Northrop P-61 Black Widow: первый американский специализированный ночной истребитель

YP-61 — предпроизводственная серии во время испытательного полета, фото: waralbum.ru

P-61A из состава 419-й ночной истребительной эскадрильи

Схема истребителя Northrop P-61 Black Widow

Northrop P-61 Black Widow 415-й ночной истребительной эскадрильи на аэродроме Ван во Франции, фото: waralbum.ru

Американские тяжелые ночные истребители P-61C «Черная вдова» на аэродроме, фото: waralbum.ru

Тройка истребителей P-61 «Black Widow» в небе над Францией, фото: waralbum.ru

Источники информации:

http://www.airwar.ru

http://www.airpages.ru/us/p61bp.shtml

http://pro-samolet.ru/samolet-usa/63-istrebiteli/411-usa-istrebitel-northrop-p-61-black-widow

Материалы из открытых источников

Northrop P-61 Black Widow («Чёрная вдова») – американский тяжелый ночной истребитель, спроектированный и выпускавшийся в годы Второй мировой войны. Помимо достаточно необычного внешнего вида и выдающихся для истребителя размеров, данный самолет был первым американским истребителем, который был специально разработан для ночных операций. Первый полет самолета состоялся 26 мая 1942 года, а эксплуатация «Черной вдовы» продолжалась до 1952 года. Всего за время серийного производства предприятиями компании Northrop было выпущено 706 самолетов данного типа: 215 истребителей Р-61А, 450 – Р-61В и 41 – Р-61С.В самом начале Второй мировой войны у США просто не было ночных истребителей. Главным образом, это было связано с запоздалым началом разработки подобных самолетов и РЛС наведения истребителей. Создание специализированных ночных самолетов буксовало, так как отсутствовал опыт их боевого применения. В отличие от европейского театра боевых действий, воздушная война на Тихом океане и на территории Китая велась главным образом днем и в хорошую погоду, по ночам японская авиация активности не проявляла. В свою очередь в Европе после провала дневных рейдов Люфтваффе на Британию, немцы перешли на ночные налеты.Несмотря на это американские военные настаивали на необходимости иметь на вооружении ВВС специализированные ночные истребители-перехватчики, прогнозируя резкое повышение активности японских ВВС в ночное время суток. А вот в отношении конкретного самолета мнения военных расходились. Часть ратовала за использование уже опробованных в боевых действиях британских ночных истребителей Bristol Beaufighter и De Havilland Mosquito, а часть выступала за собственный американский проект – ночной истребитель Northrop P-61. В конечном итоге американское командование остановилось именно на истребителе Northrop P-61 Black Widow, до начала его серийного выпуска на вооружении ВВС США находилось лишь ограниченное количество «скороспелых» ночных истребителей – адаптированных для ночных действий версий «Лайтингов» модели Р-38М и специализированной версии бомбардировщика А-20 «Хэвок». Данные боевые самолеты, за исключением небольшого количества «экспериментальных» случаев, применялись лишь на территории США для подготовки и тренировки экипажей.В итоге Northrop P-61 Black Widow стал единственным американским боевым самолетом, производившимся в годы Второй мировой войны, который изначально разрабатывался исключительно как специализированный ночной истребитель. Помимо этого Northrop P-61 стал самым тяжелым и большим истребителем, поступавшим на вооружении USAAF во время Второй мировой войны. Данный истребитель впервые принял участие в боевых действиях летом 1944 года в южных районах Тихого океана, а после завершения боевых действий оставался стандартным ночным истребителем USAAF вплоть до 1952 года, когда эксплуатация данного самолета была прекращена.Ночной истребитель P-61 был разработан группой инженеров под руководством конструктора Джона Нортропа, работы над самолетом активно велись с лета 1940 года, при этом сама компания Northrop была основана лишь в августе 1939 года. Уже 10 января 1941 года американские военные заключили с компанией контракт на постройку 10 ночных истребителей, получивших армейское обозначение XP-61. За контрактом на первые опытные образцы уже 10 марта 1941 года последовал контракт на производство 13 истребителей YP-61 для проведения эксплуатационных испытаний и еще одной машины для проведения статических испытаний.