными приданными подразделениями. И здесь командир тоже создает собственные группы.
Понятно, что штаб на взводном уровне создать нельзя, а вот группу управления из командира и отделения связистов и их боевой машины — вполне. Именно эта группа будет держать под контролем не только связь с отделениями, но и выполнение приказов командира взвода.
Группа огневой поддержки включает в себя приданные взводу средства. Такие группы действовали и раньше, но теперь ГОП взвода является официальной составляющей частью взвода.
Командир мотострелкового (общевойскового) взвода получает в свое распоряжение не только противотанковые средства, но и другие подразделения. Что делает взвод достаточно мощно вооруженным.
А вот то, чего раньше не было, заключается в третьей группе — группе боевых машин. Некоторые обратили внимание на то, что мы ничего не говорили о машине в отделении. Нет, БМП или БТР у командира отделения никто не забирает. И действует она на участке отделения. Однако, в случае необходимости, БМ включается в группу боевых машин и действует по команде командира взвода.
Сделано это по необходимости. В случае наступления, командиру взвода нужно создать перевес на достаточно узком участке фронта. И тут боевые машины будут достаточно серьезным подспорьем. Точно так же, в обороне командир взвода маневрируя машинами сможет быстро усиливать наиболее опасные участки.
Есть ещё одно нововведение, которое можно назвать революционным. Это снайперы. Наверное, впервые снайперы стали самостоятельными боевыми единицами. Закончилось время снайперов в отделениях.
Теперь снайперы объединяются в снайперские роты и процесс обучение этих специалистов оптимизируется. В период боевых действий каждому батальону придается взвод снайперов, роте группа, а взводу придаются два снайпера — снайперская пара.
Интересно то, что фактически снайперы действуют самостоятельно. Командир взвода указывает им район действий, отмечает места и объекты усиленного внимания и информирует о порядке действий взвода. Ну и действующий в настоящий момент времени пароль. Всё.
Дальше пара действует полностью автономно. Самостоятельно до такой степени, что в выбранном ими месте оборудуют базу, сами выбирают основные и запасные огневые позиции, сами выбирают время выхода и возвращения в рейд.
БУ-2017 определяет для снайперов важные цели. Наряду с общеизвестными командирами, пулеметчиками, гранатометчиками, разведчиками, расчетами ПТРК, впервые появилась новая цель — беспилотные летательные аппараты. Причем в БУ указано просто: беспилотники. Значит, наземные роботы так же будут объектом "охоты" снайперов.
Когда мы говорим о снайперской паре, сразу всплывает деление на снайпера и корректировщика, на номера. Это ещё одно новшество нового БУ. Теперь деления на номера нет. Снайпер и корректировщик могут меняться местами. А при работе снайперских групп один корректировщик может помогать сразу нескольким снайперам.
А что же роты и батальоны? Что нового на этом уровне? Самое интересное — это огневые засады. Ротам и батальонам ставится задача уничтожение наибольшего урона наступающему противнику в живой силе и технике. Для этого формируются усиленные отделения или взводы.
Им придаются саперные подразделения для установки минных заграждений, расчеты ПТРК и автоматических гранатометов, дополнительные пулеметы.
Огневые засады действуют на малых расстояниях, практически кинжальным огнем. Этим и достигается эффективность их огня.
Командир роты (батальона) для обеспечения успешного выхода из боя огневой засады формирует группу отвлечения. Фактически эта группа заманивает противника на огневую засаду. Следующая группа — прикрытия. Группа обеспечивает выход основных сил засады по окончании операции. И третья группа — отсечения. Эта группа заходит в тыл наступающим и отсекает подходящие резервы от передовой линии противника. Препятствует подходу помощи к месту засады, как сказано в уставе.
Нововведения, о которых мы рассказывали, далеко не все, что удивит в новом Боевом уставе. Там есть и явно основанные на сирийском опыте взводные и ротные опорные пункты, которые оборудуются по ярусному принципу. Там есть и подземные ходы, для обеспечения перемещения обороняющихся.
Вообще, раздел о ведении боевых действий в населенных пунктах достаточно интересен. Как интересны действия бойцов парами, тройками, четверками. Новый БУ создан действительно для новой армии...
Российская армия живет и постоянно меняется. Многое из того, к чему мы привыкли уже исчезло. Многое, что раньше казалось нереальным, уже внедрено и используется. И новый БУ этому подтверждение. Наверное, впервые устав — не сборник стандартов, которые мало пригодятся в бою, а действительно обучающий грамотно составленный документ.
Боевой устав, который учит воевать сегодня. Это важно. И это главное...
