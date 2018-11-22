Кедми рассказал, во что вылилась свобода для бандеровцев

Многие украинские политики сегодня пытаются всему миру рьяно доказывать, что на Украине нет никакого проявления фашизма. По их мнению, такие понятия как фашизм и нацизм являются абсолютно разными вещами. И уж тем более, ни о каком фашизме не стоит говорить, когда речь идёт об украинском национализме.Израильский эксперт Яков Кедми, гость ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», своим выступлением провёл своего рода исторический ликбез об истоках нацизма и о причинах процветания в современных условиях пронацистских идей в ряде стран, в том числе и на Украине.В частности, распространение нацистских настроений на украинской территории Кедми во многом объясняет не проведённой после окончания Великой Отечественной войны денацификацией на Украине, которая непременно способствовала бы очищению страны от влияния нацистской идеологии. «Бандеровцы», которые провели в лагерях 8-10 лет и затем спокойно вышли на свободу, в случае денацификации просто не смогли бы покинуть лагерные застенки до конца своих дней. Другими словами, понятие "единый советский народ" во многом оставалось только лозунгом.Не была проведена денацификация и в таких странах как Румыния, Венгрия, Латвия, Литва и Эстония, и как результат – идеи нацизма процветают в ряде восточноевропейских государств.