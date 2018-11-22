Продемонстрированы первые кадры пилотирования четвёрки Су-57
Буквально ежедневно стала публиковаться информация от официальных лиц по тематике прохождения испытаний новейших российских боевых самолётов Су-57, относящихся к 5-му поколению авиации. При этом информацию можно назвать крайне дозированной.
На этой раз на телеканале «Звезда» представлено пилотирование Су-57 в составе четвёрки. Это первые кадры с такого рода групповым пилотированием российских многоцелевых истребителей пятого поколения, показанные на телевидении.
Съёмка, как отмечено, осуществлялась с транспортного самолёта Ан-12.
Самолёты осуществляют полёт друг за другом на дистанции около 15-20 метров. На записи можно услышать переговоры пилотов.
На кадрах также демонстрируется фигура высшего пилотажа, выполненная одним из истребителей. Речь идёт об эффектном вращении Су-57 в горизонтальной плоскости с продвижением по выбранному курсу.
Нужно отметить, что ранее выполнение пилотирования четвёрки своих истребителей пятого поколения продемонстрировали ВВС Народно-освободительной армии Китая. Речь о самолётах J-20. Те кадры были отсняты на международном авиасалоне в Чжухае и являлись более продолжительными.
Несколько дней назад лётчик-испытатель Сергей Богдан рассказал СМИ (ТК «Звезда») о том, что Су-57 во время полётов в Сирии осуществляли испытание систем вооружения, включая новейшее ракетное. При этом испытания были в полном мере боевыми – наносились удары по объектам и местам скопления террористов в Сирийской Арабской Республике. Испытания Сергей Богдан назвал "достаточно успешными".
На этой раз на телеканале «Звезда» представлено пилотирование Су-57 в составе четвёрки. Это первые кадры с такого рода групповым пилотированием российских многоцелевых истребителей пятого поколения, показанные на телевидении.
Съёмка, как отмечено, осуществлялась с транспортного самолёта Ан-12.
Самолёты осуществляют полёт друг за другом на дистанции около 15-20 метров. На записи можно услышать переговоры пилотов.
На кадрах также демонстрируется фигура высшего пилотажа, выполненная одним из истребителей. Речь идёт об эффектном вращении Су-57 в горизонтальной плоскости с продвижением по выбранному курсу.
Нужно отметить, что ранее выполнение пилотирования четвёрки своих истребителей пятого поколения продемонстрировали ВВС Народно-освободительной армии Китая. Речь о самолётах J-20. Те кадры были отсняты на международном авиасалоне в Чжухае и являлись более продолжительными.
Несколько дней назад лётчик-испытатель Сергей Богдан рассказал СМИ (ТК «Звезда») о том, что Су-57 во время полётов в Сирии осуществляли испытание систем вооружения, включая новейшее ракетное. При этом испытания были в полном мере боевыми – наносились удары по объектам и местам скопления террористов в Сирийской Арабской Республике. Испытания Сергей Богдан назвал "достаточно успешными".
- Использованы фотографии:
- ТК "Звезда"
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