Китай представил новую версию лицензионной копии Ан-2

На прошедшей в начале ноября этого года в китайском Чжухае на авиационно-космической выставке China Airshow 2018 китайская корпорация AVIC презентовала новый ремоторизированный вариант самолета Y-5, являющийся китайской лицензионной копией советского Ан-2.На новый вариант самолета, получившего обозначение Y-5BG, установлен американский турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-12UAN мощностью 1100 л.с. и комплекс цифровой авионики Garmin G600TXI. Предполагается, что свой первый полет прототип Y-5BG совершит в сентябре следующего года. По планам китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, занимающейся серийным производством в Китае самолетов линейки Y-5, в дальнейшем будет проведена установка американских двигателей и новой авионики на первую партию самолетов Y-5B с целью довести их до уровня Y-5BG. Для этого 6 ноября 2018 года компания Honeywell подписала с VCOM Technologies контракт на поставку последней 11 двигателей TPE331-12UAN.Отметим, что вариант Y-5B китайского клона советского Ан-2 представляет собой самолет, разработанный в 1995 году и оснащенный 1000-сильным польским двигателем ASz-62IR с обновленной авионикой.Китай остается единственной страной, где клон советского Ан-2 с 1956 года выпускают серийно и не собираются этого прекращать, а наоборот принимают все меры, чтобы улучшить данный самолет. В КНР Y-5 используют для различных целей: как туристический самолет, сельскохозяйственный и военный (для выброски парашютистов).