Самое смертоносное неядерное оружие России нисколько не устарело
Различные образцы российского вооружения пользуются особой популярностью среди зарубежной прессы. Они сохраняют свой потенциал, благодаря чему даже не самые новые статьи остаются актуальными. Так, на днях издание The National Interest решило напомнить читателям о российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1 «Буратино», и сделало это путем перепечатки старой своей статьи, впервые опубликованной еще в 2016 году.
Материал под названием «Meet Russia's Deadliest (Non-Nuclear) Weapon: TOS-1 MLRS» («Встречайте самое смертоносное (неядерное) оружие России: ТОС-1») в прошлом подготовил постоянный автор издания Себастьян А. Роблин. Эта статья была вновь опубликована 21 ноября в рубрике The Buzz. В подзаголовок публикации вынесена ее суть: снаряды системы ТОС-1 являются одними из самых разрушительных боеприпасов, если не считать тактическое ядерное оружие.
Автор называет изделие ТОС-1 «Буратино» уникальной российской самоходной реактивной системой залпового огня. Она использовалась в боях в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии. Подобно огромному 240-мм миномету 2С4 «Тюльпан», ТОС-1 предназначается для уничтожения серьезно укрепленных позиций противника. Подобные цели могут находиться как в сельской местности и пещерах, так и среди городской застройки. Комплекс «Буратино» получил не самую хорошую славу в связи с ужасающими последствиями объемного взрыва его боеприпасов.
В целом, как полагает С. Роблин, снаряды ТОС-1 являются одними из самых разрушительных боеприпасов, если не принимать во внимание тактическое ядерное оружие.
Боеприпас объемного взрыва
ТОС расшифровывается как «Тяжелая огнеметная система», однако речь идет не о метании струи огнесмеси. Установка ТОС-1 отправляет к цели специальную ракету, представляющую собой боеприпас объемного взрыва (БОВ).
Впервые БОВ были использованы Соединенными Штатами во Вьетнаме, когда стало ясно, что напалм не может разрушать цели. Зажигательный боеприпас мог лишь разбрасывать липкую горящую жидкость по определенной территории, но не разрушать какие-либо объекты. Боеприпас объемного взрыва, в свою очередь, распыляет в воздухе особую горючую жидкость. Аэрозоль легко проникает в здания, траншеи и пещеры. Затем происходит зажигание облака, приводящее к мощному взрыву по всему объему распыления.
Большое количество тепла, выделяемое при объемном взрыве, вызывает сильные ожоги у живой силы противника. Кроме того, по всему объему горящего облака создается избыточное давление. Выжигание кислорода тоже оказывается поражающим фактором. От БОВ невозможно спастись при помощи средств индивидуальной защиты или некоторых укрытий.
При подрыве снаряда ТОС-1 создается давление 427 фунтов на кв. дюйм (около 29 атмосфер). Для сравнения, нормальное атмосферное давление составляет всего 14 фунтов на кв. дюйм, а при взрыве фугасных бомб создается вдвое меньшее давление, чем при сгорании заряда БОВ. Живая сила противника, оказавшись в горящем облаке, получает смертельные травмы: автор живописует взрыв с переломами костей, повреждениями глаз, разрывами барабанных перепонок и травмами внутренних органов. Наконец, ударная волна может выбить воздух из легких, что, даже при отсутствии серьезных травм, способно привести к удушью и смерти.
Изначально боеприпасы объемного взрыва использовались армией США в качестве авиационного оружия, предназначенного для расчистки посадочных площадок и обезвреживания минных полей. Позже такое оружие стали рассматривать и в качестве наступательного. Так, в 2002 году, во время охоты за Усамой бен Ладеном в пещерном комплексе Тора-Бора в Афганистане, американские самолеты применяли ракеты с боевыми частями объемного взрыва.
Вскоре после США свои БОВ разработал Советский Союз. С. Роблин указывает, что такое оружие советского производства впервые было использовано в 1969 году в ходе пограничного конфликта с Китаем. Позже такие изделия применялись во время войны в Чечне. Современный комплекс ТОС-1 находит применение в локальных конфликтах, и, по всей видимости, ему еще неоднократно придется участвовать в войнах.
Танки с ракетами
Большая часть артиллерийских систем России эксплуатируется вместе с легкой бронетехникой, такой как тягач МТ-ЛБ. Однако машина ТОС-1, имеющая массу 46 т, строится на базе шасси основного танка Т-72. У этого были веские причины. В своей первой версии «Буратино» мог стрелять только на 3 км, из-за чего нуждался в защите от всех угроз поля боя.
