Подразделениям США разрешено открывать огонь на мексиканской границе
Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли подписал документ, разрешающий военнослужащим, дислоцированным близ границы с Мексикой, при необходимости открывать огонь на поражение, сообщает Military Times.
Согласно информации, распоряжение позволяет подразделениям Минобороны США для защиты границы и самих пограничников прибегать к тем действиям, которые глава Пентагона посчитает необходимыми.
Среди прочего, речь идет о применении силы (включая стрельбу по нарушителям границы), действиях, направленных на контроль толпы, задержании и «коротком обыске».
Между тем мексиканские СМИ сообщили о прибытии в страну очередной колонны мигрантов в количестве около 250 человек. Они намереваются пройти всю Мексику и в итоге попасть в США. В настоящее время колонна движется в сторону города Тапачула, где их встречают мексиканские полицейские и сотрудники Национального института миграции.
Сейчас по территории Мексики к американской границе продвигаются несколько колонн мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. По последним данным, в районе городов Тихуана и Мехикали у границы с США скопилось уже около 5,6 тыс. человек.
Американские власти заявили, что не примут нелегалов на своей территории. Сегодня на границе находятся 2,1 тыс. бойцов Нацгвардии США. Недавно Дональд Трамп пообещал направить туда дополнительно 15 тыс. военнослужащих американской армии.
Как заявили в Белом доме, такие меры предпринимаются в связи с получением «достоверной информацией» о том, что среди мигрантов находятся люди, планирующие организовать беспорядки и нападения на пограничников.
Согласно информации, распоряжение позволяет подразделениям Минобороны США для защиты границы и самих пограничников прибегать к тем действиям, которые глава Пентагона посчитает необходимыми.
Среди прочего, речь идет о применении силы (включая стрельбу по нарушителям границы), действиях, направленных на контроль толпы, задержании и «коротком обыске».
Между тем мексиканские СМИ сообщили о прибытии в страну очередной колонны мигрантов в количестве около 250 человек. Они намереваются пройти всю Мексику и в итоге попасть в США. В настоящее время колонна движется в сторону города Тапачула, где их встречают мексиканские полицейские и сотрудники Национального института миграции.
Сейчас по территории Мексики к американской границе продвигаются несколько колонн мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. По последним данным, в районе городов Тихуана и Мехикали у границы с США скопилось уже около 5,6 тыс. человек.
Американские власти заявили, что не примут нелегалов на своей территории. Сегодня на границе находятся 2,1 тыс. бойцов Нацгвардии США. Недавно Дональд Трамп пообещал направить туда дополнительно 15 тыс. военнослужащих американской армии.
Как заявили в Белом доме, такие меры предпринимаются в связи с получением «достоверной информацией» о том, что среди мигрантов находятся люди, планирующие организовать беспорядки и нападения на пограничников.
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter