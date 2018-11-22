Как эволюционировал камуфляж Су-57. И каким он будет
Первые прототипы: долгая дорога в будущее
Недавно главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что в серийное производство будет запущен вариант самолета Су-57 под номером Т-50-11 в так называемой «пиксельной» окраске. Вспомним, как преображался Т-50 за свою теперь уже довольно долгую жизнь.
Первый прототип, выполненный в рамках программы ПАК ФА, поднялся в небо 29 января 2010 года. Вслед за ранними летными прототипами появились так называемые прототипы второго этапа: первым из них стал экземпляр Т-50-6. Эта версия была уже больше приближена к серийному облику, однако была все еще далека от тех возможностей, которые должен получить строевой самолет. К слову, последние из прототипов — Т-50-10 и Т-50-11 — иногда также называют «ранними предсерийными».
Обычному любителю авиации все эти метаморфозы мало о чем говорят. В конце концов, набор оборудования, установленного на этих машинах, детально не разглашали. Как и возможности отдельно взятых образцов бортовой электроники. В свою очередь, интересующиеся данной темой люди отличали построенные машины, прежде всего, по их окраске. Стоит напомнить, что первый летный прототип — Т-50-1 — сначала камуфляжа не имел вовсе. Впрочем, даже в «голом» виде он выглядел не менее эффектно, чем американский F-22, с которым очень любят сравнивать российскую машину.
Вскоре авиалюбители увидели Т-50 в «ломанном» серо-белом камуфляже, который был очень похож на тот, которые применили на истребителе Су-35БМ — предсерийной версии Су-35. Можно, конечно, предположить, что это — сугубо коммерческое решение. Однако, по всей вероятности, это не совсем так. Еще в период Первой мировой английский художник Норман Уилкинсон предложил новую окраску для кораблей, основанную на новых направлениях изобразительного искусства, таких как кубизм. Он понял, что путем нанесения неожиданных линий можно создавать иллюзии, что способно затруднить обнаружение того или иного объекта. Такой подход получил название Dazzle Camouflage: он не прятал корабль, а как бы искажал очертания, что затрудняло не только обнаружение, но и определение расстояния до цели.
Ко времени первого полета Т-50 в российских ВВС уже был свой аналог Dazzle Camouflage. «Ломанную» окраску получили МиГ-29СМТ, от которых ранее отказался Алжир из-за выявленного на этих самолетах брака (некоторые делали акцент на «политической составляющей» отказа от истребителей). Что же касается Т-50, то, очевидно, на довольно крупном самолете такая окраска смотрелась не очень хорошо. Возможно, она и затрудняла его визуальное обнаружение, но уж точно не подчеркивала эстетику: а это важно, если говорить о продвижение оружия на мировом рынке.
«Сушка» становится «акулой»
Сложно описать восторг, с которым авиалюбители встретили новый «акулий» камуфляж, в котором предстал борт 055, он же — экземпляр Т-50-5. Белый низ плавно «перетекал» в темно-синий цвет, в который была окрашена верхняя часть фюзеляжа. Из-за этого контраст между светлым и темным цветами не казались столь резкими. Кроме того, камуфляж имел и сугубо практичное применение. На взлетно-посадочной полосе самолет как бы сливался с поверхностью при взгляде с высоты. В то же время его было тяжело рассмотреть в небе, если смотреть с земли. Увы, привлекательный камуфляж продержался не долго, да и Т-50-5 пережил пожар, после чего был назван Т-50-5Р.
Следующей версией окраски, которую увидели любители авиации, стала «акула номер два». Это конечно, очень условное наименование. Прежде всего, исчез градиент цвета, и появилась четко выделенная граница между белым низом и темным верхом. При этом сохранился практический смысл такого решения.
Пиксель: дань времени
Следующей поворотной точкой эволюции камуфляжа Су-57 стал экземпляр Т-50-9. Он получил сине-белую пиксельную окраску. К тому времени ряд стран уже избрал для себя похожий подход. Ранее пиксель выбрали в качестве камуфляжа для МиГ-29 ВВС Словакии, ну а на просторах СНГ похожее решение ассоциируется, прежде всего, с украинскими Военно-воздушными силами.