Уже 24 декабря 1941 года еще до изготовления первого опытного образца нового самолета с компанией Northrop был подписан контракт на производство 100 серийных истребителей P-61 и их снабжение необходимым количеством запасных частей. 17 января 1942 года военные заказали еще 50 самолетов, а уже 12 февраля заказ был увеличен на 410 самолетов, 50 из которых планировалось поставить Королевским ВВС Великобритании в рамках реализации договора о ленд-лизе. Впоследствии заказ для RAF был отменен, а заказ в интересах ВВС США увеличен до 1200 самолетов.В процессе создания первого опытного образца XP-61 по причине внесения разных изменений в его конструкцию взлетный вес самолета постоянно увеличивался. К моменту готовности истребителя его сухой вес уже составлял 10 150 кг, а взлетный достигал 13 460 кг. Рулежные испытания нового ночного истребителя начались практически сразу же после сборки первого самолета. И уже 26 мая 1942 года первый прототип XP-61, оснащенный двумя звездообразными двигателями Pratt&Whitney R-2800-25 Double Wasp, впервые поднялся в небо, машину поднял в воздух летчик-испытатель компании Northrop Вэнс Брис. Первый полет продлился всего 15 минут, при этом летчик уже тогда отметил, что самолет отлично управляется.Второй летный опытный образец XP-61 был готов 18 ноября 1942 года. С самого начала данный самолет был окрашен в блестящий черный цвет, который и помог дать ночному истребителю его имя – Black Widow, Черная вдова – в честь паука, широко распространенного в Северной и Южной Америке. Стоит отметить, что покрытие самолета черной краской не была чьей-то блажью. Массачусетский технологический институт специально создал краску, которая должна была сделать ночной истребитель невидимым в том случае, когда самолет попадал в лучи прожекторов противника. Лучшей краской для этой цели оказалась черная глянцевая, которая была невидима в 80 процентах случаев прохождения лучей прожектора.Ночной истребитель P-61 Black Widow представлял собой цельнометаллический свободнонесущий среднеплан, который был построен по двухбалочной схеме. Силовая установка самолета включала в себя два мощных поршневых двухрядных звездообразных двигателя Pratt&Whitney R-2800, мощность которых достигала 2х2250 л.с. Гондолы двигателей переходили в хвостовые балки, кили были сделаны зацело с балками и стабилизаторами, расположенными между килями. Уникальная двухбалочная схема истребителя позволила разместить его экипаж в большой по размерам гондоле, которая устанавливалась на центроплане. Шасси самолета трехопорное, убирающееся, с носовой стойкой.Экипаж ночного истребителя состоял из трех человек – пилота, стрелка и оператора РЛС. В передней двухместной кабине были расположены рабочие места пилота и оператора РЛС, который сидел за ним и выше, как на современных ударных вертолетах. Рабочее место стрелка располагалось в хвостовой части фюзеляжной гондолы. В зависимости от наличия или отсутствия у самолета верхней турельной установки с четырьмя 12,7-мм пулеметами стрелок мог включаться или наоборот исключаться из состава экипажа. Часто самолеты летали, имея на борту двух членов экипажа. При этом в некоторых полетах даже без верхней турели стрелок в экипаж включался, но в качестве воздушного наблюдателя.Отличительной особенностью самолета было то, что он изначально проектировался для использования в роли ночного истребителя (в отличие от многочисленных модификаций обычных серийных машин, используемых воюющими сторонами), оснащенного бортовой РЛС и различными электронными приборами. На самолете была применена бортовая радарная система перехвата (Airborne Interception – АI). Разработка радара для истребителя P-61 велась под контролем Национального комитета исследования и защиты, который создал радиолокационную лабораторию при Массачусетском технологическом институте. Предварительная разработка радара, получившего обозначение АI-10 (армейское обозначение SCR-520), была завершена к 18 июня 1941 года. Он был создан на основе британского самолетного локатора сантиметрового диапазона.