Важно понять, как Токио сегодня трактует декларацию с точки зрения признания в полном объёме итогов Второй мировой войны, включая законность принадлежности Южных Курил России по её результатам.

В рубрике «В рабочий полдень» продолжаем публиковать высказывания и действия, которые можно отнести к числу ярких, оригинальных, скандальных или же противоречивых. Сегодня в нашей рубрике традиционно тройка лидеров дня. Начинаем с, на которой сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, вернувшаяся с отдыха в Греции. По её словам, сегодня принципиально важно понять, как Токио трактует декларацию-56 (1956 года).Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства страны:А, судя по риторике официальных и полуофициальных лиц из Токио, Япония вообще забыла, что является по итогам Второй мировой войны проигравшей стороной. Москва напомнит?в сегодняшней подборке у главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Если верить сообщениям ближневосточных СМИ, то именно Нетаньяху убеждает президента США отложить «сделку века». Речь идёт об американской инициативе, в результате выполнения которой «должен окончательно воцариться мир между Палестиной и Израилем». «Сделка века» при этом начала своё воплощение (в понимании США) с того, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля. Это вызвало бурю гнева среди палестинцев, и с тех пор жертвами нового витка конфликта стали сотни человек. Дело едва не дошло до масштабной сухопутной операции Израиля в Газе. Такое умиротворение по-американски... Видимо, Нетаньяху решил хорошенько подумать, прежде чем Трамп сделает очередной «манёвр» в формате упомянутой «сделки века». Иначе посыпаться может весь израильский кабинет, а Ближний Восток запылает с новой силой.На(а этот раз по уровню, скорее, скандальности) главарь радикальной неонацистской группировки С14 (*запрещена в РФ) Евгений Карась. В интервью одному из украинских каналов (а на Украине у неонацистов берут интервью) Карась заявил, что необходимо «понять его желание избивать журналистов». По словам нацика, люди на Украине «переживают, что власть может не справиться с обязанностями по вытеснению российских агентов». Именно поэтому, как добавил Карась, очевидцы того, как бьют «сепарских журнагентов», должны вести себя «смиренно и милосердно». Напомним, что членов именно этой наци-группировки подозревают в убийстве Олеся Бузины. Никто из убийц до сих пор не понёс наказание за тяжкое преступление, зато из всех утюгов одно и то же: «Фашизма на Украине нет». А нацизма, олигархии, коррупции?