В российском ГУ ГШ (ГРУ) сменился глава управления

В Главном управлении Генерального штаба (ГУ ГШ), более известного как ГРУ, сменился начальник. Вместо Игоря Коробова, скончавшегося 21 ноября после продолжительной болезни, назначен вице-адмирал Игорь Костюков, который с 22 ноября будет исполнять обязанности главы управления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три разных источника, знакомых с ситуацией.Как заявили в Минобороны России, Игорь Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГУ ГШ и исполнял обязанности главы управления на основании приказа министра обороны во время болезни Коробова. Решение об официальном назначении на пост начальника ГУ ГШ Костюкова будет принято президентом России Владимиром Путиным. В руководстве Генерального штаба отметили, что кандидатура Костюкова считается наиболее подходящей на пост руководителя ГРУ и вполне вероятен переход вице-адмирала из категории "и.о." в полноценные начальники управления.Вице-адмирал Игорь Олегович Костюков родился в 1961 году. Окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны, служил по линии военного атташе, после чего перешел на работу в ГРУ. Принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии. Герой России. Дважды включен в санкционные списки США: в 2016 году - в связи с "действиями по подрыву демократии в США", в 2018 году - за "вмешательство в американские выборы 2016 года".