Каждый военнослужащий, будь то генерал или офицер, сержант или солдат, слышал фразу о крови, которой пишутся БУ. И каждый понимал, что преподаватель прав. Действительно, уставы пишутся кровью и потом. Каждое слово оплачено чьей-то жизнью или здоровьем.
Но, с другой стороны, жизнь меняется сегодня достаточно динамично. События ускоряются. Изменения происходят во всех сферах, в том числе и в военной науке. Это почувствовали на себе солдаты и офицеры в Афганистане. С этим столкнулись бойцы в Чечне. С этим сталкиваются сегодня солдаты в Сирии.
То, что написано в "основном законе" командира — Боевом уставе, не работает в реальном бою. И вновь командиры учатся не в учебных классах, а под пулями противника. Согласитесь, обучение неестественное, связанное с чьей-то смертью или ранениями.
Попытки написать новые боевые уставы в российской армии предпринимаются достаточно давно, с 2005 года. Советские боевые уставы действовали именно до этого времени (БУ-89), основанные на изучении боевого опыта Афганистана. Но надо признать, не все, что тогда использовалось и было действительно удачной "находкой", в эти уставы было включено.
Следующий устав (БУ-2005) не сильно отличался от предыдущего, за исключением нескольких статей. Чисто декларативно были прописаны действия подразделений, частей и соединений в локальных конфликтах.
Дальше был многострадальный БУ Сердюкова, который невозможно было принять по причине многочисленных "реформ". В 2012-м приход нового министра Сергея Шойгу. Короче, в окончательном виде БУ появился в войсках только в 2014-м.
И вот новый, временный пока, БУ-2017. Точнее, полный комплект БУ. Все три части.
Пока что новый БУ можно увидеть только в электронном виде. В войска "бумажный вариант" еще не прибыл. Да и "временный" следует понимать не дословно, а как "с возможными изменениями и дополнениями". В принципе, любой боевой устав должен меняться через достаточно короткие промежутки времени.
Как-никак, операция в Сирии продолжается. Изучение боевого опыта не останавливается. Да и военные действия противостоящих сторон на Украине никто игнорировать не намерен. Учиться надо не только на своем опыте, но и на опыте других.
Огромную роль в жизни военнослужащих играет техника и вооружение. Последние годы в этом отношении уникальны. Практически не осталось видов или родов войск, где бы не наблюдались достаточно существенные изменения в этом плане. А новая техника диктует и новые способы её применения. Новое оружие дает бойцу новые возможности.
Вообще, новые БУ-2017 достаточно интересны с точки зрения изменений, которые произошли. Более того, по нашему мнению, новые уставы просто тянут за собой изменение штатной структуры армии. Командиры всех звеньев, от отделения и дальше, согласно новым БУ, имеют совершенно новые для себя обязанности.
Рассмотрим некоторые нововведения. Просто потому, что интересны именно эти аспекты нового БУ. Начнем с отделения.
Привычный нам порядок действий отделений "в линию" сохранен, но с оговоркой — "в случае необходимости". Теперь же командир отделения при штурме укреплений и при действиях в населенных пунктах делит отделение на группы.
Первая группа, состоящая из трех стрелков, маневренная. По названию группы читатели догадались, что действовать эта группа будет в первом эшелоне и уничтожать противника в ближнем бою. Маневр и решительные действия — вот основные преимущества этих бойцов.
Вторая группа, в составе гранатометчика с помощником, пулеметчика и второго номера расчета, является огневой. По названию группы понятно, что основная задача ОГ — это поддержка огнем маневренной группы.
Наличие у командира отделения такого огневого кулака достаточно серьезно усиливает отделение в целом, как показал опыт боев в сирийских городах. А маневренная группа, состоящая из опытных и обстрелянных бойцов, может сделать гораздо больше, чем целое отделение при атаке "в лоб".
Сразу возникает вопрос о самой личности командира отделения. Понятно, что теперь сержанту недостаточно знаний для самостоятельной организации боя. Значит, необходимо возвращаться к сержантским школам. И организовывать их не на базе воинских частей, а на базе военных учебных заведений. Как это сделано с прапорщиками.
Военные институты должны иметь три формы обучения. Офицер — полный курс обучения, высшее образование, прапорщик — 2-3-летний курс обучения, среднее специальное образование и годичная школа сержантов, специальное образование.
Совершенно меняется роль мотострелкового взвода в бою. Фактически мсв становится основной боевой единицей в бою. И именно командиру взвода придаются теперь все средства усиления. Как противотанковые, так и АГС и минометы.
Соответственно, командир взвода теперь командует не только "своими" солдатами и техникой, но и достаточно серьезными приданными подразделениями. И здесь командир тоже создает собственные группы.
