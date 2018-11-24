Мистер Трамп и его космические войска. Различные варианты их создания

Президент США Д. Трамп собрался, как известно, создавать "космические войска" или "космические силы", как у нас переводят его намерение. Но на деле в околовластных кругах и в военном руководстве нет единого мнения, нужно ли это вообще делать и если делать, то как. И идут различные подковерные битвы.Само объявленное Трампом намерение, в общем, носит характер больше пропагандистский. Мол, теперь у нас будут свои космические войска, как у России. У России и СССР, впрочем, было всяко — и управление центрального подчинения МО, и Главное управление МО, и отдельный род войск Военно-космические силы, ВКС (не путаем с нынешними Воздушно-космическими силами, ВКС, которые вид ВС, а не род), и в состав РВСН включали "космонавтов", и опять отдельный род войск Космические войска был. И Войсками ВКО они тоже были, когда их "сливали" с ПРО. А теперь Космические войска — род войск в составе вида ВС РФ, ВКС, наравне с ВВС и войсками ПВО-ПРО. То есть мы сами определиться долго не могли, и, в общем, никто не даст гарантию очередных изменений, которые могут произойти когда-то в будущем. Хотя сейчас, после Сирии, ВКС — известный всему миру русский "бренд", как Kalashnikov, и его трогать не стоило бы.Что же касается США, то от решения Трампа, в общем, вряд ли сильно что-то поменяется. Сейчас военным космосом ведает командование ВВС США в лице 14-й воздушной армии — именно под этой вывеской собраны все "космонавты" в ВВС, вместе с системой предупреждения о ракетном нападении, СПРН, или, как часто выделяют в нашей военной литературе, СПРЯУ, применительно к системе США, чтобы отличать от нашей СПРН. В целом, конечно, разница типа "свой — разведчик, чужой — шпион". И от того, будет ли ведать запусками и управлением орбитальной военной группировкой (ОГ), как и сейчас ВВС, а финансированием — департамент (министерство в нашем переводе) ВВС, или это будет отдельный род войск в составе ВВС, с большими полномочиями, или отдельный род войск вообще, или даже вид ВС,суть не изменится. Не появятся из ниоткуда ни средства защиты космических аппаратов (КА) от поражения, которых нет ни у кого, ни средства сбития и выведения из строя космических аппаратов, которых у Америки, в отличие от России, работоспособных сейчас нет. Известное сбитие падающего спутника противоракетой SM-3 напоминать не надо, практического военного смысла в этой операции не было, а достать КА на более высокой, реальной орбите не могла бы и та версия SM-3, и даже самая новая. И даже если вложить деньги в их разработку, вряд ли скорость создания увеличится от административных пертурбаций (хотя, конечно, отдельному роду войск проще выбить себе финансирование, чем командованию в составе вида ВС). Зато финансирование будет отличаться, количество выделяемых командных должностей, влияние, вес и возможности лоббирования или раздачи контрактов "своим" корпорациям.Кроме варианта "оставить, как есть и не портить ничего", военное руководство обсуждает три варианта. Их рассмотрел в своем материале Тодд Харрисон из CSIS — Центра стратегических и международных исследований. Вариант первый — из состава ВВС "космонавтов" не выделять, создать им вместо 14-й воздушной армии "Космический корпус", куда и включить все соединения и подразделения и организации означенной 14-й ВА. Это 21-е Космическое крыло (КК) на авиабазе (АвБ) Петерсон, 30-е КК на АвБ Ванденберг (где сейчас находится штаб 14-й ВА), 45-е КК на АвБ Патрик, 50-е КК на АвБ Шрайвер, 460-е КК на АвБ Бакли, и Космический ракетный центр на АвБ Лос-Анджелес. Есть еще несколько мелких подразделений, не будем их перечислять. Раньше в состав Космического командования ВВС еще входила 24-я воздушная армия, она же "киберкомандование" (такая вот "воздушная армия", из хакеров), но ее забрали этим летом в Боевое командование ВВС. Полученный Космический корпус имел бы 12100 военнослужащих, 1600 военных, привлекаемых из состава НГ США или резерва ВВС, 11900 гражданских служащих и еще 1700 служащих для обеспечения деятельности штабов и пр., итого 27300 чел. Денежек, по подсчетам Харрисона, этот вариант в год потребовал бы 11,3 млрд. долл., из них только 0,3 млрд. были бы новым финансированием, на функционирование штаба Корпуса.