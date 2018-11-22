США: Если создавать европейскую армию, то в согласовании с НАТО
Создаваемая Европой общая армия должна стать дополнением сил НАТО, а не их заменой, передает РИА Новости заявление постпреда США при Евросоюзе Гордона Сондленда.
По его словам, создание европейской армии – это очень чувствительный вопрос для Вашингтона. Американские власти постоянно убеждают своих «типичных избирателей» в очевидности того, зачем в Европу ежегодно направляются десятки миллиардов долларов для защиты ее от России – ведь эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды страны.
Сегодня ЕС решил, что сможет самостоятельно справиться с угрозой при помощи собственных вооруженных сил, не задумываясь над тем, что это подрывает основы НАТО. Такое решение усложняет ситуацию, отметил Сондленд.
Но раз ЕС заявляет об «определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях», то в Вашингтоне надеются, что это будет сделано «в полном согласии с НАТО» и в качестве дополнения, а не замены альянса, сказал он.
Причем Америка слышит из Европы два противоположных мнения: одни заявляют о том, что армия ограничится решением небольших конфликтов либо вопросов по Северной Африке, а другие говорят о создании полноценных вооруженных сил и объединенного разведывательного сообщества, рассказал дипломат.
Неясным остается еще один вопрос, касающийся денежных средств: каким образом будет финансироваться новая армия, ведь европейские страны уже выделяют значительные деньги на поддержание Североатлантического альянса, заключил Сондленд.
Напомним, ранее президент Франции Макрон предложил создать общеевропейскую, независимую от США армию, в том числе для обеспечения кибербезопасности. Его идею поддержала канцлер ФРГ Меркель. Позднее глава европейской дипломатии Могерини заявила, что Евросоюз не может заниматься созданием вооруженных сил, поскольку является не военным, а политическим союзом.
По его словам, создание европейской армии – это очень чувствительный вопрос для Вашингтона. Американские власти постоянно убеждают своих «типичных избирателей» в очевидности того, зачем в Европу ежегодно направляются десятки миллиардов долларов для защиты ее от России – ведь эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды страны.
Сегодня ЕС решил, что сможет самостоятельно справиться с угрозой при помощи собственных вооруженных сил, не задумываясь над тем, что это подрывает основы НАТО. Такое решение усложняет ситуацию, отметил Сондленд.
Но раз ЕС заявляет об «определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях», то в Вашингтоне надеются, что это будет сделано «в полном согласии с НАТО» и в качестве дополнения, а не замены альянса, сказал он.
Причем Америка слышит из Европы два противоположных мнения: одни заявляют о том, что армия ограничится решением небольших конфликтов либо вопросов по Северной Африке, а другие говорят о создании полноценных вооруженных сил и объединенного разведывательного сообщества, рассказал дипломат.
Неясным остается еще один вопрос, касающийся денежных средств: каким образом будет финансироваться новая армия, ведь европейские страны уже выделяют значительные деньги на поддержание Североатлантического альянса, заключил Сондленд.
Напомним, ранее президент Франции Макрон предложил создать общеевропейскую, независимую от США армию, в том числе для обеспечения кибербезопасности. Его идею поддержала канцлер ФРГ Меркель. Позднее глава европейской дипломатии Могерини заявила, что Евросоюз не может заниматься созданием вооруженных сил, поскольку является не военным, а политическим союзом.
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