Газпром определился с дальнейшим маршрутом «Турецкого потока»
Компания «Газпром» определилась с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет Коммерсантъ.
По планам Газпрома, в Болгарию и Сербию газ пойдет в 2020 году, в Венгрию и Словакию соответственно в 2021 и 2022 годах. Сейчас проходит процедура бронирования мощностей в этих странах. Она предусмотрена законодательством ЕС (NC CAM) и необходима для строительства новых газопроводов.
Мощность на входе в Болгарию, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд. кубов в год. На выходе (в Сербию) первоначально – 4 млрд. кубов (через год мощность увеличится до 11 млрд.).
Газета отмечает, что данный маршрут практически повторяет «Южный поток», который стараниями США был заморожен в 2014 году. Реализация нового проекта, по сути, позволит уже в 2022 году полностью отказаться от транзита газа через Украину.
Как будет снабжаться газом Греция, пока не совсем ясно, пишет издание. Возможна поставка через Болгарию, но это означает большой крюк при транспортировке. Но возможен и своп с азербайджанским топливом, которое придет в Грецию в 2020 году.
Как отмечают эксперты, Газпром полностью соблюдает законодательство ЕС и нормы Третьего энергопакета, поэтому придраться к продолжению «Турецкого потока» будет очень трудно.
По их словам, политического давления всё равно избежать не удастся, особенно со стороны США. Украина, например, после долгой паузы вновь «заметила» южный трубопровод и уже выступила с его резкой критикой.
По планам Газпрома, в Болгарию и Сербию газ пойдет в 2020 году, в Венгрию и Словакию соответственно в 2021 и 2022 годах. Сейчас проходит процедура бронирования мощностей в этих странах. Она предусмотрена законодательством ЕС (NC CAM) и необходима для строительства новых газопроводов.
Мощность на входе в Болгарию, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 млрд. кубов в год. На выходе (в Сербию) первоначально – 4 млрд. кубов (через год мощность увеличится до 11 млрд.).
Газета отмечает, что данный маршрут практически повторяет «Южный поток», который стараниями США был заморожен в 2014 году. Реализация нового проекта, по сути, позволит уже в 2022 году полностью отказаться от транзита газа через Украину.
Как будет снабжаться газом Греция, пока не совсем ясно, пишет издание. Возможна поставка через Болгарию, но это означает большой крюк при транспортировке. Но возможен и своп с азербайджанским топливом, которое придет в Грецию в 2020 году.
Как отмечают эксперты, Газпром полностью соблюдает законодательство ЕС и нормы Третьего энергопакета, поэтому придраться к продолжению «Турецкого потока» будет очень трудно.
По их словам, политического давления всё равно избежать не удастся, особенно со стороны США. Украина, например, после долгой паузы вновь «заметила» южный трубопровод и уже выступила с его резкой критикой.
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