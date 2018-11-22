Российская автоколонна с гумпомощью прибыла в Донецк и Луганск

Автоколонны российского МЧС с гуманитарной помощью прибыли в столицы непризнанных республик Донбасса - Донецк и Луганск, сообщает пресс-служб МЧС РФ.В Донецк и Луганск прибыли российские автоколонны с гуманитарным грузом, машины направлены в пункты разгрузки, заявили в МЧС. Автомобили выехали к госгранице около 4-00 мск. вр. В пути автоколонна разделилась на две, одна отправилась на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган". После прохождения досмотра автомобили продолжили движение и достигли конечной точки маршрута, доставив в Донбасс 400 тонн груза, на этот раз состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского имущества.Между тем, пограничная служба Украины сообщает, что 22 ноября 2018 года через контрольный пункт въезда/выезда "Новотроицкое" на неподконтрольные Киеву территории проследовала колонна из 15 грузовых автомобилей, везущих гуманитарную помощь жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста. О характере груза не сообщается, имеется сообщение украинских пограничников об оформлении около 240 тонн "гуманитарного груза".Российские автоколонны с гуманитарной помощью отправляются на Донбасс с августа 2014 года. За это время туда доставлено свыше 78 тысяч тонн грузов.