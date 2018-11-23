Не нападёт ли конкурент НАТО на Россию?
Европейские страны пытаются вырваться из-под американского контроля в военной сфере. Но на их пути существует много преград.
После того как было принято решение о выходе из ЕС Великобритании, противника создания европейской армии, политики с новой силой заговорили о создании оборонного союза ЕС. С его помощью европейские страны стремятся к освобождению от зависимости, которую установили США посредством НАТО. Североатлантический альянс — это не просто военный союз, это прежде всего инструмент, с помощью которого Штаты держат европейцев в подчинении. Кроме того, европейские страны в последнее время озабочены действиями США, которые могут подорвать как экономическую, так и военную безопасность Европы. Здесь санкции против России и возможный выход США из договора о РСМД.
Однако Великобритания — не единственная страна, которая продвигала и поддерживала интересы США в Европе. Такие страны, как Польша, Латвия, Литва и Эстония выступают против общеевропейской армии. Да и сами США не упустят из-под контроля такого выгодного вассала. США обвалят евро, что приведет к исчезновению самого ЕС, или придумают что-то еще, но точно не позволят создать независимый от них европейский военный союз. Американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, комментируя инициативу европейских лидеров, подчеркнул, что для США это очень «чувствительный вопрос», и если общеевропейская армия будет создана, то она должна быть «дополнением НАТО, а не его заменой».
Американские интересы не единственное, что может стать помехой на пути создания армии ЕС. Политические процессы по применению вооруженных сил в европейских странах очень разнятся. Чтобы общеевропейская армия была действительно эффективной, она должна иметь относительно простую и понятную структуру с чёткой и одинаковой иерархией. Таким образом Европе нужно будет создать единую политическую систему в оборонной сфере.
При этом созданию европейской армии могут также препятствовать финансовые проблемы. Большинство стран ЕС не выделяют установленные стандартами НАТО 2% от ВВП на финансирование своих вооруженных сил. Следуют правилам лишь четыре европейские страны: Польша, Великобритания, Эстония и Греция. Но здесь, вероятнее всего, европейские страны все же раскошелятся, чтобы разорвать зависимость от США.
Вместе с тем на пути создания евроармии существуют проблемы и с технической точки зрения. Основной проблемой станет отсутствие в объединенной европейской армии целых классов современных вооружений. Да, Германия и Франция хорошо оснащены бронетанковой техникой, но в Европе нет, например, своих штурмовиков или истребителей-бомбардировщиков. Из-за отсутствия военно-технической базы европейцы не смогут производить современное ракетно-ядерное оружие. Сегодня важным является усиление военного потенциала в сфере воздушно-космических вооружений, к чему Европа пока не готова.
Несмотря на все трудности, Европа уже начала движение в сторону собственной армии. Работа проводится в рамках программы PESCO (постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны ЕС). В начале недели министры обороны стран ЕС приняли решение о запуске 17 новых проектов в сфере безопасности. Эти проекты касаются создания новых видов вооружений, подготовки кадров, в том числе в области разведки, командования и контроля, а также сферы кибербезопасности. Кроме того, еще весной уже были утверждены 17 проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности.
Потенциал к созданию собственной армии все же есть, но есть ли воля? Осмелятся ли европейцы создать параллельный, конкурирующий с НАТО военный блок и не будет ли он так же угрожать России? Ведь когда европейцы собираются вместе, они непременно нападают на русских…
После того как было принято решение о выходе из ЕС Великобритании, противника создания европейской армии, политики с новой силой заговорили о создании оборонного союза ЕС. С его помощью европейские страны стремятся к освобождению от зависимости, которую установили США посредством НАТО. Североатлантический альянс — это не просто военный союз, это прежде всего инструмент, с помощью которого Штаты держат европейцев в подчинении. Кроме того, европейские страны в последнее время озабочены действиями США, которые могут подорвать как экономическую, так и военную безопасность Европы. Здесь санкции против России и возможный выход США из договора о РСМД.
Однако Великобритания — не единственная страна, которая продвигала и поддерживала интересы США в Европе. Такие страны, как Польша, Латвия, Литва и Эстония выступают против общеевропейской армии. Да и сами США не упустят из-под контроля такого выгодного вассала. США обвалят евро, что приведет к исчезновению самого ЕС, или придумают что-то еще, но точно не позволят создать независимый от них европейский военный союз. Американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, комментируя инициативу европейских лидеров, подчеркнул, что для США это очень «чувствительный вопрос», и если общеевропейская армия будет создана, то она должна быть «дополнением НАТО, а не его заменой».
Американские интересы не единственное, что может стать помехой на пути создания армии ЕС. Политические процессы по применению вооруженных сил в европейских странах очень разнятся. Чтобы общеевропейская армия была действительно эффективной, она должна иметь относительно простую и понятную структуру с чёткой и одинаковой иерархией. Таким образом Европе нужно будет создать единую политическую систему в оборонной сфере.
При этом созданию европейской армии могут также препятствовать финансовые проблемы. Большинство стран ЕС не выделяют установленные стандартами НАТО 2% от ВВП на финансирование своих вооруженных сил. Следуют правилам лишь четыре европейские страны: Польша, Великобритания, Эстония и Греция. Но здесь, вероятнее всего, европейские страны все же раскошелятся, чтобы разорвать зависимость от США.
Вместе с тем на пути создания евроармии существуют проблемы и с технической точки зрения. Основной проблемой станет отсутствие в объединенной европейской армии целых классов современных вооружений. Да, Германия и Франция хорошо оснащены бронетанковой техникой, но в Европе нет, например, своих штурмовиков или истребителей-бомбардировщиков. Из-за отсутствия военно-технической базы европейцы не смогут производить современное ракетно-ядерное оружие. Сегодня важным является усиление военного потенциала в сфере воздушно-космических вооружений, к чему Европа пока не готова.
Несмотря на все трудности, Европа уже начала движение в сторону собственной армии. Работа проводится в рамках программы PESCO (постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны ЕС). В начале недели министры обороны стран ЕС приняли решение о запуске 17 новых проектов в сфере безопасности. Эти проекты касаются создания новых видов вооружений, подготовки кадров, в том числе в области разведки, командования и контроля, а также сферы кибербезопасности. Кроме того, еще весной уже были утверждены 17 проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности.
Потенциал к созданию собственной армии все же есть, но есть ли воля? Осмелятся ли европейцы создать параллельный, конкурирующий с НАТО военный блок и не будет ли он так же угрожать России? Ведь когда европейцы собираются вместе, они непременно нападают на русских…
- Автор:
- Виктор Курбатов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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