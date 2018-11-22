В НАТО подобрали своё название для российского "Буревестника"
В Североатлантическом военном блоке традиционно решили дать собственное обозначение российским новейшим вооружениям. В частности, стало известно, как натовцы будут именовать российскую крылатую ракету «Буревестник», имеющую, как ранее неоднократно сообщалось, ядерную энергетическую установку (ЯЭУ). Речь о ракете, которая фактически имеет неограниченную дальность поражения цели, а также способность маневрирования на различных высотах.
Сообщение о выборе натовского названия для этого вооружения опубликовано в Твиттер-аккаунте журналиста Ankit Panda (Анкит Панда).
Обозначение НАТО для крылатой ракеты «Буревестник» - SSC-X-9 Skyfall.
Публикация вызвала обсуждение в среде подписчиков страницы Анкиты Панды в Твиттере. Люди пытаются выяснить причины, по которым выбран именно термин «Skyfall», который можно перевести либо как «ливень», либо как «разверзшиеся небеса». Хотя особенно обсуждать нечего. В НАТО, где ещё несколько месяцев назад заявляли, что «Буревестник» - это не более чем «русские мультики», теперь прекрасно понимают всю серьёзность наличия у России столь грозного оружия, которым «Буревестник» и является.
Ранее министерство обороны России продемонстрировало кадры с испытаниями новейших вооружений. Через некоторое время СМИ США со ссылкой на представителей американской разведки заявили, что первые испытания якобы завершились неудачно, и крылатая ракета упала в море через несколько секунд после начала полёта. В Минобороны РФ эти публикации в американской прессе комментировать не стали.
Сообщение о выборе натовского названия для этого вооружения опубликовано в Твиттер-аккаунте журналиста Ankit Panda (Анкит Панда).
Обозначение НАТО для крылатой ракеты «Буревестник» - SSC-X-9 Skyfall.
Публикация вызвала обсуждение в среде подписчиков страницы Анкиты Панды в Твиттере. Люди пытаются выяснить причины, по которым выбран именно термин «Skyfall», который можно перевести либо как «ливень», либо как «разверзшиеся небеса». Хотя особенно обсуждать нечего. В НАТО, где ещё несколько месяцев назад заявляли, что «Буревестник» - это не более чем «русские мультики», теперь прекрасно понимают всю серьёзность наличия у России столь грозного оружия, которым «Буревестник» и является.
Ранее министерство обороны России продемонстрировало кадры с испытаниями новейших вооружений. Через некоторое время СМИ США со ссылкой на представителей американской разведки заявили, что первые испытания якобы завершились неудачно, и крылатая ракета упала в море через несколько секунд после начала полёта. В Минобороны РФ эти публикации в американской прессе комментировать не стали.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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