Радар SCR-520A имел в своем составе поисковый радиопередатчик, который был расположен в носовой части истребителя, диапазон его действия составлял до пяти миль. Также данный радар мог использоваться в качестве бортового маяка, оказывать навигационную помощь и использоваться для действий в соединении в качестве автоответчика «свой-чужой». Оператор РЛС SCR-520 в ночном истребителе P-61 «Черная вдова» определял воздушную цель и направление на нее, а пилот направлял самолет к цели при помощи приборов, которые были расположены в центре его приборной панели. Black Widow применял бортовой радар лишь для определения курса перехвата воздушной цели и последующего преследования самолета противника. Обнаружив цель и приблизившись к ней на достаточное для атаки расстояние, пилот применял обыкновенный оптический прицел.Если говорить по существу, то «Черная вдова» представляла собой тяжелый и достаточно крупный самолет, который был чрезвычайно сложным в плане конструкции. При этом внешне самолет, мягко говоря, выглядел странно и казался очень большим для истребителя. К примеру, площадь его крыла составляла 61,53 м2, на минуточку это больше, чем у тяжелого американского всепогодного истребителя 4-го поколения F-15. Кабина экипажа ночного истребителя P-61 Black Widow был просторнее, чем у многих средних бомбардировщиков того времени.Вооружение истребителя было по-настоящему внушительным. В нижней части фюзеляжной гондолы располагалась батарея из четырех авиационных автоматических 20-мм пушек. В дополнении к этому на многих самолетах имелась вращающаяся верхняя турель на четыре крупнокалиберных 12,7-мм пулемета. Самолет представлял собой настоящую «летающую зенитную батарею», которая была достаточно эффективной. От залпа этого истребителя не мог устоять ни один из самолетов противника. Однако по мере эксплуатации «Черной вдовы» от верхней фюзеляжной турели начали отказаться, так как воздушные цели гарантировано поражались и залпом четырех пушек. К тому же сама турель весила 745 кг, поэтому ее демонтаж обеспечивал самолету значительный выигрыш в скорости и маневренности. Помимо всего прочего, при повороте турели часто возникал такой эффект, как бафтинг хвостового оперения истребителя. Иногда из-за этого эффекта турель просто фиксировали в переднем положении, вращать ее было нельзя.К особенностям самолета можно было отнести и необыкновенно мощные закрылки. Джон Нортроп лучше многих авиаконструкторов понимал, насколько важен для самолета коэффициент подъемной силы, поэтому его ночной истребитель имел закрылки практически по всему размаху крыла. Обычные элероны были небольшими, но в управлении по крену принимали участие и четыре секции дифференциальных спойлеров на каждой из консолей. Данное конструкторское решение обеспечивало «Черной вдове» прекрасную маневренность, особенно принимая во внимание размеры и вес истребителя. Конечно, в дневном бою ни это, ни мощное вооружение, могли не спасти самолет от немецкого истребителя FW-190, но в ночном небе Р-61 превосходил по маневренности любой двухмоторный самолет своего времени.Самолет был построен тремя крупными сериями. Первой была версия P-61A, всего выпущено 215 истребителей. Первые 45 машин получили двигатели R-2800-10, последующие – R-2800-65. Первые 38 самолетов были выпущены с верхней пулеметной башней, остальные без. При этом позднее турель на некоторых самолетах P-61A устанавливалась. Вторая серия – истребители P-61B, выпущено 450 самолетов. Данная модель отличалась незначительными усовершенствованиями конструкции, большая часть имела верхнюю пулеметную турель, а также четыре подкрыльевых пилона для подвески вооружения класса «воздух-поверхность». Отличием также была более мощная и совершенная бортовая РЛС SCR-720C. Третья серия – истребители P-61C, выпущен 41 самолет в самом конце войны. Первоначально планировалось построить серию из 476 самолетов, но данные планы были отменены. Самолеты отличались установкой более мощных двигателей R-2800-73 с турбокомпрессорами СН-5, развивавшими максимальную мощностью 2800 л.с. каждый. С этими моторами максимальная скорость истребителя возросла до 692 км/ч.В общей сложности в боях на всех театрах военных действий принимало участие 14 эскадрилий ночных истребителей, вооруженных самолетами P-61 Black Widow. Данные эскадрильи входили в состав 5-й, 7-й, 9-й, 13-й и 14-й воздушных армий. Первой эскадрильей, которая была перевооружена на новые самолеты, стала 6-я ночная истребительная эскадрилья (6 NFS), входившая в состав 7-й воздушной армии. Она получила новые самолеты 1 мая 1944 года, на тот момент она базировалась в Джон Роджерс-Филд на Гавайских островах. С сентября 1944 года самолеты данной эскадрильи принимали участие в боевых действиях над Сайпаном и Иводзимой.