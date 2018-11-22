Вооружения США у саудовской коалиции: "Абрамсы" горят, "Patriot" бьют по своим
Саудовская Аравия не собирается сворачивать операцию в Йемене, несмотря на то, что в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги многие западные лидеры заявили о прекращении поддержки действий Эр-Рияда. При этом Эр-Рияд в большей степени ожидал реакции «главного союзника» - Соединённых Штатов Америки, и накануне президент Трамп эту реакцию продемонстрировал.
В лучших традициях «демократии» Трамп фактически дал понять, что саудовский наследный принц (а именно его называют заказчиком убийства журналиста) – плохой человек, но это свой плохой человек. Это мягкая трактовка того, как в своё время в США был охарактеризован диктатор Сомоса.
Президент Соединённых Штатов заявил, что санкций в отношении Эр-Рияда вводить не собирается, продолжит поставки оружия этой стране, иначе саудовскую нишу «тут же займут русские и китайцы». На зверское убийство журналиста (именно об этом свидетельствует заявление Трампа), можно закрыть глаза. В самом деле, это же не история со Скрипалём, когда российских дипломатов выслали мгновенно, введя ещё и несколько пакетов санкций...
На таком фоне саудовская коалиция в Йемене продолжает испытывать трудности. Мало того, она ставит под сомнение не только обученность саудовских войск, но и качество используемом ими американской техники. Горящие американские «Абрамсы» ВС Саудовской Аравии стали настоящей визитной карточкой действий хуситов. При этом многочисленные кадры из Йемена говорят о том, что танки выводятся из строя даже с внушительных дистанций ракетными комплексами и гранатомётами, которые разрабатывались десятки лет назад. Горят практически от любого попадания.
Видео от 2015 года:
Видео 2018 года:
Видео от 2018 года:
Не спасает «Абрамсы» никакая широко разрекламированная защита. Мало того, саудовские экипажи бросают свои бронемашины при любом попадании по броне, даже если это попадание не является фатальным для самой бронемашины.
Ещё больше вопросов вызывает эффективность американских систем противоракетной обороны, которые в изрядных количествах закупает Эр-Рияд. Системы Patriot не смогли перехватить не только те ракеты, которые хуситы выпускают по приграничными провинциям Саудовской Аравии, но даже те, которые летят в столицу королевства. И здесь проблем добавляет низкая обученность саудовских расчётов ЗРК. Фактически это смотрится как незапланированная дискредитация американского оружия.
Противоракеты, взмывая в воздух, неожиданно бумерангом возвращаются к квадрату пуска, нанося ущерб и военным и гражданским. В одну из хуситских ракетных атак ущерб от применения комплексов Patriot оказался существенно больше, чем от применения тех самых ракет хуситов.
Трамп заявил о необходимости перевести йеменский порт Ходейда под контроль «третьей стороны». По его словам, это позволит пресечь незаконные поставки оружия в Йемен. Речь идёт о поставках хуситов ракет Ираном, - именно так ситуацию обрисовывает Вашингтон. При этом хуситы, которые вооружены и оснащены на несколько порядков хуже саудовской коалиции, явно не готовы отступить, понимая, что саудовская коалиция – колосс на глиняных ногах, который может посыпаться вне зависимости от заявленных амбиций.
В лучших традициях «демократии» Трамп фактически дал понять, что саудовский наследный принц (а именно его называют заказчиком убийства журналиста) – плохой человек, но это свой плохой человек. Это мягкая трактовка того, как в своё время в США был охарактеризован диктатор Сомоса.
Президент Соединённых Штатов заявил, что санкций в отношении Эр-Рияда вводить не собирается, продолжит поставки оружия этой стране, иначе саудовскую нишу «тут же займут русские и китайцы». На зверское убийство журналиста (именно об этом свидетельствует заявление Трампа), можно закрыть глаза. В самом деле, это же не история со Скрипалём, когда российских дипломатов выслали мгновенно, введя ещё и несколько пакетов санкций...
На таком фоне саудовская коалиция в Йемене продолжает испытывать трудности. Мало того, она ставит под сомнение не только обученность саудовских войск, но и качество используемом ими американской техники. Горящие американские «Абрамсы» ВС Саудовской Аравии стали настоящей визитной карточкой действий хуситов. При этом многочисленные кадры из Йемена говорят о том, что танки выводятся из строя даже с внушительных дистанций ракетными комплексами и гранатомётами, которые разрабатывались десятки лет назад. Горят практически от любого попадания.
Видео от 2015 года:
Видео 2018 года:
Видео от 2018 года:
Не спасает «Абрамсы» никакая широко разрекламированная защита. Мало того, саудовские экипажи бросают свои бронемашины при любом попадании по броне, даже если это попадание не является фатальным для самой бронемашины.
Ещё больше вопросов вызывает эффективность американских систем противоракетной обороны, которые в изрядных количествах закупает Эр-Рияд. Системы Patriot не смогли перехватить не только те ракеты, которые хуситы выпускают по приграничными провинциям Саудовской Аравии, но даже те, которые летят в столицу королевства. И здесь проблем добавляет низкая обученность саудовских расчётов ЗРК. Фактически это смотрится как незапланированная дискредитация американского оружия.
Противоракеты, взмывая в воздух, неожиданно бумерангом возвращаются к квадрату пуска, нанося ущерб и военным и гражданским. В одну из хуситских ракетных атак ущерб от применения комплексов Patriot оказался существенно больше, чем от применения тех самых ракет хуситов.
Трамп заявил о необходимости перевести йеменский порт Ходейда под контроль «третьей стороны». По его словам, это позволит пресечь незаконные поставки оружия в Йемен. Речь идёт о поставках хуситов ракет Ираном, - именно так ситуацию обрисовывает Вашингтон. При этом хуситы, которые вооружены и оснащены на несколько порядков хуже саудовской коалиции, явно не готовы отступить, понимая, что саудовская коалиция – колосс на глиняных ногах, который может посыпаться вне зависимости от заявленных амбиций.
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