В случае с Т-50-9 контраст между светлым и темным цветами как-то чересчур сильно бросался в глаза. Вероятно, именно поэтому последние из построенных прототипов — Т-50-10 и Т-50-11 — получили куда более привлекательное сочетание серого и темно-синего цветов, с которым теперь уже прочно ассоциируется программа ПАК ФА. Стоит отметить, что изначально эти машины имели белый радиопрозрачный обтекатель, который только подчеркивал верность выбранной цветовой гаммы.
К Параду Победы 2018 года часть более старых бортов также перекрасили в «пиксельный» камуфляж, только серый цвет сделали намного более светлым, чем у Т-50-10 и Т-50-11, так что машины стали больше походить на Т-50-9, хотя и без настолько резких цветовых переходов. Также стоит отметить использование довольно эффектной схемы с серым радиопрозрачным обтекателем на самых поздних прототипах. На сегодня сложно сказать, какие именно решения используют на Т-50-10 и Т-50-11: в разное время обтекатели имели совершенно разные цвета.
Оправдан ли выбор?
В заключение хочется отметить, что, если слова Михаила Стрельца воспринимать буквально, то, очевидно, серийные машины будут внешне похожими либо а) на финальные прототипы, либо б) на ранние прототипы, которые получили «цифру» в преддверие парада Победы.
Судить же о практической пользе всех вышеперечисленных камуфляжных схем достаточно тяжело в силу того, что оптическая заметность для истребителя пятого поколения — куда менее значимый показатель, чем заметность радиолокационная. «Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», — рассказал Стрелец телеканалу «Звезда».
Возможно, в таком решение есть здравый смысл. Однако обстоятельство, что ближний воздушный бой почти полностью ушел в небытие, а РЛС и ОЛС стали почти полностью определять исход боестолкновения в небе, побудило ведущие страны мира выбрать минималистический подход. Чаще всего, это экономичная «монотонная» серая окраска, наподобие той, которую мы можем видеть на самолетах Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon. Так что самолеты российских ВВС, очевидно, и в дальнейшем будут контрастировать с крылатыми машинами других мощнейших стран мира.
Недавно главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что в серийное производство будет запущен вариант самолета Су-57 под номером Т-50-11 в так называемой «пиксельной» окраске. Вспомним, как преображался Т-50 за свою теперь уже довольно долгую жизнь.
Первый прототип, выполненный в рамках программы ПАК ФА, поднялся в небо 29 января 2010 года. Вслед за ранними летными прототипами появились так называемые прототипы второго этапа: первым из них стал экземпляр Т-50-6. Эта версия была уже больше приближена к серийному облику, однако была все еще далека от тех возможностей, которые должен получить строевой самолет. К слову, последние из прототипов — Т-50-10 и Т-50-11 — иногда также называют «ранними предсерийными».
Обычному любителю авиации все эти метаморфозы мало о чем говорят. В конце концов, набор оборудования, установленного на этих машинах, детально не разглашали. Как и возможности отдельно взятых образцов бортовой электроники. В свою очередь, интересующиеся данной темой люди отличали построенные машины, прежде всего, по их окраске. Стоит напомнить, что первый летный прототип — Т-50-1 — сначала камуфляжа не имел вовсе. Впрочем, даже в «голом» виде он выглядел не менее эффектно, чем американский F-22, с которым очень любят сравнивать российскую машину.
Вскоре авиалюбители увидели Т-50 в «ломанном» серо-белом камуфляже, который был очень похож на тот, которые применили на истребителе Су-35БМ — предсерийной версии Су-35. Можно, конечно, предположить, что это — сугубо коммерческое решение. Однако, по всей вероятности, это не совсем так. Еще в период Первой мировой английский художник Норман Уилкинсон предложил новую окраску для кораблей, основанную на новых направлениях изобразительного искусства, таких как кубизм. Он понял, что путем нанесения неожиданных линий можно создавать иллюзии, что способно затруднить обнаружение того или иного объекта. Такой подход получил название Dazzle Camouflage: он не прятал корабль, а как бы искажал очертания, что затрудняло не только обнаружение, но и определение расстояния до цели.
