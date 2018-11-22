В РФ предложили обновить условия применения ядерного оружия
Совет Федерации предложил правительству разработать новые условия применения Россией ядерного оружия, передает РИА Новости.
Над рекомендациями работал комитет по обороне совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
Документ, в том числе, призывает исполнительную власть более четко определить факторы для принятия решения об ответном ударе при использовании противником гиперзвукового оружия и других видов неядерного стратегического вооружения.
Авторы рекомендаций обратили внимание на отсутствии в РФ законов о Вооруженных силах, военном строительстве и гражданском контроле над оборонной деятельностью. Они отметили, что положения некоторых законов размыты и носят декларативный характер.
По мнению ряда американских экспертов, предложения российских законодателей направлены на предупреждение конфликтов, а не на применение ядерного оружия, и являются четким сигналом Западу на этот счет.
Так, руководитель программ России и Евразии Центра стратегических исследований в Вашингтоне Ольга Оликер полагает, что парламентская инициатива подготовки новой стратегии связана с недавним заявлением Владимира Путина о том, что в российской концепции применения ЯО нет превентивного удара, однако «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен».
По ее словам, в основе всего этого лежит сдерживание: инициатива призывает не к применению ЯО, а к выработке конкретных правил. Это укажет Западу, какие действия с его стороны приведут к ответному удару. В итоге решения западных стран будут взвешенными, и России не придется прибегать к стратегическим вооружениям.
Сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард также уверена, что принципы, которые предполагается прописать в обновленном документе, будут иметь большое значение в вопросах сдерживания.
Она отметила, что положения нынешней военной доктрины «уже вполне ясны на этот счет», но законодатели заинтересованы в уточнении условий. Кроме того, Совет Федерации, скорее всего, стимулировали дебаты на Западе и та путаница в умах политиков, пытающихся понять, что же всё-таки это такое – российская ядерная стратегия.
При этом она обратила внимание на то, что инициатива находится пока на ранних стадиях обсуждения, а позиция военного ведомства и Совбеза пока неизвестна.
Над рекомендациями работал комитет по обороне совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
Документ, в том числе, призывает исполнительную власть более четко определить факторы для принятия решения об ответном ударе при использовании противником гиперзвукового оружия и других видов неядерного стратегического вооружения.
Авторы рекомендаций обратили внимание на отсутствии в РФ законов о Вооруженных силах, военном строительстве и гражданском контроле над оборонной деятельностью. Они отметили, что положения некоторых законов размыты и носят декларативный характер.
По мнению ряда американских экспертов, предложения российских законодателей направлены на предупреждение конфликтов, а не на применение ядерного оружия, и являются четким сигналом Западу на этот счет.
Так, руководитель программ России и Евразии Центра стратегических исследований в Вашингтоне Ольга Оликер полагает, что парламентская инициатива подготовки новой стратегии связана с недавним заявлением Владимира Путина о том, что в российской концепции применения ЯО нет превентивного удара, однако «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен».
По ее словам, в основе всего этого лежит сдерживание: инициатива призывает не к применению ЯО, а к выработке конкретных правил. Это укажет Западу, какие действия с его стороны приведут к ответному удару. В итоге решения западных стран будут взвешенными, и России не придется прибегать к стратегическим вооружениям.
Сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард также уверена, что принципы, которые предполагается прописать в обновленном документе, будут иметь большое значение в вопросах сдерживания.
Она отметила, что положения нынешней военной доктрины «уже вполне ясны на этот счет», но законодатели заинтересованы в уточнении условий. Кроме того, Совет Федерации, скорее всего, стимулировали дебаты на Западе и та путаница в умах политиков, пытающихся понять, что же всё-таки это такое – российская ядерная стратегия.
При этом она обратила внимание на то, что инициатива находится пока на ранних стадиях обсуждения, а позиция военного ведомства и Совбеза пока неизвестна.
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