Бомбардировщик В-2 ВВС США протестировали с новой ядерной бомбой

В Соединенных Штатах провели испытания новой модернизированной многофункциональной ядерной бомбы В61-12. Тестовый сброс нового боеприпаса был произведен с бомбардировщика ВВС США B-2 на базе ВВС Неллис на севере Невады, сообщает "РГ" со ссылкой на издание The National Interest.По заверениям американских военных, В61-12 обладает повышенной точностью, а главной особенностью является универсальность заряда, так как он может применяться в различных сценариях боевых действий.Как пишет издание, американские военные оценили новый боеприпас положительно. По их словам он обладает повышенной точностью, а главной особенностью является универсальность заряда B61-12, с его помощью можно наносить различные типы ударов: с проникновением в землю и над поверхностью, высокой и низкой мощности, а также может использоваться для разрушения подземных бункеров.Директор Ядерного информационного проекта (Nuclear Information Project) Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что бомбардировщик В-2, вместо трех различных типов бомб, которыми он оснащается в настоящее время, может использовать только один боеприпас В61-12, который заменяет все три, при этом при его применении образуется меньшее количество радиоактивных осадков.Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики В-2 будут вооружены новой ядерной бомбой В61-12, которая заменит сразу три типа бомб, применяемых В-2 : B61-7 мощностью 10 - 360 килотонн, B61-11 400 килотонн, для наземных ударов и B83-1, используемую для разрушения подземных бункеров.