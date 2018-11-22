МИД РФ предостерег Киев от авантюр в Азовском море
Власти Украины должны прекратить противоречащие международному праву попытки пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух государств, передает РИА Новости заявление МИД РФ.
Такие попытки, направленные на одностороннее установление морской госграницы, в российском ведомстве назвали авантюрой, которая никогда не будет признана Москвой.
В МИД подчеркнули, что вся ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском регионе ложится на украинские власти и поддерживающие их страны. В то же время Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.
Коснувшись темы проверки судов, в ведомстве заявили, что действия российских пограничников правомерны и не носят дискриминационного характера: проверятся все суда без исключения. Так, из 1492 судов, проверенных в период с апреля по октябрь включительно, 720 (48%) следовали в российские порты.
Министерство напомнило, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН от 1982 года, и к нему нельзя применять требования о праве «транзитного или мирного прохода для иностранных судов». Само Азовское море – это внутренние воды РФ и Украины, где свободой судоходства пользуются только украинские и российские суда.
Что касается увеличения в Азовском количества военных кораблей, то оно вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с постройкой Крымского моста. Россия не преследует цели оказания на Украину экономического или политического давления.
Между тем намерение Украины создать в районе Бердянска военную базу, а также закрытие отдельных районов Азовского моря для проведения стрельб, как и направлены на эскалацию напряженности в регионе.
В МИД РФ также выразили сожаление, что конфронтационный курс Киева находит поддержку у ряда стран, в том числе у членов Евросоюза.
Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале текущего после задержания украинскими силовиками российского рыболовецкого судна «Норд», капитан которого был обвинен в «незаконном посещении Крыма с целью причинения вреда Украине».
Такие попытки, направленные на одностороннее установление морской госграницы, в российском ведомстве назвали авантюрой, которая никогда не будет признана Москвой.
В МИД подчеркнули, что вся ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском регионе ложится на украинские власти и поддерживающие их страны. В то же время Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.
Коснувшись темы проверки судов, в ведомстве заявили, что действия российских пограничников правомерны и не носят дискриминационного характера: проверятся все суда без исключения. Так, из 1492 судов, проверенных в период с апреля по октябрь включительно, 720 (48%) следовали в российские порты.
Министерство напомнило, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН от 1982 года, и к нему нельзя применять требования о праве «транзитного или мирного прохода для иностранных судов». Само Азовское море – это внутренние воды РФ и Украины, где свободой судоходства пользуются только украинские и российские суда.
Что касается увеличения в Азовском количества военных кораблей, то оно вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с постройкой Крымского моста. Россия не преследует цели оказания на Украину экономического или политического давления.
Между тем намерение Украины создать в районе Бердянска военную базу, а также закрытие отдельных районов Азовского моря для проведения стрельб, как и направлены на эскалацию напряженности в регионе.
В МИД РФ также выразили сожаление, что конфронтационный курс Киева находит поддержку у ряда стран, в том числе у членов Евросоюза.
Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале текущего после задержания украинскими силовиками российского рыболовецкого судна «Норд», капитан которого был обвинен в «незаконном посещении Крыма с целью причинения вреда Украине».
- Использованы фотографии:
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