Первая модификация ТОС-1 имеет пусковую установку с 30 направляющими под реактивные снаряды калибра 230 мм. Машина известна под именем «Буратино» – ее назвали в честь длинноносой деревянной куклы из детской сказки. Пусковая установка может осуществлять одиночные запуски либо стрелять залпом. На использование всего боекомплекта уходит от 6 до 12 секунд. Боевая машина оснащена системой управления огнем и лазерным дальномером.
В состав огнеметного комплекса входят ракеты двух типов. Первая несет «обычную» зажигательную боевую часть. Вторая комплектуется боезарядом объемного взрыва. Ракеты обоих типов отличаются большими габаритами, в результате чего комплекс «Буратино» включает не одну, а сразу две транспортно-заряжающие машины типа ТЗМ-Т. Это гусеничные машины с устройствами для перевозки ракет и кранами для их перегрузки на пусковую установку.
Автор отмечает, что у боевой машины ТОС-1 нет зарубежных аналогов. На вооружении разных стран состоят разнообразные системы залпового огня, такие как американская M142 HIMARS. Однако это вооружения иного класса: такие РСЗО представляют собой легкобронированную технику, предназначенную для стрельбы на большие дистанции с закрытых позиций.
Кроме того, «обычные» РСЗО обычно используют кассетные или осколочно-фугасные боеприпасы, но не боезаряды зажигательного действия. При этом у российской армии имеются РСЗО «Смерч» и «Ураган», способные применять ракеты с зажигательными боевыми частями. Американские БОВ выполняются в виде выстрелов для ручного огнеметного вооружения и авиационных бомб больших калибров.
В 2001 году началось производство обновленных огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Они получили улучшенные ракеты с дальностью стрельбы, увеличенной до 6 км. Благодаря такой дальности, пусковая установка может вести огонь, не опасаясь ответного удара большинства противотанковых средств. Новая версия боевой машины оснащается улучшенной системой управления огнем. Она применяет тяжелые ракеты со стартовой массой 90 кг, из-за чего обновленная пусковая установка имеет только 24 трубчатые направляющие.
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-1А служат в составе батальонов войск радиационной, химической и биологической защиты. В подразделениях РХБЗ также используются ручные реактивные огнеметы РПО-А «Шмель». Эти 90-мм системы способны отправлять снаряд объемного взрыва на дистанцию до 1000 м или до 1700 м для модернизированных версий. Ручное вооружение предназначается для поражения бункеров или иных сооружений. БОВ показывают наибольшую эффективность при поражении различных построек и находящейся внутри живой силы.
Следы опустошения
Впервые тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» была использована в бою в 1988-89 годах во время войны в Афганистане. Она использовалась для обстрела объектов моджахедов в Панджшерском ущелье. В 1999 году эту технику впервые показали публике, и вскоре она приняла участие в осаде чеченской столицы, г. Грозный.
При штурме Грозного во время первой войны в Чечне российская армия понесла большие потери. В связи с этим во время второго конфликта столицу республики окружили с использованием танков и тяжелой артиллерии, и только после этого в город начали входить небольшие группы пехоты. При выявлении огневых точек противника начинала работу артиллерия, уничтожавшая их вместе с укрытиями. В этой операции ТОС-1 сыграли важную роль. Кроме того, огнеметные системы показали себя в качестве удобного средства разминирования: объемный взрыв выводил из строя мины на значительных территориях.
С. Роблин указывает, что применение ТОС-1 в городских условиях приводило к большому сопутствующему ущербу. Один из таких эпизодов привел к гибели 37 человек и ранениям больше двухсот. Освобожденный от боевиков город превратился в развалины.
Не меньше четырех установок ТОС-1 Россия передала иракской армии в 2014 году. Вскоре после этого их использовали против террористов в боях за г. Джурф аль-Сахар. Освобождение этого города было заслугой иракского шиитского ополчения, и роль огнеметных систем до конца не ясна. Позже появились видеоматериалы, демонстрирующие боевую работу ТОС-1А вблизи г. Байджи.
Боевые машины ТОС-1А также были предоставлены правительственным войскам Сирии. Армия быстро освоила эту технику и использовала ее против различных повстанческих группировок. Большинство доступных фото- и видеоматериалов показывают, что новое оружие использовалось в основном на открытых пространствах, таких как горы вокруг Латакии. В городских условиях такое вооружение, по всей видимости, не применялось.
Позже появились свидетельства о подготовке ТОС-1 к боевой работе в рамках наступления на г. Хама. Чуть позже одна из террористических группировок опубликовала видео с якобы успешным применением противотанковой ракеты против такой боевой машины, имевшей место в районе Хамы. Появление таких видеоматериалов вновь показывает, что малая дальность полета ракет и необходимость работы «Солнцепеков» на переднем крае приводят к известным рискам.