Ко времени первого полета Т-50 в российских ВВС уже был свой аналог Dazzle Camouflage. «Ломанную» окраску получили МиГ-29СМТ, от которых ранее отказался Алжир из-за выявленного на этих самолетах брака (некоторые делали акцент на «политической составляющей» отказа от истребителей). Что же касается Т-50, то, очевидно, на довольно крупном самолете такая окраска смотрелась не очень хорошо. Возможно, она и затрудняла его визуальное обнаружение, но уж точно не подчеркивала эстетику: а это важно, если говорить о продвижение оружия на мировом рынке.
«Сушка» становится «акулой»
Сложно описать восторг, с которым авиалюбители встретили новый «акулий» камуфляж, в котором предстал борт 055, он же — экземпляр Т-50-5. Белый низ плавно «перетекал» в темно-синий цвет, в который была окрашена верхняя часть фюзеляжа. Из-за этого контраст между светлым и темным цветами не казались столь резкими. Кроме того, камуфляж имел и сугубо практичное применение. На взлетно-посадочной полосе самолет как бы сливался с поверхностью при взгляде с высоты. В то же время его было тяжело рассмотреть в небе, если смотреть с земли. Увы, привлекательный камуфляж продержался не долго, да и Т-50-5 пережил пожар, после чего был назван Т-50-5Р.
Следующей версией окраски, которую увидели любители авиации, стала «акула номер два». Это конечно, очень условное наименование. Прежде всего, исчез градиент цвета, и появилась четко выделенная граница между белым низом и темным верхом. При этом сохранился практический смысл такого решения.
Пиксель: дань времени
Следующей поворотной точкой эволюции камуфляжа Су-57 стал экземпляр Т-50-9. Он получил сине-белую пиксельную окраску. К тому времени ряд стран уже избрал для себя похожий подход. Ранее пиксель выбрали в качестве камуфляжа для МиГ-29 ВВС Словакии, ну а на просторах СНГ похожее решение ассоциируется, прежде всего, с украинскими Военно-воздушными силами.
В случае с Т-50-9 контраст между светлым и темным цветами как-то чересчур сильно бросался в глаза. Вероятно, именно поэтому последние из построенных прототипов — Т-50-10 и Т-50-11 — получили куда более привлекательное сочетание серого и темно-синего цветов, с которым теперь уже прочно ассоциируется программа ПАК ФА. Стоит отметить, что изначально эти машины имели белый радиопрозрачный обтекатель, который только подчеркивал верность выбранной цветовой гаммы.
К Параду Победы 2018 года часть более старых бортов также перекрасили в «пиксельный» камуфляж, только серый цвет сделали намного более светлым, чем у Т-50-10 и Т-50-11, так что машины стали больше походить на Т-50-9, хотя и без настолько резких цветовых переходов. Также стоит отметить использование довольно эффектной схемы с серым радиопрозрачным обтекателем на самых поздних прототипах. На сегодня сложно сказать, какие именно решения используют на Т-50-10 и Т-50-11: в разное время обтекатели имели совершенно разные цвета.
Оправдан ли выбор?
В заключение хочется отметить, что, если слова Михаила Стрельца воспринимать буквально, то, очевидно, серийные машины будут внешне похожими либо а) на финальные прототипы, либо б) на ранние прототипы, которые получили «цифру» в преддверие парада Победы.
Судить же о практической пользе всех вышеперечисленных камуфляжных схем достаточно тяжело в силу того, что оптическая заметность для истребителя пятого поколения — куда менее значимый показатель, чем заметность радиолокационная. «Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», — рассказал Стрелец телеканалу «Звезда».
Возможно, в таком решение есть здравый смысл. Однако обстоятельство, что ближний воздушный бой почти полностью ушел в небытие, а РЛС и ОЛС стали почти полностью определять исход боестолкновения в небе, побудило ведущие страны мира выбрать минималистический подход. Чаще всего, это экономичная «монотонная» серая окраска, наподобие той, которую мы можем видеть на самолетах Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon. Так что самолеты российских ВВС, очевидно, и в дальнейшем будут контрастировать с крылатыми машинами других мощнейших стран мира.
- Автор:
- Илья Легат
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