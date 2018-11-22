Новости

Бельгия начала переговоры о закупке американского БЛА MQ-9B

4
Минобороны Бельгии с разрешения правительства приступило к переговорам с американской стороной о приобретении беспилотных комплексов БЛА MQ-9B «СкайГардиан», сообщает ЦАМТО.

Бельгия начала переговоры о закупке американского БЛА MQ-9B



В октябре бельгийский парламент одобрил закон о военном планировании, предусматривающий выделение €9,2 млрд. В частности, в программу вошла закупка двух беспилотных комплексов.

Средневысотные БЛА большой продолжительности полета обеспечат бельгийским военным возможность ведения разведки с воздуха. Ранее БЛА «СкайГардиан» уже были выбраны британскими ВВС в рамках своей программы вооружения.

Согласно информации, каждый комплекс состоит из 2 беспилотников и наземной станции управления. Стоимость одного комплекта составляет €180 млн. Планируемые сроки поставок – 2021 и 2022 годы. В последующем возможна закупка еще двух беспилотных комплексов.

При этом в связи с высокой стоимостью изделий, власти Бельгии поставили военному ведомству условие, что аппараты должны будут эксплуатироваться совместно с одной из стран НАТО.

Издание поясняет, что MQ-9B является последней версией многоцелевого комплекса «Предейтор-B». Беспилотник будет первым аппаратом подобного типа, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве. Он соответствует натовскому стандарту STANAG 4671, британскому стандарту DEFSTAN 00-970, а также требованиям Управления гражданской авиации Британии и США.

В 2017 году беспилотник установил рекорд для семейства «Предейтор», оставаясь в воздухе 48 часов. В июле текущего года он совершил трансатлантический полет, вылетев из штата Северная Дакота и приземлившись в Великобритании на базе Фэрфилд. За 24 часа MQ-9B преодолел 3760 миль.
Использованы фотографии:
ЦАМТО/ga-asi.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Россия прочно занимает 2 место на мировом рынке оружия и сохранит свои позиции в обозримой перспективе
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти