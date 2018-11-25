Боги войны на Донбассе. Часть 2. «Карманная артиллерия»
Важное место в обороне Донбасса заняла так называемая «карманная артиллерия», типичным представителем которой стала одноствольная реактивная система 9П132 «Град-П», имеющая второе имя – «Партизан». Примечательно, что Советская Армия не имела на вооружении подобных систем, хотя «Партизан» с 1966 года выпускался на ковровском заводе. Вся продукция шла на экспорт. Установка компактна, в сборе весит всего 55 кг и базируется на треноге. Ракету 9М22М такая система может запустить сразу на 11 км.
Основным источником «партизанских» «Градов» может быть организованное по российским технологиям производство на предприятиях Донецка. По крайней мере, об этом упоминал представитель АТО Андрей Зарубин. Вообще, само наличие одноствольной реактивной артиллерии никак не противоречит Минским соглашениям, касающимся запрета на РЗСО. Тактикой применения «Партизан» стало прикрытие ствольной самоходной артиллерии типа 2С3 «Акация», а также самостоятельные точечные удары, особенно эффективные в городской застройке.
Системы дистанционного разминирования различного класса на вооружении ополчения Донбасса
Совсем не по назначению, но очень эффективно используются ополченцами установки дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит». Конечно, к разряду "карманной артиллерии" такую технику тяжело отнести, но обойти вниманием никак нельзя. Удлиненный заряд таких «Змеев Горынычей» имеет длину 93 метра, масса ВВ в нем 725 кг и дальность запуска до 500 метров. В частности, сразу три установки «Метеорит» одновременно сработали по одному из терминалов донецкого аэропорта. Суммарно сдетонировало порядка 2175 кг взрывчатки, что эквивалентно хорошему бомбовому авиаудару. Происхождение столь грозной техники в рядах ополчения Донбасса до сих пор однозначно не определено: украинская сторона указывает на Россию, а самооборона утверждает, что захватили технику у ВСУ пару-тройку лет назад. Аналогичным образом советские установки дистанционного разминирования используются правительственными войсками в сирийском конфликте.
Результат работы УР-77 по терминалу донецкого аэропорта
В разряде «карманной артиллерии» самое значимое место занимают минометы в диапазоне калибров 60-120 мм. На вооружении ВСУ стоят 120-миллиметровые «Ноны», 2С12 «Сани», ПМ-38, а также 82-миллиметровые 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос» и БМ-37. В этом секторе Украине имеет немалый задел собственного производства. В 1998 году начали производить автоматические «Васильки», а годом ранее даже создали собственный миномет 82-мм КБА-48М1. Это улучшенная версия советского 2Б14-1, вес которой уменьшен сразу на 7 килограммов за счет применения титановых сплавов. Долгое время этот миномет лежал в запасниках, пока его не поставили на производство в 2016 году (по другим сведениям, в 2014 году).
82-мм КБА-М1 на экспозиции и в работе
120-мм миномет "Молот" и его устройство защиты от двойного заряжания, которое работает не всегда
Более мощным оружием является печально известный 120-мм миномет «Молот», созданный на базе 2Б11. Орудие оснащено натовским прицелом MUM-706M и защитой от двойного заряжания. Весит такой миномет около 210 кг, разгоняет мину до 211 м/с на дальность до 7 км. Заводом-изготовителем выступает киевский «Маяк». На бумаге с этим минометом все хорошо, но вот реальные испытания и войсковая эксплуатация выявили массу недостатков. Летом 2016 года на полигоне «Широкий лан» миномет впервые взорвался на позиции, убив военнослужащего и ранив еще восьмерых солдат. Через два года на Ровенском полигоне «Молот» унес уже три жизни бойцов 128-й отдельной горнострелковой бригады ВСУ (9 ранены). В конце сентября 2018 года состоялся очередной «самоподрыв» украинского миномета в ходе стрельб 72-й отдельной механизированной бригады. Одной из причин украинская сторона указывает двойное заряжание, что говорит о низкой выучке личного состава минометных расчетов, а также об откровенной сырости конструкции «Молота». В общей сложности из зафиксированных двенадцати «самоподрывов» семь были именно по этой причине, а в остальных случаях миномет взорвался из-за преждевременного срабатывания боеприпаса.
Определенный плюс можно поставить руководству ВСУ за их тактику «кочующих батарей», состоящих из трех минометных расчетов с грузовиками (пикапами) и группой прикрытия, вооруженной АГС-17. В качестве корректировщиков обычно используются квадрокоптеры из Китая «Phantom», с помощью которых операторы оценивают результаты минометного удара и ищут новые цели. Удары такими батареями происходят по одному сценарию: после поиска цели к позиции быстро выдвигается подразделение, забрасывает противника минами в течение 12-15 минут и, не дожидаясь ответа, оперативно удаляется к месту дислокации. Именно поэтому сейчас в сухопутных войсках Украины делается особый акцент на повышение мобильности «карманной артиллерии». Нередко диверсионные группы перемещаются на гражданских легковых автомобилях по тылам ЛДНР, не привлекая к себе особого внимания местных жителей. А в Донецке для этих целей использовали мусоровозы, оснащенные минометами. Сама идея «кочующих батарей» не является абсолютным ноу-хау ВСУ – таким манером работали еще советские и немецкие подвижные артиллерийские подразделения во времена Второй мировой войны. Эффективно используют подобную тактику боевики и правительственные войска в Сирии.