С.А. Роблин напоминает, что в 2015 году наблюдатели ОБСЕ обнаружили установку ТОС-1 в зоне боевых действий в районе Луганска. На вооружении украинской армии такая техника никогда не состояла, и потому боевая машина могла быть доставлена только из России. Украинская сторона не предоставила никаких доказательств того, что ТОС-1 вели огонь. В то же время, официальные лица утверждали, что тяжелые огнеметные системы использовались при обстреле Донецкого международного аэропорта, в результате чего в 2015 году украинские военные покинули его. Впрочем, известно, что в тех боях использовались иные мощные артиллерийские системы, такие как 2С4.
Менее известно участие тяжелых огнеметных систем ТОС-1А в конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. В недавнем прошлом Россия продала установки ТОС-1А обеим конфликтующим странам. Азербайджанская армия получила 18 таких машин, тогда как объемы поставок в Армению не уточнялись. В апреле 2016 года армянские средства массовой информации сообщили о боевом применении такой техники. Азербайджанская машина ТОС-1А выполнила стрельбу по цели на территории Нагорного Карабаха. Ответным огнем она была уничтожена. Обе стороны конфликта снимали с себя ответственность и утверждали, что перестрелку начал противник.
В конце своей статьи С.А. Роблин задает любопытные вопросы и дает ответы на них. Он спрашивает: можно ли считать негуманным оружие, использующее принципы объемного взрыва? Действительно, существует вопрос гуманности разных боеприпасов. Обсуждается, может ли один способ убийства и нанесения ущерба быть менее приемлемым, чем другой, и следует ли его запретить. В этом контексте особое внимание привлекают боеприпасы объемного взрыва. Причины этого кроются в их большой мощности и неизбирательности действия. Ракета системы ТОС-1 уничтожает живую силу в зоне диаметром 200-300 м от точки падения. Это оказывается серьезной проблемой, когда такое оружие применяется против объектов противника, расположенных среди городской застройки с гражданским населением. Подобные обстоятельства, как напоминает автор, характерны для всех конфликтов последнего времени: войн в Ираке, Сирии и Украине.
Статья «Meet Russia's Deadliest (Non-Nuclear) Weapon: TOS-1 MLRS»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russias-deadliest-non-nuclear-weapon-tos-1-mlrs-36732
Материал под названием «Meet Russia's Deadliest (Non-Nuclear) Weapon: TOS-1 MLRS» («Встречайте самое смертоносное (неядерное) оружие России: ТОС-1») в прошлом подготовил постоянный автор издания Себастьян А. Роблин. Эта статья была вновь опубликована 21 ноября в рубрике The Buzz. В подзаголовок публикации вынесена ее суть: снаряды системы ТОС-1 являются одними из самых разрушительных боеприпасов, если не считать тактическое ядерное оружие.
Автор называет изделие ТОС-1 «Буратино» уникальной российской самоходной реактивной системой залпового огня. Она использовалась в боях в Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии. Подобно огромному 240-мм миномету 2С4 «Тюльпан», ТОС-1 предназначается для уничтожения серьезно укрепленных позиций противника. Подобные цели могут находиться как в сельской местности и пещерах, так и среди городской застройки. Комплекс «Буратино» получил не самую хорошую славу в связи с ужасающими последствиями объемного взрыва его боеприпасов.
В целом, как полагает С. Роблин, снаряды ТОС-1 являются одними из самых разрушительных боеприпасов, если не принимать во внимание тактическое ядерное оружие.
Боеприпас объемного взрыва
ТОС расшифровывается как «Тяжелая огнеметная система», однако речь идет не о метании струи огнесмеси. Установка ТОС-1 отправляет к цели специальную ракету, представляющую собой боеприпас объемного взрыва (БОВ).
Впервые БОВ были использованы Соединенными Штатами во Вьетнаме, когда стало ясно, что напалм не может разрушать цели. Зажигательный боеприпас мог лишь разбрасывать липкую горящую жидкость по определенной территории, но не разрушать какие-либо объекты. Боеприпас объемного взрыва, в свою очередь, распыляет в воздухе особую горючую жидкость. Аэрозоль легко проникает в здания, траншеи и пещеры. Затем происходит зажигание облака, приводящее к мощному взрыву по всему объему распыления.
