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В ДНР рассказали о подготовке химатаки со стороны украинских силовиков

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Министерство госбезопасности ДНР располагает сведениями о прибытии в Донбасс группы британских военнослужащих, которые должны оказать практическую помощь украинским силовикам в организации химической провокации, приводит ДАН заявление представителя Народной милиции республики Даниила Безсонова.




По словам Безсонова, украинские военные не оставляют намерений проведения диверсии на севере ДНР. Накануне в штаб 72-й бригады (Артемовск) прибыла группа британских военных специалистов. Часть из них входит в состав подразделений сил спецопераций ВС Великобритании.

Он также сообщил, что в район населенных пунктов Дача и Дзержинск (подконтрольны Киеву) прибыли спецподразделения со средствами химзащиты и ящиками, на которых нанесены знаки химической опасности.

Не исключено, что в связи с раскрытием планов атаки на химическое предприятие «Стирол», ВСУ попытаются инсценировать химическое заражение близ линии соприкосновения, спровоцировав тем самым эвакуацию местного населения, пояснил Безсонов.

Он также сообщил о задержании агента СБУ, готовившего диверсию на одном из избирательных участков в день выборов. Он был задержан 11 ноября при передаче в подсобном помещении участка «устройства с зажигательной смесью» члену участковой комиссии, который, в свою очередь, должен был заложить это устройство в контейнер с бюллетенями.

По плану диверсантов, устройство с таймером и электровоспламенителем должно было сработать после передачи контейнера Центризберкому. Вспыхнувший пожар уничтожил бы большое количество бюллетеней (в том числе привезенных с других участков), а также мог привести к человеческим жертвам.

Организация данной диверсии в очередной раз подтвердила намерение Киева сорвать демократические преобразования в Донецкой республике, добавил Безсонов.
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