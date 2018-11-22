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Большинство россиян возложили на Путина ответственность за проблемы страны

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Согласно исследованиям Левада-центра (организация-иностранный агент) большая часть россиян считает, что президент РФ Владимир Путин ответственен за проблемы, стоящие перед Россией.




В октябре текущего года Левада-центром был проведен опрос городского и сельского населения - 1600 человек, в 52 субъектах РФ. Опрашиваемым был представлен ряд вопросов, по результатам ответов на которые была составлена следующая статистика.

61% процент опрошенных считает президента ответственным за проблемы нашей страны, частичную ответственность признали 22%. По данным Левада-центра, в 2017 году результаты опроса показали 55% и 21% соответственно.

10% респондентов считают, что Путин всё делает правильно, а в проблемах, стоящих перед Россией, виноваты “нерадивые и коррумпированные” чиновники. Вину на обстоятельства, такие как ситуация в стране в 90-х или мировой кризис, возложили 6% опрошенных. 2% затруднились ответить на вопрос.

56% опрошенных готовы проголосовать за Путина на выборах, если они пройдут в ближайшее воскресенье, что на 10% меньше, чем в 2017 году.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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