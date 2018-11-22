Ввод советских войск в Афганистан в России осуждать перестанут

В декабре 1989 года, в канун 10-летия ввода советских войск в Афганистан, Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой, в которой содержались слова о том, что ввод войск заслуживает морального и политического осуждения.

Нашла своё подтверждение информация о смене, если так можно выразиться, идеологической концепции отношения к вводу советских войск в Афганистан. С 1989 года в нашей стране, на основании принятого Съездом народных депутатов постановления, ввод войск в Афганистан определялся как ошибочное действие советского руководства и одновременно с этим подвергался осуждению. Никакой иной точки зрения в официальных кругах не рассматривалось.Теперь ситуация кардинальным образом меняется. Госдума РФ готовится принять постановление, в котором осуждение ввода советских войск в центральноазиатское государство будет отменено. Отмечается, что это направлено на поддержку в первую очередь ветеранов войны в Афганистане, и также добавляется, что такой подход к Афганской войне необходим всему современному российскому обществу.Идею поддерживает большинство депутатов ГД РФ.Проект постановления подготовлен и представлен фракцией КПРФ в нижней палате российского парламента. Из заявления депутата Николая Харитонова, который принимал непосредственное участие в разработке проекта постановления:По словам Николая Харитонова, пора основываться на исторической правде и признать осуждение несостоятельным и утратившим силу.Это заявление депутат сделал в ходе слушаний, которые были посвящены грядущему 30-летию вывода советского контингента из Афганистана.С 1979 по 1989 годы советские войска, по официальным данным, потеряли в Афганистане около 15 тысяч человек. Более 53 тысяч получили ранения и увечья, каждый пятый из этого числа стал инвалидом.До сих пор в военном госпитале Ростова-на-Дону содержатся останки советских воинов-интернационалистов. В ходе слушаний прозвучал призыв идентифицировать эти останки, после чего осуществить захоронение со всеми воинскими почестями.