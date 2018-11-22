Порошенко назначил нового представителя в контактную группу по Донбассу

Киев сменил представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Указом украинского президента Петра Порошенко на эту должность назначен бывший министр обороны страны Евгений Марчук, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.На своей странице в Facebook Геращенко написала, что представлявший Украину в в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе бывший президент Украины Леонид Кучма ранее сложил с себя эти полномочия. Вместо него Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны страны Евгения Марчука, который представлял Киев в подгруппе по безопасности. Данное решение было принято на основании того, что "Марчук хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", заявила Геращенко. Кто заменит Марчука в подгруппе по безопасности, не сообщается.Ранее сообщалось, что должность представителя Украины в контактной группе вместо 80-летнего Леонида Кучмы, подавшего в отставку 2 октября, займет более молодой советник украинского президента Руслан Демченко, а не 77-летний Марчук.