Самоходный миномет БТР-3М1
Самоходный миномет БТР-3М2
Новинками украинский военной промышленности стали самоходные минометы на платформе БТР-3Е. Артиллерийская часть минометов разработана специалистами госпредприятия «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение» из Киева. Минометы получили наименования БТР-3М1 (82-мм) и БТР-3М2 (120-мм) и в единичных количествах поставлялись в Национальную гвардию. Для самоходного 120-мм миномета нашлось экспортное применение – к примеру, армия Таиланда закупила немало этих машин.
«Барс-8ММК»
«Укроборонсервис» разработал гораздо более современную бронемашину «Барс-8ММК», представленную в 2016 году. 120-мм миномет на таком «Барсе» именуется UKR-MMC и оснащен компьютеризированной системой наведения. Экипаж самоходного миномета состоит из трех человек. Данных о принятии на вооружение и широких поставках в ВСУ пока нет.
Испанец в рядах ВСУ
Немного абсурдной выглядит идея о закупке Украиной нескольких машин «Алакран» (Alakran) в марте 2017 года в Испании. Очевидно, справиться с самостоятельной разработкой столь «сложной» техники военная промышленность Украины неспособна. Испанцы разработали «Алкаран» со 120-мм минометом относительно недавно (2015 год) и приспособили для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Базой могут служить как иностранные джипы (Toyota Land Cruiser 70, Land Rover Defender, Jeep J8 и Agrale Marrua), так и любой украинский бронеавтомобиль легкого класса. Испанская система способна воспринимать информацию как с беспилотных летательных аппаратов, так и от систем контрбатарейной борьбы.
60-мм миномет для спецназа КБА118 «Камертон»
Определенной инновацией войны на Донбассе стало широкое использование 60-мм минометов. Разработан и принят на вооружение миномет КБА118 «Камертон», которым пользуются спецподразделения ВСУ. Стреляет он примерно на 1500 метров и обладает уникальным для минометов весом всего в 12,5 кг. Производят такого «малыша» на киевском заводе «Маяк» с 2016 года. Данные по минам для «Камертона» разнятся – по одним источникам, их до сих пор завозят из-за рубежа, по другим – наладили собственное производство.
Продолжение следует…
Основным источником «партизанских» «Градов» может быть организованное по российским технологиям производство на предприятиях Донецка. По крайней мере, об этом упоминал представитель АТО Андрей Зарубин. Вообще, само наличие одноствольной реактивной артиллерии никак не противоречит Минским соглашениям, касающимся запрета на РЗСО. Тактикой применения «Партизан» стало прикрытие ствольной самоходной артиллерии типа 2С3 «Акация», а также самостоятельные точечные удары, особенно эффективные в городской застройке.
Системы дистанционного разминирования различного класса на вооружении ополчения Донбасса
Совсем не по назначению, но очень эффективно используются ополченцами установки дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит». Конечно, к разряду "карманной артиллерии" такую технику тяжело отнести, но обойти вниманием никак нельзя. Удлиненный заряд таких «Змеев Горынычей» имеет длину 93 метра, масса ВВ в нем 725 кг и дальность запуска до 500 метров. В частности, сразу три установки «Метеорит» одновременно сработали по одному из терминалов донецкого аэропорта. Суммарно сдетонировало порядка 2175 кг взрывчатки, что эквивалентно хорошему бомбовому авиаудару. Происхождение столь грозной техники в рядах ополчения Донбасса до сих пор однозначно не определено: украинская сторона указывает на Россию, а самооборона утверждает, что захватили технику у ВСУ пару-тройку лет назад. Аналогичным образом советские установки дистанционного разминирования используются правительственными войсками в сирийском конфликте.
Результат работы УР-77 по терминалу донецкого аэропорта
В разряде «карманной артиллерии» самое значимое место занимают минометы в диапазоне калибров 60-120 мм. На вооружении ВСУ стоят 120-миллиметровые «Ноны», 2С12 «Сани», ПМ-38, а также 82-миллиметровые 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос» и БМ-37. В этом секторе Украине имеет немалый задел собственного производства. В 1998 году начали производить автоматические «Васильки», а годом ранее даже создали собственный миномет 82-мм КБА-48М1. Это улучшенная версия советского 2Б14-1, вес которой уменьшен сразу на 7 килограммов за счет применения титановых сплавов. Долгое время этот миномет лежал в запасниках, пока его не поставили на производство в 2016 году (по другим сведениям, в 2014 году).