Вариант с "Космическим корпусом", расположение и численность персоналаВариант второй — "космонавтов" из состава ВВС выделить в отдельный род или даже Вид ВС "Космические силы" (или войска), со своим департаментом (министерством). При этом включить туда, кроме вышеуказанных соединений и частей 14-й ВА, еще и 1-ю Космическую бригаду из состава Командования Армии США по космосу и ПРО. Эта бригада занимается контролем космического пространства и слежением за КА, как своими и союзными, так и потенциальных противников. Также предполагается "раскулачить" ненавидимый каждым настоящим офицером ВВС США (еще со времен Кертиса Лемэя) Флот. ВМС должны лишиться Центра космических военно-морских операций на АвБ ВМС Пойнт-Мугу (точнее, это полигон), а также Командования космических операций ВМС на базе флота в Сан-Диего. Результатом будет образование структуры численностью 35800 человек — 16700 военнослужащих, 1900 нацгвардейцев и резервистов, остальное — гражданские и охрана с обеспечением. Потребуется финансирования в год 13,4 млрд. долл., из них новых только 0,4 млрд., остальное отберут у Видов ВС, ставших "донорами" новой структуры. Конечно, те самые Виды будут очень рады такой возможности и, конечно, не станут пользоваться услугами всех сочувствующих им сенаторов, конгрессменов и прочих лоббистов, чтобы потопить начинание. Что, не верите? Правильно делаете.Вариант с "Космическими войсками" минимальной комплектации, расположение и численность персоналаТретий вариант — точно так же образуются отдельные "Космические силы" (войска), с департаментом и всем прочим, что нужно. Но, кроме вышеперечисленного, в состав включаются все формирования национальной ПРО США, ну, того, что они считают национальной стратегической ПРО (вряд ли можно считать стратегической ПРО систему, не сбивавшую именно стратегические ракеты или их боевые блоки). Это 100-я бригада ПРО из состава Армии США, ей подчинены пусковые установки 44 противоракет GBI на АвБ Форт-Грили на Аляске и Ванденберге в Калифорнии. Также отбирается часть персонала Агентства по ПРО (все же, ПРО есть еще и у флотских, ее не трогают) и часть персонала DISA — Агентства по оборонным информационным системам. Суммарно получится 48500 человек, из них 18300 военнослужащих, 2800 нацгвардейцев и резервистов ВВС и Армии, 24300 гражданских и 3100 охранников и прочих обеспеченцев. Сумма в мертвых американских президентах выходит куда более солидная, 21.5млрд. долл., из них только полмиллиарда — новое финансирование. Честно говоря, вот эти вот оценки Харрисона о том, что нового финансирования будет совсем чуть-чуть, кажутся чересчур оптимистичными. Новая структура, особенно, имея своего министра, начнет активно обживаться и отъедаться, и выбивать себе финансирование, и вряд ли сумма прибавки будет такой уж маленькой.Вариант с "Космическими войсками" в максимальной комплектации, расположение и численность персоналаС другой стороны, у этого решения хватает противников. И не только потому, что считают его ненужным, но хватает и таких, которые против только потому, что это предложил Трамп. Иногда кажется, что градус антитрамповской идиотии у части американского истеблишмента, СМИ и общества достиг такого уровня, что, если Дональд предложит нации, скажем, бросить пить, то кое-что назло ему сопьётся. Как уже предсказывалось, околоядерные новации и инициативы Трампа уже начали "полоскать" в новом составе Конгресса, и у них сейчас не самое завидное будущее, точнее, пока оно под вопросом. С новоиспеченным "Космическим корпусом" и особенно "Космическими войсками" будет еще хуже. Корпус, вероятно, протолкнуть будет проще, а вот у войск будет слишком много противников. Конечно, любая грызня на той стороне океана, в общем, не радовать не может, главное, чтобы силы и энергия там уходили на грызню, а не на реальные дела — и побольше. Как в итоге получится с этой инициативой, станет ясно позже.