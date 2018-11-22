Прогноз «теневого ЦРУ» на 2019 год: мы будем их окружать, они будут сопротивляться

Стремясь использовать раскол Европы и подорвать единство ЕС и НАТО, Россия будет активно участвовать в проведении гибридной войны против Запада, вмешиваясь в политику других стран, распространяя пропаганду, проводя кибератаки и тайные операции против западных и ориентированных на Запад стран, таких, как Украина и государства Прибалтики.

Американская аналитическая компания «Stratfor», известная во всем мире как «теневое ЦРУ», опубликовала некоторые аналитические выводы, относящиеся к прогнозу на 2019 год. В частности, речь идет об американо-российских взаимоотношениях, которые четко поданы там как противостояние. И если верить американским аналитикам, особых улучшений нам ждать не стоит. Основные усилия американской администрации и спецслужб будут сосредоточены на работе в государствах, граничащих с Россией, и направлены они будут на то, чтобы ужесточить давление на Москву.Наверное, в таком прогнозе нет ничего удивительного или хотя бы неожиданного. Но некоторые детали все-таки стоит рассмотреть пристальнее, тем более, что компания пользуется заслуженным авторитетом в определенных кругах (это вам не «National Interest»), а её эксперты отличаются довольно высоким качеством работы.Одним из важных аспектов грядущего противостояния эксперты «Stratfor» считают качественное изменение военной составляющей взаимоотношений. После анонсированного Вашингтоном выхода США из ДРСМД очевидно, что Россия будет вынуждена как-то отреагировать на потенциальные изменения американского военного присутствия у своих границ. Возможно, это выльется в дальнейшее укрепление российской военной группировки в Калининградской области и Белоруссии, необходимое для некоторого уравновешивания НАТО на своих границах. Это не прибавит сторонам взаимной симпатии и дружелюбия, наоборот, ещё туже затянет петлю кризиса.Анализируют эксперты «Стратфора» и все три направления, где сосредоточены наши бывшие «братья» по СССР, на каждом из них выделяя главную цель американских усилий.На западном направлении приоритетной целью Вашингтона останется, разумеется, Украина. Констатируя важную роль, которую Америка сыграла в поддержке и укреплении Киева, аналитиками выделяются и некоторые относительно новые направления американских усилий. В частности, определенный акцент делается на усилении украинского флота в Азовском море, которое уже называют «потенциальной горячей точкой». Также отмечается, что обострение конфликта на Азове приведет к срыву если не всех «минских соглашений», то, как минимум, к прекращению дальнейшего переговорного процесса. В итоге эксперты приходят к выводу, что мирное урегулирование на востоке Украины маловероятно и ожидать там значительных подвижек и размещения миротворцев ООН в 2019 году не приходится.Помимо прочего, продолжатся усилия по «расшатыванию» Белоруссии. Причем, помимо обычных подрывных методов, предполагается, что будут предприниматься попытки оказать влияние на высшее руководство Белоруссии с помощью различных экономических стимулов. Тем не менее, ожидается, что в следующем году на белорусском направлении кардинальных перемен не произойдет, и Минск сохранит стратегическую ориентацию на Москву.Кавказское направление впервые за долгие годы получило явный антироссийский импульс, связанный с апрельской «цветной революцией» в Ереване. Поэтому, по мнению авторов доклада, усилия американской администрации будут сосредоточены в первую очередь именно на этой стране.Констатируя напряженность, возникшую между Ереваном и Москвой, аналитики считают наиболее вероятным, что Вашингтон продолжит вбивать клинья между нашими странами. В целом складывающаяся ситуация оценивается как отличный шанс «перевербовать» ключевого союзника России в Закавказье.Азербайджан очень интересует США не только как одно из государств на границе РФ, но и как возможный участник давления на Иран. Он, впрочем, особой строптивостью и не отличается: понизив уровень торговых связей с Тегераном ещё до официального вступления в силу американских санкций против Ирана (в частности, прекратив закупки иранского газа), Баку доказал, что идти против Вашингтона он не собирается.А на последнем из оставшихся стратегических направлений, среднеазиатском, американцев больше всего интересует Узбекистан. Справедливо оценивая эту страну как ключевого игрока из всей постсоветской среднеазиатской пятерки, американцы планируют навязать Москве серьезную конкурентную борьбу за Ташкент.Делаться это будет, вероятно, по нескольким направлениям. В частности, по линии борьбы с терроризмом и оборотом наркотиков. Также ожидается оживление экономических связей Вашингтона с Ташкентом, именно в пику растущим инвестициям из России и Китая. Узбекистан, в свою очередь, постарается извлечь из этой ситуации максимальную выгоду, активно играя на обоих направлениях, да ещё и не забывая про интерес Пекина.Резюмируя, авторы доклада констатируют, что действия США по проникновению на периферию России будут диктовать и ответные меры Москвы.Что особенно примечательно в данном докладе, так это хладнокровие, с которым излагаются некоторые вещи. Да, мы будем лезть непосредственно к границам РФ, дестабилизируя территории, которые по всем канонам относятся к сфере жизненных интересов Москвы. Да, Москва вынуждена будет реагировать, ведя против нас гибридную войну. А что такого? Просто так устроен мир: США должны доминировать и процветать, а значит, Россия должна страдать и, в идеале, развалиться.Об этом не говорится прямо, но это подразумевается буквально в каждом пункте доклада. Причем, в отличие от абсолютного большинства американских СМИ, без истерики и заламывания рук: серьезное издание для серьезных людей пишет на понятном для них языке. Может, им всем в глубине души нас немного жаль (на самом деле, конечно же, нет), но война против России справедлива, поскольку Россия слишком велика и не слишком послушна.Именно по таким докладам понимаешь, почему англосаксов называют «рептилоидами». Исключительно из-за хладнокровия, с которым они планируют убийства.И правда, «а что такого-то?»В остальном, надо признать, доклад никаких откровений не содержит. Сухо, лаконично, академично, немного даже банально. Это вам не полет безумной фантазии с подрывом Йеллоустонского супервулкана, что мы иногда наблюдаем у наших «аналитиков»: все очень прагматично и много раз проверено на практике. «Будем предпринимать усилия, они будут сопротивляться». Всё, наверное, можно свести к этой фразе.И это даже вызывает некоторую зависть. Просто сравните это с нашим вечным камланием про «надежное партнерство» и мир во всем мире. Слова имеют свойство иногда материализовываться. Но, увы, это относится только к таким вот прагматичным, в меру детальным планам на будущее, а не к абстрактным самоуспокоительным мантрам. И лично мне кажется, что не грех в серьезных российских СМИ обсудить варианты наступления российских войск на Украине или превентивный удар по американским объектам ПРО в Польше.