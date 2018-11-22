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Мэттис: возвращение РФ в рамки ДРСМД – наилучшее разрешение ситуации

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Вашингтон надеется, что Москва продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о РСМД, и этот вариант станет наилучшим для обеих сторон, передает ТАСС заявление министра обороны Джеймса Мэттиса.

Мэттис: возвращение РФ в рамки ДРСМД – наилучшее разрешение ситуации



В истории с ДРСМД Америка движется к финалу, поскольку сложившаяся ситуация для нее неприемлема: обе стороны подписали договор, но одна из них его нарушает, а другая вынуждена с этим жить, заявил Мэттис.

Вместе с тем по мере продвижения США будут внимательно следить «за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Москва хочет вернуться к соблюдению» документа, сказал он.

По словам министра, это стало бы наилучшим выходом из ситуации, поскольку США хотят, чтобы «именно так и произошло».

Напомним, в двадцатых числах октября Дональд Трамп дважды публично объявил о намерении Белого дома выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку российская сторона его не соблюдает. Тем не менее, официального уведомления об этом в Москву направлено не было. Позже помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заметил, что уведомление последует «в надлежащее время».

Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении ДРСМД в 2014 году, указав на то, что в России разрабатывается и испытывается некая ракета наземного базирования, обладание которой противоречит положениям соглашения. Российская сторона отвергла обвинение и выдвинула встречные претензии, касающиеся соблюдения договора.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
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