Большое количество тепла, выделяемое при объемном взрыве, вызывает сильные ожоги у живой силы противника. Кроме того, по всему объему горящего облака создается избыточное давление. Выжигание кислорода тоже оказывается поражающим фактором. От БОВ невозможно спастись при помощи средств индивидуальной защиты или некоторых укрытий.
При подрыве снаряда ТОС-1 создается давление 427 фунтов на кв. дюйм (около 29 атмосфер). Для сравнения, нормальное атмосферное давление составляет всего 14 фунтов на кв. дюйм, а при взрыве фугасных бомб создается вдвое меньшее давление, чем при сгорании заряда БОВ. Живая сила противника, оказавшись в горящем облаке, получает смертельные травмы: автор живописует взрыв с переломами костей, повреждениями глаз, разрывами барабанных перепонок и травмами внутренних органов. Наконец, ударная волна может выбить воздух из легких, что, даже при отсутствии серьезных травм, способно привести к удушью и смерти.
Изначально боеприпасы объемного взрыва использовались армией США в качестве авиационного оружия, предназначенного для расчистки посадочных площадок и обезвреживания минных полей. Позже такое оружие стали рассматривать и в качестве наступательного. Так, в 2002 году, во время охоты за Усамой бен Ладеном в пещерном комплексе Тора-Бора в Афганистане, американские самолеты применяли ракеты с боевыми частями объемного взрыва.
Вскоре после США свои БОВ разработал Советский Союз. С. Роблин указывает, что такое оружие советского производства впервые было использовано в 1969 году в ходе пограничного конфликта с Китаем. Позже такие изделия применялись во время войны в Чечне. Современный комплекс ТОС-1 находит применение в локальных конфликтах, и, по всей видимости, ему еще неоднократно придется участвовать в войнах.
Танки с ракетами
Большая часть артиллерийских систем России эксплуатируется вместе с легкой бронетехникой, такой как тягач МТ-ЛБ. Однако машина ТОС-1, имеющая массу 46 т, строится на базе шасси основного танка Т-72. У этого были веские причины. В своей первой версии «Буратино» мог стрелять только на 3 км, из-за чего нуждался в защите от всех угроз поля боя.
Первая модификация ТОС-1 имеет пусковую установку с 30 направляющими под реактивные снаряды калибра 230 мм. Машина известна под именем «Буратино» – ее назвали в честь длинноносой деревянной куклы из детской сказки. Пусковая установка может осуществлять одиночные запуски либо стрелять залпом. На использование всего боекомплекта уходит от 6 до 12 секунд. Боевая машина оснащена системой управления огнем и лазерным дальномером.
В состав огнеметного комплекса входят ракеты двух типов. Первая несет «обычную» зажигательную боевую часть. Вторая комплектуется боезарядом объемного взрыва. Ракеты обоих типов отличаются большими габаритами, в результате чего комплекс «Буратино» включает не одну, а сразу две транспортно-заряжающие машины типа ТЗМ-Т. Это гусеничные машины с устройствами для перевозки ракет и кранами для их перегрузки на пусковую установку.
Автор отмечает, что у боевой машины ТОС-1 нет зарубежных аналогов. На вооружении разных стран состоят разнообразные системы залпового огня, такие как американская M142 HIMARS. Однако это вооружения иного класса: такие РСЗО представляют собой легкобронированную технику, предназначенную для стрельбы на большие дистанции с закрытых позиций.
Кроме того, «обычные» РСЗО обычно используют кассетные или осколочно-фугасные боеприпасы, но не боезаряды зажигательного действия. При этом у российской армии имеются РСЗО «Смерч» и «Ураган», способные применять ракеты с зажигательными боевыми частями. Американские БОВ выполняются в виде выстрелов для ручного огнеметного вооружения и авиационных бомб больших калибров.
В 2001 году началось производство обновленных огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Они получили улучшенные ракеты с дальностью стрельбы, увеличенной до 6 км. Благодаря такой дальности, пусковая установка может вести огонь, не опасаясь ответного удара большинства противотанковых средств. Новая версия боевой машины оснащается улучшенной системой управления огнем. Она применяет тяжелые ракеты со стартовой массой 90 кг, из-за чего обновленная пусковая установка имеет только 24 трубчатые направляющие.
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-1А служат в составе батальонов войск радиационной, химической и биологической защиты. В подразделениях РХБЗ также используются ручные реактивные огнеметы РПО-А «Шмель». Эти 90-мм системы способны отправлять снаряд объемного взрыва на дистанцию до 1000 м или до 1700 м для модернизированных версий. Ручное вооружение предназначается для поражения бункеров или иных сооружений. БОВ показывают наибольшую эффективность при поражении различных построек и находящейся внутри живой силы.
