Руслан Осташко предлагает "Новой газете" переименование в "Вестник джихада"

Оппозиционное издание «Новая газета» уже давно прославилось своим агрессивным оппонированием действующей власти в России. Являясь так называемым рупором либеральной оппозиции, эта газета постоянно размещает на своих колонках высказывания скандального и русофобского характера либерально настроенных журналистов (и не только).По мнению Руслана Осташко, главного редактора YouTube-канала «PolitRussia.com», публикации некоторых сотрудников этой газеты зачастую оправдывают действия террористов, показывают их как людей, достойных сочувствия. Такие материалы не могут не способствовать романтизации насилия, совершению радикально настроенной молодёжью терактов вроде того, который осуществил студент в Архангельске.У Осташко складывается впечатление, что «Новая газета» занимается рекламированием джихада. Но именно такой подход журналистов оппозиционного издания, уверен главный редактор «PolitRussia.com», и является тем необходимым условием, которое даёт возможность устроиться на работу в эту газету.В этой связи Руслан Осташко предлагает прекратить карнавал лицемерия и дать новое более честное название оппозиционному изданию - «Вестник джихада».