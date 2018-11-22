Бельгия начала переговоры о закупке американского БЛА MQ-9B
Минобороны Бельгии с разрешения правительства приступило к переговорам с американской стороной о приобретении беспилотных комплексов БЛА MQ-9B «СкайГардиан», сообщает ЦАМТО.
В октябре бельгийский парламент одобрил закон о военном планировании, предусматривающий выделение €9,2 млрд. В частности, в программу вошла закупка двух беспилотных комплексов.
Средневысотные БЛА большой продолжительности полета обеспечат бельгийским военным возможность ведения разведки с воздуха. Ранее БЛА «СкайГардиан» уже были выбраны британскими ВВС в рамках своей программы вооружения.
Согласно информации, каждый комплекс состоит из 2 беспилотников и наземной станции управления. Стоимость одного комплекта составляет €180 млн. Планируемые сроки поставок – 2021 и 2022 годы. В последующем возможна закупка еще двух беспилотных комплексов.
При этом в связи с высокой стоимостью изделий, власти Бельгии поставили военному ведомству условие, что аппараты должны будут эксплуатироваться совместно с одной из стран НАТО.
Издание поясняет, что MQ-9B является последней версией многоцелевого комплекса «Предейтор-B». Беспилотник будет первым аппаратом подобного типа, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве. Он соответствует натовскому стандарту STANAG 4671, британскому стандарту DEFSTAN 00-970, а также требованиям Управления гражданской авиации Британии и США.
В 2017 году беспилотник установил рекорд для семейства «Предейтор», оставаясь в воздухе 48 часов. В июле текущего года он совершил трансатлантический полет, вылетев из штата Северная Дакота и приземлившись в Великобритании на базе Фэрфилд. За 24 часа MQ-9B преодолел 3760 миль.
В октябре бельгийский парламент одобрил закон о военном планировании, предусматривающий выделение €9,2 млрд. В частности, в программу вошла закупка двух беспилотных комплексов.
Средневысотные БЛА большой продолжительности полета обеспечат бельгийским военным возможность ведения разведки с воздуха. Ранее БЛА «СкайГардиан» уже были выбраны британскими ВВС в рамках своей программы вооружения.
Согласно информации, каждый комплекс состоит из 2 беспилотников и наземной станции управления. Стоимость одного комплекта составляет €180 млн. Планируемые сроки поставок – 2021 и 2022 годы. В последующем возможна закупка еще двух беспилотных комплексов.
При этом в связи с высокой стоимостью изделий, власти Бельгии поставили военному ведомству условие, что аппараты должны будут эксплуатироваться совместно с одной из стран НАТО.
Издание поясняет, что MQ-9B является последней версией многоцелевого комплекса «Предейтор-B». Беспилотник будет первым аппаратом подобного типа, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве. Он соответствует натовскому стандарту STANAG 4671, британскому стандарту DEFSTAN 00-970, а также требованиям Управления гражданской авиации Британии и США.
В 2017 году беспилотник установил рекорд для семейства «Предейтор», оставаясь в воздухе 48 часов. В июле текущего года он совершил трансатлантический полет, вылетев из штата Северная Дакота и приземлившись в Великобритании на базе Фэрфилд. За 24 часа MQ-9B преодолел 3760 миль.
- Использованы фотографии:
- ЦАМТО/ga-asi.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter