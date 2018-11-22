Варианты подъёма ПД-50: посекционный в том числе

Напомним, что на днях министром промышленности РФ Д.Мантуровым было заявлено о решении по поводу поднятия плавучего дока, который вследствие затопления внутренних камер затонул в Мурманской области. Речь идёт о ПД-50, который эксплуатировался на 82-м судоремонтном заводе. Отмечено, что поднимать плавдок ПД-50 будут в любом случае.После заявлений министра эксперты решили обсудить вопрос о том, «как и чем будут поднимать», учитывая, что полное водоизмещение плавдока составляет свыше 215 тыс. тонн при его грузоподъёмности в 80 тысяч тонн и длине в 330 м! Даже если учесть, что плавдок мог уйти под под воду не на 100% (а есть свидетельства, что затоплен он всё-таки полностью), плавучих кранов хоть сколько-нибудь схожей грузоподъёмности нет не только в России, но и в мире. Для сравнения, плавкран «Гулливер», который пригнали к берегам Норвегии, чтобы тот принял участие в подъёме фрегата «Helge Ingstad», имеет грузоподъёмность 4 тыс тонн.Возвращаясь к тому обсуждению, которое разгорелось вокруг технических средств по подъёму плавдока, следует обратить более пристальное внимание на заявление Дениса Мантурова. Помимо слов о том, что ПД-50 «точно будут поднимать», он сделал ряд важнейших добавлений. В частности, по словам министра, отказываться от операции нельзя, так как плавучий док полностьюв гавань 82-го судоремонтного завода. Также министр отметил, что водолазы, работая на глубине,Исходя из двух этих ремарок, можно сделать вывод, что если поднимать ПД-50 будут (а министр сказал утвердительно), то это вовсе не означает, что плавдок будет поднят, что называется, целым и невредимым.Рабочих вариантов, по большому счёту, четыре., который выглядит, мягко говоря, странно: в связи с перекрытием доступа в гавань судоремонтного завода от эксплуатации и гавани и. То есть, и плавдок оставить на том месте, где он находится сейчас. Преступно? Халатно?.. Есть и другой вопрос (чисто экономический): во сколько отказ от эксплуатации завода может обойтись казне при учёте одновременного строительства завода в другом месте (если построить захотят)?поднятие плавучего дока посекционно. Другими словами – по тем секциям, с которыми (по массогабаритным показателям) уже смогут работать плавучие и другие типы кранов. Подъём секций, а затем их «сборка» в старый добрый ПД-50.(как производная варианта два): подъём плавучего дока по секциям (которые ещё «нарезать» нужно), но отнюдь не для последующей сборки (сварки), а именно для освобождения той самой гавани, вход в которую сегодня плавучий док перекрывает. На металл? На металл...– поднять плавдок «целиком». Это, как уже было отмечено, с технической точки зрения выглядит фантастично. При учёте того, что металл ПД-50 отнюдь не настолько «неусталый», чтобы за него можно было зацепить махину даже при условии того, что вдруг всё-таки найдут, чем цеплять и чем тянуть.Какой из вариантов будет выбран, и есть ли другие варианты, решают специалисты, опираясь на результаты исследований, проводимых водолазами.