Следы опустошения
Впервые тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» была использована в бою в 1988-89 годах во время войны в Афганистане. Она использовалась для обстрела объектов моджахедов в Панджшерском ущелье. В 1999 году эту технику впервые показали публике, и вскоре она приняла участие в осаде чеченской столицы, г. Грозный.
При штурме Грозного во время первой войны в Чечне российская армия понесла большие потери. В связи с этим во время второго конфликта столицу республики окружили с использованием танков и тяжелой артиллерии, и только после этого в город начали входить небольшие группы пехоты. При выявлении огневых точек противника начинала работу артиллерия, уничтожавшая их вместе с укрытиями. В этой операции ТОС-1 сыграли важную роль. Кроме того, огнеметные системы показали себя в качестве удобного средства разминирования: объемный взрыв выводил из строя мины на значительных территориях.
С. Роблин указывает, что применение ТОС-1 в городских условиях приводило к большому сопутствующему ущербу. Один из таких эпизодов привел к гибели 37 человек и ранениям больше двухсот. Освобожденный от боевиков город превратился в развалины.
Не меньше четырех установок ТОС-1 Россия передала иракской армии в 2014 году. Вскоре после этого их использовали против террористов в боях за г. Джурф аль-Сахар. Освобождение этого города было заслугой иракского шиитского ополчения, и роль огнеметных систем до конца не ясна. Позже появились видеоматериалы, демонстрирующие боевую работу ТОС-1А вблизи г. Байджи.
Боевые машины ТОС-1А также были предоставлены правительственным войскам Сирии. Армия быстро освоила эту технику и использовала ее против различных повстанческих группировок. Большинство доступных фото- и видеоматериалов показывают, что новое оружие использовалось в основном на открытых пространствах, таких как горы вокруг Латакии. В городских условиях такое вооружение, по всей видимости, не применялось.
Позже появились свидетельства о подготовке ТОС-1 к боевой работе в рамках наступления на г. Хама. Чуть позже одна из террористических группировок опубликовала видео с якобы успешным применением противотанковой ракеты против такой боевой машины, имевшей место в районе Хамы. Появление таких видеоматериалов вновь показывает, что малая дальность полета ракет и необходимость работы «Солнцепеков» на переднем крае приводят к известным рискам.
С.А. Роблин напоминает, что в 2015 году наблюдатели ОБСЕ обнаружили установку ТОС-1 в зоне боевых действий в районе Луганска. На вооружении украинской армии такая техника никогда не состояла, и потому боевая машина могла быть доставлена только из России. Украинская сторона не предоставила никаких доказательств того, что ТОС-1 вели огонь. В то же время, официальные лица утверждали, что тяжелые огнеметные системы использовались при обстреле Донецкого международного аэропорта, в результате чего в 2015 году украинские военные покинули его. Впрочем, известно, что в тех боях использовались иные мощные артиллерийские системы, такие как 2С4.
Менее известно участие тяжелых огнеметных систем ТОС-1А в конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. В недавнем прошлом Россия продала установки ТОС-1А обеим конфликтующим странам. Азербайджанская армия получила 18 таких машин, тогда как объемы поставок в Армению не уточнялись. В апреле 2016 года армянские средства массовой информации сообщили о боевом применении такой техники. Азербайджанская машина ТОС-1А выполнила стрельбу по цели на территории Нагорного Карабаха. Ответным огнем она была уничтожена. Обе стороны конфликта снимали с себя ответственность и утверждали, что перестрелку начал противник.
В конце своей статьи С.А. Роблин задает любопытные вопросы и дает ответы на них. Он спрашивает: можно ли считать негуманным оружие, использующее принципы объемного взрыва? Действительно, существует вопрос гуманности разных боеприпасов. Обсуждается, может ли один способ убийства и нанесения ущерба быть менее приемлемым, чем другой, и следует ли его запретить. В этом контексте особое внимание привлекают боеприпасы объемного взрыва. Причины этого кроются в их большой мощности и неизбирательности действия. Ракета системы ТОС-1 уничтожает живую силу в зоне диаметром 200-300 м от точки падения. Это оказывается серьезной проблемой, когда такое оружие применяется против объектов противника, расположенных среди городской застройки с гражданским населением. Подобные обстоятельства, как напоминает автор, характерны для всех конфликтов последнего времени: войн в Ираке, Сирии и Украине.
Статья «Meet Russia's Deadliest (Non-Nuclear) Weapon: TOS-1 MLRS»:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russias-deadliest-non-nuclear-weapon-tos-1-mlrs-36732
- Автор:
- Рябов Кирилл
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