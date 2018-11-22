Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Очередной рейтинг армий мира от экспертов Global Firepower представил портал Business Insider. Авторы исследования подчеркнули, что с учетом новой Стратегии национальной обороны США, переориентированной на противостояние с Россией и Китаем, очень трудно сопоставить армии лицом к лицу.
Портал сообщает, что при составлении рейтинга учитывались следующие параметры: разнообразие вооружений, количество военнослужащих, география, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности. Бонус за наличие ядерного оружия без учета его количества. Отсутствие штрафа для стран, не имеющих военно-морского флота из-за отсутствия выхода к морю, штрафы для имеющих "однообразные" ВМС. Небольшой бонус получили все страны НАТО, так как теоретически ресурсы альянса делятся на всех. (всего 55 различных параметров).
В рейтинг попали 25 армий. Начнем с 25 места и по мере возрастания до первой десятки: Канада, Тайвань, Алжир, Польша, Австралия, Вьетнам, Испания, Северная Корея, Пакистан, Израиль, Индонезия, Бразилия, Иран, Египет, Италия.
Теперь перейдем к первой десятке. Места с 10 по 4 заняли армии Германии, Турции, Японии, Южной Кореи, Британии, Франции, Индии.
На третьем месте армия Китая со следующими показателями (данные от экспертов Global Firepower): Общая численность военнослужащих - 2 693 000 человек. Количество военных самолетов - 3 035, из них истребителей - 1 125. Танки - 7 716. Военно-морские силы - 714 судов. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.
Вторую строчку в последнее время уверенно занимает армия России со следующими показателями: Общая численность вместе с военнослужащими запаса - 3 586 128 человек. Количество самолетов - 3 914 боевых единиц, из которых 818 истребителей. Танки - 20 300 единиц. Военно-морской флот - 352 судна . Военный бюджет - 47 миллиардов долларов.
На первой строчке рейтинга традиционно расположилась армия Соединенных Штатов: Число военнослужащих - 2 083 100 человек (вместе с запасниками). Военная авиация - 13 362 самолета, из них 1962 - истребители. Танки - 5 884 штуки. Военно-морские силы - 415 судов. Военный бюджет - 647 миллиардов долларов.
Вооруженные силы Украины в рейтинг 25-ти сильнейших армий мира не попали. Видимо для попадания туда одних слов Петра Порошенко уже не хватает.
Портал сообщает, что при составлении рейтинга учитывались следующие параметры: разнообразие вооружений, количество военнослужащих, география, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности. Бонус за наличие ядерного оружия без учета его количества. Отсутствие штрафа для стран, не имеющих военно-морского флота из-за отсутствия выхода к морю, штрафы для имеющих "однообразные" ВМС. Небольшой бонус получили все страны НАТО, так как теоретически ресурсы альянса делятся на всех. (всего 55 различных параметров).
В рейтинг попали 25 армий. Начнем с 25 места и по мере возрастания до первой десятки: Канада, Тайвань, Алжир, Польша, Австралия, Вьетнам, Испания, Северная Корея, Пакистан, Израиль, Индонезия, Бразилия, Иран, Египет, Италия.
Теперь перейдем к первой десятке. Места с 10 по 4 заняли армии Германии, Турции, Японии, Южной Кореи, Британии, Франции, Индии.
На третьем месте армия Китая со следующими показателями (данные от экспертов Global Firepower): Общая численность военнослужащих - 2 693 000 человек. Количество военных самолетов - 3 035, из них истребителей - 1 125. Танки - 7 716. Военно-морские силы - 714 судов. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.
Вторую строчку в последнее время уверенно занимает армия России со следующими показателями: Общая численность вместе с военнослужащими запаса - 3 586 128 человек. Количество самолетов - 3 914 боевых единиц, из которых 818 истребителей. Танки - 20 300 единиц. Военно-морской флот - 352 судна . Военный бюджет - 47 миллиардов долларов.
На первой строчке рейтинга традиционно расположилась армия Соединенных Штатов: Число военнослужащих - 2 083 100 человек (вместе с запасниками). Военная авиация - 13 362 самолета, из них 1962 - истребители. Танки - 5 884 штуки. Военно-морские силы - 415 судов. Военный бюджет - 647 миллиардов долларов.
Вооруженные силы Украины в рейтинг 25-ти сильнейших армий мира не попали. Видимо для попадания туда одних слов Петра Порошенко уже не хватает.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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