82-мм КБА-М1 на экспозиции и в работе
120-мм миномет "Молот" и его устройство защиты от двойного заряжания, которое работает не всегда
Более мощным оружием является печально известный 120-мм миномет «Молот», созданный на базе 2Б11. Орудие оснащено натовским прицелом MUM-706M и защитой от двойного заряжания. Весит такой миномет около 210 кг, разгоняет мину до 211 м/с на дальность до 7 км. Заводом-изготовителем выступает киевский «Маяк». На бумаге с этим минометом все хорошо, но вот реальные испытания и войсковая эксплуатация выявили массу недостатков. Летом 2016 года на полигоне «Широкий лан» миномет впервые взорвался на позиции, убив военнослужащего и ранив еще восьмерых солдат. Через два года на Ровенском полигоне «Молот» унес уже три жизни бойцов 128-й отдельной горнострелковой бригады ВСУ (9 ранены). В конце сентября 2018 года состоялся очередной «самоподрыв» украинского миномета в ходе стрельб 72-й отдельной механизированной бригады. Одной из причин украинская сторона указывает двойное заряжание, что говорит о низкой выучке личного состава минометных расчетов, а также об откровенной сырости конструкции «Молота». В общей сложности из зафиксированных двенадцати «самоподрывов» семь были именно по этой причине, а в остальных случаях миномет взорвался из-за преждевременного срабатывания боеприпаса.
Определенный плюс можно поставить руководству ВСУ за их тактику «кочующих батарей», состоящих из трех минометных расчетов с грузовиками (пикапами) и группой прикрытия, вооруженной АГС-17. В качестве корректировщиков обычно используются квадрокоптеры из Китая «Phantom», с помощью которых операторы оценивают результаты минометного удара и ищут новые цели. Удары такими батареями происходят по одному сценарию: после поиска цели к позиции быстро выдвигается подразделение, забрасывает противника минами в течение 12-15 минут и, не дожидаясь ответа, оперативно удаляется к месту дислокации. Именно поэтому сейчас в сухопутных войсках Украины делается особый акцент на повышение мобильности «карманной артиллерии». Нередко диверсионные группы перемещаются на гражданских легковых автомобилях по тылам ЛДНР, не привлекая к себе особого внимания местных жителей. А в Донецке для этих целей использовали мусоровозы, оснащенные минометами. Сама идея «кочующих батарей» не является абсолютным ноу-хау ВСУ – таким манером работали еще советские и немецкие подвижные артиллерийские подразделения во времена Второй мировой войны. Эффективно используют подобную тактику боевики и правительственные войска в Сирии.
Самоходный миномет БТР-3М1
Самоходный миномет БТР-3М2
Новинками украинский военной промышленности стали самоходные минометы на платформе БТР-3Е. Артиллерийская часть минометов разработана специалистами госпредприятия «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение» из Киева. Минометы получили наименования БТР-3М1 (82-мм) и БТР-3М2 (120-мм) и в единичных количествах поставлялись в Национальную гвардию. Для самоходного 120-мм миномета нашлось экспортное применение – к примеру, армия Таиланда закупила немало этих машин.
«Барс-8ММК»
«Укроборонсервис» разработал гораздо более современную бронемашину «Барс-8ММК», представленную в 2016 году. 120-мм миномет на таком «Барсе» именуется UKR-MMC и оснащен компьютеризированной системой наведения. Экипаж самоходного миномета состоит из трех человек. Данных о принятии на вооружение и широких поставках в ВСУ пока нет.
Испанец в рядах ВСУ
Немного абсурдной выглядит идея о закупке Украиной нескольких машин «Алакран» (Alakran) в марте 2017 года в Испании. Очевидно, справиться с самостоятельной разработкой столь «сложной» техники военная промышленность Украины неспособна. Испанцы разработали «Алкаран» со 120-мм минометом относительно недавно (2015 год) и приспособили для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Базой могут служить как иностранные джипы (Toyota Land Cruiser 70, Land Rover Defender, Jeep J8 и Agrale Marrua), так и любой украинский бронеавтомобиль легкого класса. Испанская система способна воспринимать информацию как с беспилотных летательных аппаратов, так и от систем контрбатарейной борьбы.
60-мм миномет для спецназа КБА118 «Камертон»
Определенной инновацией войны на Донбассе стало широкое использование 60-мм минометов. Разработан и принят на вооружение миномет КБА118 «Камертон», которым пользуются спецподразделения ВСУ. Стреляет он примерно на 1500 метров и обладает уникальным для минометов весом всего в 12,5 кг. Производят такого «малыша» на киевском заводе «Маяк» с 2016 года. Данные по минам для «Камертона» разнятся – по одним источникам, их до сих пор завозят из-за рубежа, по другим – наладили собственное производство.
Продолжение следует…
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- donetsksite.wordpress.com, wikipedia.ru, bmpd.livejournal.com, youtube.com, bm-oplot.livejournal.com, depo.ua, mil.in.ua
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