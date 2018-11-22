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Сроки ремонта БПК "Адмирал Чебаненко" опять сдвинуты вправо

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Сроки ремонта большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" вновь сдвинуты вправо. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в кораблестроительной отрасли, причиной сдвига в очередной раз стала нехватка финансирования.

Сроки ремонта БПК "Адмирал Чебаненко" опять сдвинуты вправо



По заявлению источника издания, отсутствие средств на ремонт корабля вынудили сдвинуть сроки сдачи его флоту на 2022-2023 год. В настоящее время БПК находится на 35-м судоремонтом заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка", куда был поставлен на ремонт и модернизацию в апреле 2014 года. Предполагалось, что корабль передадут флоту в 2016 году, затем сдачу флоту сдвинули на 2017, потом еще вправо и вот теперь заявляется о 22-23 годах.

"Адмирал Чабаненко" - большой противолодочный корабль (БПК) пр. 1155.1, разработан Северным ПКБ под руководством В.П. Мишина. Бортовой номер 650. Назван в честь советского адмирала Андрея Чабаненко. Предназначен для решения задач борьбы с подводными и надводными силами противника, противовоздушной обороны, поддержки высадки своих десантов, и способен действовать как в составе корабельного соединения, так и автономно. Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) в 1990 году, со стапелей которого был спущен в 1992 году.

Водоизмещение 7,4 тыс. тонн, длина - более 163 метров, ширина - 19 метров. Скорость хода - до 30 узлов. Дальность плавания БПК - 3 тыс. миль, автономность - 30 суток.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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