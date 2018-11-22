На Украине назвали "плюсы" майдана: Не превратились во вторую Беларусь

Я не чувствую незавершённости. У нас сейчас есть то, о чём украинские борцы начала 20 века и мечтать не могли. Теперь можно говорить на украинском языке, кричать "Слава Украине!"

На Украине продолжают оценивать обстановку в стране в пятую годовщину так называемого евромайдана. При этом большинство крупных СМИ «европейской» Украины пытаются заявлять об исключительной пользе того, что происходило на улицах Киева пять лет назад. УНИАН приводит заявление так называемого «ветерана АТО», который объявил о «главном плюсе майдана» на Украине: «предотвращение сговора Януковича и Путина по превращению Украины во вторую Беларусь».Из заявления «ветерана»:Учитывая уровень жизни на Украине и в Белоруссии, а также то, что число украинских беженцев в ту же Беларусь продолжает расти, подавляющее большинство граждан «незалежной» сегодня не скрывают того, что хотели бы в экономическом плане и в плане стабильного развития походить на соседнюю республику.Вместо этого власть Украины продолжает подпитывать гражданскую войну и ненависть к братским республикам.Помимо гражданской войны итогами майдана на Украине стало перемещение экономики этой страны на последнее место в Европе. Сегодня показатели некогда процветающей Украины по ВВП на душу населения опустились даже ниже молдавских. Борьба с коррупцией так и осталась лозунгом, а вместо одних олигархов и коррупционеров ко власти пришли другие, причём пришли на крови своих же соотечественников.Украина лишилась части территорий, перешла под внешнее управление и полный контроль американских спецслужб. Снося памятники советским деятелям, которые фактически и построили Украину, страна до сих пор не нашла тех, кому можно было бы ставить новые памятники и монументы, если не считать таковыми пособником нацистов.На Украине полностью отсутствует свобода слова – радикальные националисты расправляются со всеми, кто имеет точку зрению, не соответствующую их догмам. Украина наводнена оружием . Тысячи военнослужащих после участия в провальных боевых действиях и «варки в котлах» под Иловайском и Дебальцево столкнулись с тяжелейшими психологическими последствиями.Страна окончательно села на западные кредиты, которые выдаются под совершенно дикие проценты, на выплату которых идут новые кредитные транши, причём чем дальше, тем всё больше проблем с их получением.Опрос, проведённый на Украине несколько дней назад, показал, что если бы украинцы знали, к чему приведёт майдан 2013-2014 годов, то его сегодня поддержало бы лишь около 9% населения. Более 90% заявили, что точно выступили бы против.