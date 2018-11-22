Новости

Вооружения США у саудовской коалиции: "Абрамсы" горят, "Patriot" бьют по своим

16
Саудовская Аравия не собирается сворачивать операцию в Йемене, несмотря на то, что в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги многие западные лидеры заявили о прекращении поддержки действий Эр-Рияда. При этом Эр-Рияд в большей степени ожидал реакции «главного союзника» - Соединённых Штатов Америки, и накануне президент Трамп эту реакцию продемонстрировал.

В лучших традициях «демократии» Трамп фактически дал понять, что саудовский наследный принц (а именно его называют заказчиком убийства журналиста) – плохой человек, но это свой плохой человек. Это мягкая трактовка того, как в своё время в США был охарактеризован диктатор Сомоса.


Президент Соединённых Штатов заявил, что санкций в отношении Эр-Рияда вводить не собирается, продолжит поставки оружия этой стране, иначе саудовскую нишу «тут же займут русские и китайцы». На зверское убийство журналиста (именно об этом свидетельствует заявление Трампа), можно закрыть глаза. В самом деле, это же не история со Скрипалём, когда российских дипломатов выслали мгновенно, введя ещё и несколько пакетов санкций...

На таком фоне саудовская коалиция в Йемене продолжает испытывать трудности. Мало того, она ставит под сомнение не только обученность саудовских войск, но и качество используемом ими американской техники. Горящие американские «Абрамсы» ВС Саудовской Аравии стали настоящей визитной карточкой действий хуситов. При этом многочисленные кадры из Йемена говорят о том, что танки выводятся из строя даже с внушительных дистанций ракетными комплексами и гранатомётами, которые разрабатывались десятки лет назад. Горят практически от любого попадания.

Видео от 2015 года:


Видео 2018 года:


Видео от 2018 года:


Не спасает «Абрамсы» никакая широко разрекламированная защита. Мало того, саудовские экипажи бросают свои бронемашины при любом попадании по броне, даже если это попадание не является фатальным для самой бронемашины.

Вооружения США у саудовской коалиции: "Абрамсы" горят, "Patriot" бьют по своим


Ещё больше вопросов вызывает эффективность американских систем противоракетной обороны, которые в изрядных количествах закупает Эр-Рияд. Системы Patriot не смогли перехватить не только те ракеты, которые хуситы выпускают по приграничными провинциям Саудовской Аравии, но даже те, которые летят в столицу королевства. И здесь проблем добавляет низкая обученность саудовских расчётов ЗРК. Фактически это смотрится как незапланированная дискредитация американского оружия.

Противоракеты, взмывая в воздух, неожиданно бумерангом возвращаются к квадрату пуска, нанося ущерб и военным и гражданским. В одну из хуситских ракетных атак ущерб от применения комплексов Patriot оказался существенно больше, чем от применения тех самых ракет хуситов.

Трамп заявил о необходимости перевести йеменский порт Ходейда под контроль «третьей стороны». По его словам, это позволит пресечь незаконные поставки оружия в Йемен. Речь идёт о поставках хуситов ракет Ираном, - именно так ситуацию обрисовывает Вашингтон. При этом хуситы, которые вооружены и оснащены на несколько порядков хуже саудовской коалиции, явно не готовы отступить, понимая, что саудовская коалиция – колосс на глиняных ногах, который может посыпаться вне зависимости от заявленных амбиций.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
В США назвали "вероятного" заказчика убийства саудовского журналиста Хашогги
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти