Ушёл из жизни начальник ГУ Генштаба ВС России генерал-полковник Коробов
Пришло печальное известие. На 63-м году жизни скончался начальник ГУ (бывшее – ГРУ) Генштаба ВС РФ – замначальника Генштаба генерал-полковник Игорь Валентинович Коробов. Он ушёл из жизни из-за тяжёлой болезни. Такое сообщения приводит информагентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.
В 2018 году исполнилось 45 лет с того момента, как Игорь Коробов начал прохождение службы в рядах отечественных вооружённых сил. Игорь Валентинович являлся выпускником Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО, затем – Военную академию Советской Армии, Военную академию Генштаба ВС РФ.
На службу в формирования военной разведки был направлен в 1985 году. Игорь Валентинович имел многочисленные государственные и ведомственные награды.
Напомним, что несколько недель назад во время своего выступления президент Российской Федерации предложил вернуть Главному управлению ГШ ВС РФ привычное название – Главное разведывательное управление (ГРУ). По словам Владимира Путина, это будет как минимум логично, так как военная разведка в России, как и в любой другой стране, есть, а в названии структуры нет упоминания о её существовании.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-полковника Игоря Коробова.
В 2018 году исполнилось 45 лет с того момента, как Игорь Коробов начал прохождение службы в рядах отечественных вооружённых сил. Игорь Валентинович являлся выпускником Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО, затем – Военную академию Советской Армии, Военную академию Генштаба ВС РФ.
На службу в формирования военной разведки был направлен в 1985 году. Игорь Валентинович имел многочисленные государственные и ведомственные награды.
Напомним, что несколько недель назад во время своего выступления президент Российской Федерации предложил вернуть Главному управлению ГШ ВС РФ привычное название – Главное разведывательное управление (ГРУ). По словам Владимира Путина, это будет как минимум логично, так как военная разведка в России, как и в любой другой стране, есть, а в названии структуры нет упоминания о её существовании.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-полковника Игоря Коробова.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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