Эти события финансировал один человек - известный венгерский еврей Сорос. Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к националистическому очернению Джорджа Сороса, обвинив миллиардера в поддержке антиправительственных протестов 2013 года.21 ноября во время выступления в Анкаре Эрдоган заявил:По словам Эрдогана, Соросу в финансировании протестов помогал Осман Кавала, который уже более года находится в тюрьме за финансовую поддержку митингов, направленных против власти.Протесты вспыхнули в Стамбуле 28 мая 2013 года. Местные жители выступали против сноса городского парка Гези и постройки на его месте торгового комплекса. Позже протесты охватили другие районы Стамбула, а также другие города Турции.Заявлению Эрдогана предшествовало задержание более десятка человек, связанных с Кавалой, среди которых несколько университетских профессоров и журналист. Задержанных обвинили в попытке свергнуть Эрдогана во время демонстраций в Гези.Джордж Сорос не раз был обвинен политиками националистических взглядов в спонсировании общественных движений в разных странах, направленных против власти. Так, например, в Венгрии приняли законопроект "Стоп Сорос", в рамках которого были закрыты различные программы и организации в стране, поддерживающие или фининсирующие нелегальную иммиграцию. По мнению правительства Венгрии, фонд Сороса спонсирует компании, которые помогают нелегальным мигрантам попасть в страны Евросоюза.