СМИ США: Политика Вашингтона в отношении Пхеньяна - морковка перед ослом

Наши учения несколько уменьшатся по численности контингенту и по охвату, но отменять их мы точно не собираемся.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о том, что США не откажутся от проведения совместных с Южной Кореей учений в 2019 году. Вопрос по поводу возможной отмены военных маневров у морских границ КНДР возник в связи с явными шагами по деэскалации напряжённости, сделанными Пхеньяном и Сеулом. Совсем недавно северокорейские войска осуществили подрыв нескольких наблюдательных пунктов на границе с южным соседом, продемонстрировав добрую волю.Но для США добрая воля КНДР не значит ровным счётом ничего. Милитаризация юга Корейского полуострова продолжается, и планы по проведению очередных крупных совместных маневров с привлечением боевых кораблей и военной авиации - тому пример.Единственное, на что готов пойти Пентагон, это некоторое уменьшение числа американских военных, которые примут участие в маневрах на Корейском полуострове в 2019 году.Мэттис:Это заявление является дополнительным свидетельством того, что если бы не позиция Вашингтона, Сеул и Пхеньян давно бы пришли к примирению.В американских СМИ ( Military Times ) сегодняшнюю политику в отношении КНДР назвали «морковкой на палке перед ослом», тем самым давая понять, что Вашингтон на самом деле не собирается идти по пути примирения, а пытается заставить Пхеньян действовать так, как выгодно в первую очередь самим США.