Первое упоминание об экипаже самой секретной подводной лодки ВМФ РФ

В Северодвинске пройдет интеллектуальная игра “Теория корабля”. Мероприятие посвящено 60-летию атомного подводного флота и будет проводиться при поддержке Главного командования ВМФ и командования Северного флота.Как заявлено на сайте Министерства обороны, в мероприятии примут участие более 100 военнослужащих, в том числе экипажи действующих и строящихся подводных лодок “Братск”, “Дмитрий Донской”, “Самара”, “Тула” и “Белгород”.Официальное упоминание об экипаже подводного атомного крейсера “Белгород” было сделано впервые.Подводная лодка была заложена на ПО “Севмаш” в июне 1992 года и должна была стать двенадцатым многоцелевым ракетоносцем проекта “Антей”, однако позже была исключена из состава ВМФ и законсервирована. Строительство субмарины продолжилось в сентябре 2000 года после гибели атомного подводной крейсера “Курск”. В 2012 году было принято решение достраивать “Белгород” в качестве носителя глубоководных аппаратов, после чего длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров, за счёт добавления отсеков для спецоборудования.“Белгород” будет использоваться для транспортировки суперторпед “Статус-6”, межконтинентального ядерного беспилотника «Посейдон», глубоководных аппаратов «Клавесин» и «Палтус». Также подводная лодка способна перевозить на верхней палубе блочный ядерный реактор типа АТГУ.