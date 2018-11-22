Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Госдума в очередной раз продлила заморозку накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Соответствующий закон принят в четверг в третьем окончательном чтении.Согласно закону Пенсионный фонд РФ будет направлять выплаты в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат на выплаты нынешним пенсионерам. Закон был принят в 2014 году и в прошлом продлен до 2020 года, теперь же его действие растянули еще на год.За проголосовало 316 депутатов, 91 оказалось против этого закона и трое воздержались.Как заявили в Госдуме, продление заморозки накопительной пенсии на еще один год позволит уменьшить выплаты из федерального бюджета в Пенсионный на 609,1 млрд руб. Глава Минтруда Максим Топилин ранее сообщил, что заморозка накопительной части пенсии с 2014 года позволила сэкономить российскому бюджету порядка 2 трлн рублей.Напомним, до 2014 года граждане могли самостоятельно распоряжаться накопительной частью пенсии: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.