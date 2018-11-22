Иран: Наши ракеты способны достать до баз США
Как передаёт иранское новостное агентство «Tasnim», генерал «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Амир Али Хаджи-заде заявил, что американские военные базы на Ближнем и в Центральной Азии находятся в зоне поражения новейшими иранскими ракетами, и его государство готово их применить в случае обострения конфронтации с США.
Выступая вчера, 21 ноября 2018 года, на одном из иранских телеканалов, генерал Хаджи-заде сообщил, что по заданию аятоллы Али Хаменеи «революционные вооружённые силы» Ирана уже более 10 лет сосредоточены на разработке новых моделей ракет большей точности и увеличенной дальности, которые в настоящее время поступили на вооружение.
Иранский высокопоставленных военный также заявил, что все военные базы США на Среднем Востоке, которые ранее считались недоступными для поражения со стороны Ирана, благодаря этому находятся в пределах досягаемости новых ракет. Так, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ расположены на расстоянии менее 300 км от иранских границ, а авиабаза Кандагар находится на расстоянии менее 400 км, что делает их вполне доступными для ударов иранских ракет.
Кроме того, генерал вооружённых сил Исламской республики сообщил, что новейшие образцы состоящих на вооружении у КСИР противокорабельных ракет имеют дальность до 700 км, что позволяет Ирану при необходимости поражать силы ВМФ США не только в зоне Персидского залива, но и за пределами Ормузского пролива. «Американские авианосцы, периодически находящиеся в регионе, - приоритетная и достаточно лёгкая боевая цель для нас» - заявил Амир Али Хаджи-заде.
Подобное заявление, сделанное на фоне всё нарастающей в последнее время конфронтации между Тегераном и Вашингтоном, является, несомненно, серьёзным предупреждением для США в плане необходимости воздержаться от попыток решить конфликт силой. В настоящее время реакции со стороны Вашингтона на заявление иранского генерала не последовало.
Выступая вчера, 21 ноября 2018 года, на одном из иранских телеканалов, генерал Хаджи-заде сообщил, что по заданию аятоллы Али Хаменеи «революционные вооружённые силы» Ирана уже более 10 лет сосредоточены на разработке новых моделей ракет большей точности и увеличенной дальности, которые в настоящее время поступили на вооружение.
Иранский высокопоставленных военный также заявил, что все военные базы США на Среднем Востоке, которые ранее считались недоступными для поражения со стороны Ирана, благодаря этому находятся в пределах досягаемости новых ракет. Так, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ расположены на расстоянии менее 300 км от иранских границ, а авиабаза Кандагар находится на расстоянии менее 400 км, что делает их вполне доступными для ударов иранских ракет.
Кроме того, генерал вооружённых сил Исламской республики сообщил, что новейшие образцы состоящих на вооружении у КСИР противокорабельных ракет имеют дальность до 700 км, что позволяет Ирану при необходимости поражать силы ВМФ США не только в зоне Персидского залива, но и за пределами Ормузского пролива. «Американские авианосцы, периодически находящиеся в регионе, - приоритетная и достаточно лёгкая боевая цель для нас» - заявил Амир Али Хаджи-заде.
Подобное заявление, сделанное на фоне всё нарастающей в последнее время конфронтации между Тегераном и Вашингтоном, является, несомненно, серьёзным предупреждением для США в плане необходимости воздержаться от попыток решить конфликт силой. В настоящее время реакции со стороны Вашингтона на заявление иранского генерала не последовало.
- Использованы фотографии:
- Tasnim,
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