В Польше: У нас всё ещё нет кибервойск - мы отстаём от коллег по НАТО
В польских СМИ припомнили заявления бывшего министра обороны страны Антони Мацеревича, обещавшего за два миллиарда злотых (около 35 млрд рублей) в течение года создать кибервойска численностью не менее тысячи специалистов. Сегодня в Минобороны уже нет Мацеревича, нет и кибервойск, хотя официальная Варшава постоянно заявляет о необходимости обезопасить киберпространство страны. Об этом пишет польский журналист Мацей Милош в издании «Dziennik».
В материале говорится о том, что многие другие страны, включая страны НАТО, давно создали киберподразделения в составе силовых структур, а Польша никак не создаст ничего подобного. По словам Мацея Милоша, современные войны нужно рассматривать в четырёх средах: суша, вода, воздух и киберпространство, которое играет всё более важную роль.
В материале сообщается, что не так давно в Минобороны Польши было заявлено, что тысячи кибер-солдат много, а вот 500 человек для таких подразделений было бы вполне достаточно. Такое заявление сделал в своё время советник главы военного ведомства Мирослав Май.
На сегодняшний день, как отмечено, Национальный центр криптологии пытается создать силы «киберпространственной обороны». Соответствующий доклад был опубликован перед депутатами польского Сейма.
Однако автор материала в издании «Dziennik» высказывает сомнения по поводу того, что создание таких подразделений в Польше сегодня возможно. По его словам, тех, кого к работе привлекал Мацеревич, к проекту уже не имеют никакого отношения и от дел отошли. Новую команду специалистов сформировать не успели.
Далее приводится суждение консультанта Центра подготовки совместных сил НАТО в Быдгоще Воислава Гойдзевича, который комментирует вопрос о том, почему работа по реализации проекта фактически не двигается с мёртвой точки. По словам Гойдзевича, «отсутствует политическая воля к принятию решений».
При этом заявлено, что такие решения необходимо принимать немедленно. В качестве аргумента приводится «мощная кибератака на Эстонию», которая произошла в 2007 году. Тогда была парализована работа многих государственных служб и структур. В атаке обвиняют Россию и «русских хакеров», хотя исследования неоднократно показывали, что атакованы эстонские ведомства были из десятков стран мира, включая, кстати, и саму Польшу.
Напомним, что Мацеревича после снятия с поста министра обороны назначили руководителем польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском.
В материале говорится о том, что многие другие страны, включая страны НАТО, давно создали киберподразделения в составе силовых структур, а Польша никак не создаст ничего подобного. По словам Мацея Милоша, современные войны нужно рассматривать в четырёх средах: суша, вода, воздух и киберпространство, которое играет всё более важную роль.
В материале сообщается, что не так давно в Минобороны Польши было заявлено, что тысячи кибер-солдат много, а вот 500 человек для таких подразделений было бы вполне достаточно. Такое заявление сделал в своё время советник главы военного ведомства Мирослав Май.
На сегодняшний день, как отмечено, Национальный центр криптологии пытается создать силы «киберпространственной обороны». Соответствующий доклад был опубликован перед депутатами польского Сейма.
Однако автор материала в издании «Dziennik» высказывает сомнения по поводу того, что создание таких подразделений в Польше сегодня возможно. По его словам, тех, кого к работе привлекал Мацеревич, к проекту уже не имеют никакого отношения и от дел отошли. Новую команду специалистов сформировать не успели.
Далее приводится суждение консультанта Центра подготовки совместных сил НАТО в Быдгоще Воислава Гойдзевича, который комментирует вопрос о том, почему работа по реализации проекта фактически не двигается с мёртвой точки. По словам Гойдзевича, «отсутствует политическая воля к принятию решений».
При этом заявлено, что такие решения необходимо принимать немедленно. В качестве аргумента приводится «мощная кибератака на Эстонию», которая произошла в 2007 году. Тогда была парализована работа многих государственных служб и структур. В атаке обвиняют Россию и «русских хакеров», хотя исследования неоднократно показывали, что атакованы эстонские ведомства были из десятков стран мира, включая, кстати, и саму Польшу.
Напомним, что Мацеревича после снятия с поста министра обороны назначили руководителем польской подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pg/macierewiczantoni
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