Понятно, что штаб на взводном уровне создать нельзя, а вот группу управления из командира и отделения связистов и их боевой машины — вполне. Именно эта группа будет держать под контролем не только связь с отделениями, но и выполнение приказов командира взвода.
Группа огневой поддержки включает в себя приданные взводу средства. Такие группы действовали и раньше, но теперь ГОП взвода является официальной составляющей частью взвода.
Командир мотострелкового (общевойскового) взвода получает в свое распоряжение не только противотанковые средства, но и другие подразделения. Что делает взвод достаточно мощно вооруженным.
А вот то, чего раньше не было, заключается в третьей группе — группе боевых машин. Некоторые обратили внимание на то, что мы ничего не говорили о машине в отделении. Нет, БМП или БТР у командира отделения никто не забирает. И действует она на участке отделения. Однако, в случае необходимости, БМ включается в группу боевых машин и действует по команде командира взвода.
Сделано это по необходимости. В случае наступления, командиру взвода нужно создать перевес на достаточно узком участке фронта. И тут боевые машины будут достаточно серьезным подспорьем. Точно так же, в обороне командир взвода маневрируя машинами сможет быстро усиливать наиболее опасные участки.
Есть ещё одно нововведение, которое можно назвать революционным. Это снайперы. Наверное, впервые снайперы стали самостоятельными боевыми единицами. Закончилось время снайперов в отделениях.
Теперь снайперы объединяются в снайперские роты и процесс обучение этих специалистов оптимизируется. В период боевых действий каждому батальону придается взвод снайперов, роте группа, а взводу придаются два снайпера — снайперская пара.
Интересно то, что фактически снайперы действуют самостоятельно. Командир взвода указывает им район действий, отмечает места и объекты усиленного внимания и информирует о порядке действий взвода. Ну и действующий в настоящий момент времени пароль. Всё.
Дальше пара действует полностью автономно. Самостоятельно до такой степени, что в выбранном ими месте оборудуют базу, сами выбирают основные и запасные огневые позиции, сами выбирают время выхода и возвращения в рейд.
БУ-2017 определяет для снайперов важные цели. Наряду с общеизвестными командирами, пулеметчиками, гранатометчиками, разведчиками, расчетами ПТРК, впервые появилась новая цель — беспилотные летательные аппараты. Причем в БУ указано просто: беспилотники. Значит, наземные роботы так же будут объектом "охоты" снайперов.
Когда мы говорим о снайперской паре, сразу всплывает деление на снайпера и корректировщика, на номера. Это ещё одно новшество нового БУ. Теперь деления на номера нет. Снайпер и корректировщик могут меняться местами. А при работе снайперских групп один корректировщик может помогать сразу нескольким снайперам.
А что же роты и батальоны? Что нового на этом уровне? Самое интересное — это огневые засады. Ротам и батальонам ставится задача уничтожение наибольшего урона наступающему противнику в живой силе и технике. Для этого формируются усиленные отделения или взводы.
Им придаются саперные подразделения для установки минных заграждений, расчеты ПТРК и автоматических гранатометов, дополнительные пулеметы.
Огневые засады действуют на малых расстояниях, практически кинжальным огнем. Этим и достигается эффективность их огня.
Командир роты (батальона) для обеспечения успешного выхода из боя огневой засады формирует группу отвлечения. Фактически эта группа заманивает противника на огневую засаду. Следующая группа — прикрытия. Группа обеспечивает выход основных сил засады по окончании операции. И третья группа — отсечения. Эта группа заходит в тыл наступающим и отсекает подходящие резервы от передовой линии противника. Препятствует подходу помощи к месту засады, как сказано в уставе.
Нововведения, о которых мы рассказывали, далеко не все, что удивит в новом Боевом уставе. Там есть и явно основанные на сирийском опыте взводные и ротные опорные пункты, которые оборудуются по ярусному принципу. Там есть и подземные ходы, для обеспечения перемещения обороняющихся.
Вообще, раздел о ведении боевых действий в населенных пунктах достаточно интересен. Как интересны действия бойцов парами, тройками, четверками. Новый БУ создан действительно для новой армии...
Российская армия живет и постоянно меняется. Многое из того, к чему мы привыкли уже исчезло. Многое, что раньше казалось нереальным, уже внедрено и используется. И новый БУ этому подтверждение. Наверное, впервые устав — не сборник стандартов, которые мало пригодятся в бою, а действительно обучающий грамотно составленный документ.
Боевой устав, который учит воевать сегодня. Это важно. И это главное...
- Автор:
- Александр Ставер
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