Первой ночной победы летчики 6 NFS добились 30 июня 1944 года. В этот день во время ночного полета самолет эскадрильи обнаружил групповую воздушную цель, которая затем была идентифицирована как японский бомбардировщик Mitsubishi G4M Betty в сопровождении истребителя Mitsubishi А6М Zero. Экипаж американского самолета с первого захода добился попаданий в левый двигатель бомбардировщика, который упал в море и взорвался недалеко от Сайпана. При этом истребитель сопровождения Mitsubishi А6М Zero обнаружить американский самолет так и не сумел. Всего экипажи 6-й ночной истребительной эскадрильи одержали до конца Второй мировой войны 15 ночных побед. Одной из главных боевых задач «Черных вдов» на данном ТВД была защита баз стратегических бомбардировщиков B-29 на Сайпане от ночных налетов противника. Также они защищали от атак возвращавшиеся из боевых вылетов на Японию поврежденные бомбардировщики В-29.Первую победу на европейском театре военных действий истребители P-61 Black Widow одержали в ночь с 15 на 16 июля 1944 года. Экипаж из состава 422 NFS сбил немецкий самолет-снаряд V-1, который летел по направлению к Ла-Маншу. «Фау-1» удалось сбить с расстояния примерно 280 метров огнем из 20-мм пушек. Попадания в силовую установку самолета-снаряда привели к тому, что он сначал вошел в крутое пике, а затем взорвался над Ла-Маншем. В дальнейшем ночные истребители данного типа достаточно широко применялись против немецких самолетов-снарядов. При этом, так как «Фау-1» был немного быстрее американских истребителей, перед атакой им иногда приходилось входить в небольшое пикирование.Всего в течение 1944-1945 годов, по сути, боевое применение истребителей уместилось в календарный год, экипажи «Вдов» сбили 127 вражеских самолетов и 18 самолетов-снарядов V-1. В отличие от других американских истребителей типа P-51 Mustang или P-47 Thunderbolt, P-61 Black Widow не могли похвастаться внушительным числом воздушных побед. Но этому было свое объяснение, к моменту начала эксплуатации самолета союзники уже имели подавляющее превосходство в воздухе на всех фронтах, а количество участвующих в ночных полетах самолетов противника было весьма ограничено, особенно над Тихим океаном.В то же время в Европе активность Люфтваффе в темное время суток сохранялась практически до самого завершения Второй мировой войны. Поэтому на этом ТВД самолеты P-61 Black Widow применялись в той роли, для которой они и проектировались – в качестве ночных истребителей. А вот на Тихом океане ситуация развивалась по-другому. Японцы по ночам практически не летали. Поэтому штабы 5-й и 13-й воздушных армий приняли решение перенацелить имеющиеся у них ночные истребители на ночные атаки наземных целей противника и непосредственную огневую поддержку войск армии США и корпуса морской пехоты. Мощное пушечное вооружение истребителей P-61 Black Widow, сосредоточенное в центре масс самолета, позволяло с высокой точностью и очень эффективно поражать наземные цели. Дополнительно под крыльями самолета могли устанавливаться пилоны для подвески бомб, неуправляемых ракет и баков с напалмом, что лишь дополняло и так чудовищный по силе бортовой залп этой «летающей батареи». Так весной и летом 1945 года ночные истребители «Черная вдова» активно применялись на Филиппинах для поддержки наземных войск, в основном атакуя цели в дневные часы.Летно-технические характеристики: Northrop P-61 Black Widow (P-61B):Габаритные размеры: длина – 15,11 м, высота – 4,47 м, размах крыла – 20,12 м, площадь крыла – 61,53 м2.Масса пустого самолета – 10 637 кг.Максимальная взлетная масса – 16 420 кг.Силовая установка – два двухрядных звездообразных двигателя Pratt&Whitney R-2800-65W «Double Wasp» мощностью 2х2250 л.с.Максимальная скорость полета – 589 км/ч (на высоте 6095 м).Крейсерская скорость полета – 428 км/ч.Скороподъемность – 12,9 м/с.Боевой радиус – 982 км.Перегоночная дальность (с ПТБ) – 3060 км.Практический потолок – 10 600 м.Вооружение: 4×20 мм пушки Hispano AN/M2 (по 200 снарядов на ствол) и 4х12,7-мм пулемета M2 Browning (по 560 патронов на ствол).Экипаж – 3 человека (пилот, стрелок, оператор РЛС).